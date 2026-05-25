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Internacional

Trump busca que los países árabes normalicen su relación con Israel como parte del acuerdo con Irán

El presidente estadounidense quiere que Arabia Saudita, Qatar y Pakistán se unan a los Acuerdos de Abraham, para que establezcan relaciones diplomáticas con el Estado hebreo.
lun 25 mayo 2026 03:30 PM
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,El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Celebración del Día Nacional de los Caídos en el Anfiteatro Memorial en el Cementerio Nacional de Arlington en Arlington, Virginia, el 25 de mayo de 2026.
Trump argumenta que "después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham". (FOTO: KENT NISHIMURA/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes a Arabia Saudita, Qatar y Pakistán a normalizar sus relaciones con Israel, como parte de un acuerdo de paz con Irán, lo que suma incertidumbre a las negociaciones para terminar con la guerra en Medio Oriente, que está por cumplir su tercer mes.

Pese a la presión interna Trump aseguró este lunes que se puede alcanzar un acuerdo "grandioso y significativo" con Irán o ninguno.

Irán advirtió más temprano que todavía no está cerca de llegar a un acuerdo de paz con Estados Unidos, aunque se han logrado avances.

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Fortalecer los Acuerdos de Abraham

El mandatario instó la mañana de este lunes en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.

El mandatario argumentó que "después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham", firmados a partir de 2020 y que normalizaron las relaciones entre Israel y los países árabes.

"Los países en cuestión son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (¡ya es miembro!), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡ya es miembro!)", añadió.

En los países musulmanes que ya son parte de los Acuerdos de Abraham, dichos convenios gozan de poca popularidad entre sus habitantes, sobre todo porque no abordan el conflicto palestino-israelí.

Israel y Qatar rechazan la propuesta

Países como Arabia Saudita y Qatar han afirmado que nunca normalizarán sus relaciones con Israel a menos que se cree un Estado palestino independiente.

La postura de Riad sobre la cuestión palestina sigue sin cambios, declaró el lunes una fuente de Arabia Saudita a la cadena Al Arabiya: "Debe haber un camino irreversible hacia un Estado palestino".

Anna Jacobs, del Arab Gulf States Institute, con sede en Washington, declaró que esta última petición de Trump muestra "lo poco que entiende el gobierno estadounidense de Oriente Medio".

" La seguridad nacional de los Estados del Golfo ha sido amenazada más que nunca por las decisiones imprudentes del presidente Trump y espera que los Estados árabes le agradezcan y normalicen las relaciones con Israel, algo que no van a hacer en este momento", destacó.

¿Qué son los Acuerdos de Abraham?

En 2020, más de 20 años de la firma de los últimos acuerdos de paz en Medio Oriente, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein —con el auspicio de Estados Unidos— firmaron los Acuerdos de Abraham, con los cuales se abrieron las puertas a la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países árabes y el Estado hebreo.

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Marruecos y Sudán, ubicados en el Norte de África, también se unieron a los acuerdos posteriormente.

“Estos acuerdos servirán de base para una paz general en toda la región, algo que nadie creía posible, y menos en estos tiempos. Estos acuerdos demuestran que las naciones de la región se están liberando de los enfoques fallidos del pasado”, dijo Trump en su momento.

Los acuerdos reciben el nombre de Abraham por la importancia de este profeta para las tres grandes religiones monoteístas: el islam, el judaísmo y el cristianismo.

Antes de estos, la última firma de este tipo sucedió en 1994, cuando Israel y Jordania normalizaron sus relaciones diplomáticas. El presidente de Estados Unidos era el demócrata Bill Clinton.

"Nos estamos volviendo locos"

Una delegación iraní liderada por el jefe negociador, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf; el canciller Abás Araqchi y el gobernador del banco central, Abdolnaser Hemmati, viajó Qatar este lunes para avanzar en las negociaciones.

Una fuente cercana indicó que la visita está centrada en cuestiones relacionadas con el estrecho de Ormuz, el uranio altamente enriquecido y el tema de los fondos iraníes congelados.

Más temprano, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, volvió a atizar las expectativas de un acuerdo inminente este lunes, después de que el fin de semana afirmara que era posible que en "las próximas horas el mundo reciba buenas noticias".

"Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche [domingo], o quizá hoy [lunes], pero yo no le daría demasiada importancia", dijo Rubio en Nueva Delhi, refiriéndose al posible acuerdo.

Pero el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, respondió que eso "es algo que nadie puede sostener".

En Teherán, los residentes que hablaron con periodistas en París relataron que están perdiendo la paciencia por la falta de progresos en las negociaciones.

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"Nos estamos volviendo locos. Imagínense estar esperanzado diez veces al día y decepcionado cien veces diariamente", explicó Amir, de 40 años. "Estamos muy frustrados".

Las fuerzas estadounidenses e iraníes mantienen un alto al fuego desde el 8 de abril, mientras que en el plano diplomático continúan las negociaciones para hallar una salida al conflicto. Aun así, Irán continúa bloqueando la navegación en el estrecho de Ormuz y los estadounidenses, los puertos de la república islámica.

Baqai afirmó que Irán continuaría controlando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz cobrando tasas, pero aseguró que esto no significa que Teherán quiera "cobrar peajes".

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