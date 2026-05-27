Los combates han continuado en el este de la RDC pese a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos y otros países, y millones de personas se encuentran desplazadas.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) señaló que los centros de tránsito y acogida en la región del Nilo Occidental de Uganda, fronteriza con el Congo, están a más del doble de su capacidad, según un documento.

La especie Bundibugyo del ébola, para la que no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados, fue declarada emergencia de importancia internacional por la OMS más temprano en el mes.

La agencia de salud de la ONU ha advertido que el alcance de la epidemia puede ser mayor que el registrado, ya que se cree que el virus estuvo circulando sin ser detectado durante algún tiempo.

Una tasa de mortalidad menor a otros brotes

La tasa de mortalidad de la epidemia de ébola que afecta a República Democrática del Congo (RDC) está por debajo del 25%, un nivel menor que el de otros brotes, según una actualización de datos de la Organización Mundial de la Salud.

Desde que se declaró el brote a mediados de mayo, la OMS ha registrado más de 1,000 casos sospechosos y confirmados en el país africano.

Entre estos casos, hay 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas que fueron atribuidas al virus, según una actualización publicada en X por la OMS este miércoles, fechada el 24 de mayo.

The Bundibugyo virus disease (BVD) outbreak in the Democratic Republic of the Congo and Uganda continues to evolve rapidly, with increasing case numbers, geographic spread, and evidence of ongoing cross-border transmission. Read the current situation report:… pic.twitter.com/MxKkSpLWcQ — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 27, 2026

Además, hay una muerte confirmada en Uganda y siete casos confirmados en este país vecino de República Democrática del Congo, de acuerdo con este conteo.

Esta tasa de letalidad es significativamente inferior a la registrada en los 16 brotes de ébola ocurridos en la República Democrática del Congo desde que la enfermedad se identificó por primera vez en ese país en 1976.

La mayoría de esas epidemias fueron causadas por la especie Zaire, que suele tener una tasa de letalidad del 60% al 90% y es la única variante para la que hay vacunas.