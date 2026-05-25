Fortalecer los Acuerdos de Abraham

El mandatario instó la mañana de este lunes en un mensaje en las redes sociales a varios países de mayoría musulmana a normalizar sus relaciones con Israel como parte de un acuerdo de paz con Irán.

El mandatario argumentó que "después de todo el trabajo hecho por Estados Unidos para resolver juntos este rompecabezas tan complicado, debería ser una obligación que todos estos países, como mínimo, suscriban los Acuerdos de Abraham", firmados a partir de 2020 y que normalizaron las relaciones entre Israel y los países árabes.

"Los países en cuestión son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos (¡ya es miembro!), Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin (¡ya es miembro!)", añadió.

En los países musulmanes que ya son parte de los Acuerdos de Abraham, dichos convenios gozan de poca popularidad entre sus habitantes, sobre todo porque no abordan el conflicto palestino-israelí.

Israel y Qatar rechazan la propuesta

Países como Arabia Saudita y Qatar han afirmado que nunca normalizarán sus relaciones con Israel a menos que se cree un Estado palestino independiente.

La postura de Riad sobre la cuestión palestina sigue sin cambios, declaró el lunes una fuente de Arabia Saudita a la cadena Al Arabiya: "Debe haber un camino irreversible hacia un Estado palestino".

Anna Jacobs, del Arab Gulf States Institute, con sede en Washington, declaró que esta última petición de Trump muestra "lo poco que entiende el gobierno estadounidense de Oriente Medio".

" La seguridad nacional de los Estados del Golfo ha sido amenazada más que nunca por las decisiones imprudentes del presidente Trump y espera que los Estados árabes le agradezcan y normalicen las relaciones con Israel, algo que no van a hacer en este momento", destacó.

¿Qué son los Acuerdos de Abraham?

En 2020, más de 20 años de la firma de los últimos acuerdos de paz en Medio Oriente, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein —con el auspicio de Estados Unidos— firmaron los Acuerdos de Abraham, con los cuales se abrieron las puertas a la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales entre los países árabes y el Estado hebreo.