Irán asegura que está por concluir un protocolo de acuerdo con Estados Unidos

“Actualmente nos encontramos en la fase de finalización de estos protocolos de acuerdo”, añadió.

Poco antes de estas declaraciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que existe “una posibilidad” de que Irán acepte un acuerdo para poner fin al conflicto incluso este mismo sábado.

“Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, donde afirmó que esperaba “buenas noticias”.

Aun así, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que, pese a los avances en las negociaciones, el presidente Donald Trump todavía podría reanudar ataques contra Irán si las conversaciones no prosperan.

Baqai reconoció que todavía existen diferencias entre ambas partes, aunque aseguró que hay una “tendencia hacia el acercamiento” entre Teherán y Washington.

“Eso no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre los temas importantes”, señaló el funcionario iraní.

"En un plazo razonable de 30 a 60 días, se discutirán los detalles de estos puntos y, finalmente, se llegará a un acuerdo definitivo. Actualmente estamos ultimando estos memorandos de entendimiento", declaró Baqai a la emisora ​​estatal IRIB.