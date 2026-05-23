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Irán asegura que está por concluir un protocolo de acuerdo con Estados Unidos

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, aseguró que están en la fase final de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para intentar frenar la guerra.
sáb 23 mayo 2026 09:31 AM
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Irán asegura estar en fase final de un acuerdo con Estados Unidos
Dos edificios en Tiro y sus alrededores fueron alcanzados durante la noche del 22 al 23 de mayo, después de que el ejército israelí emitiera una advertencia de evacuación. (AFP)

Irán aseguró que se encuentra en la fase final de un protocolo de acuerdo con Estados Unidos para frenar la guerra en Oriente Medio.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que ambas partes trabajan en un memorando de entendimiento compuesto por 14 cláusulas, el cual serviría como base para un eventual acuerdo marco.

“Nuestra intención era, en primer lugar, redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas”, dijo Baqai en la televisión estatal iraní.

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“Actualmente nos encontramos en la fase de finalización de estos protocolos de acuerdo”, añadió.

Poco antes de estas declaraciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que existe “una posibilidad” de que Irán acepte un acuerdo para poner fin al conflicto incluso este mismo sábado.

“Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”, dijo Rubio a periodistas en Nueva Delhi, donde afirmó que esperaba “buenas noticias”.

Aun así, el jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que, pese a los avances en las negociaciones, el presidente Donald Trump todavía podría reanudar ataques contra Irán si las conversaciones no prosperan.

Baqai reconoció que todavía existen diferencias entre ambas partes, aunque aseguró que hay una “tendencia hacia el acercamiento” entre Teherán y Washington.

“Eso no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre los temas importantes”, señaló el funcionario iraní.

"En un plazo razonable de 30 a 60 días, se discutirán los detalles de estos puntos y, finalmente, se llegará a un acuerdo definitivo. Actualmente estamos ultimando estos memorandos de entendimiento", declaró Baqai a la emisora ​​estatal IRIB.

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Conflictos, guerra y paz

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