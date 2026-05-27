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La OMS advierte que el brote de ébola en el Congo supera sus capacidades

El director del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pide un alto al fuego en el país para poder atender a los pacientes.
mié 27 mayo 2026 01:02 PM
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Un trabajador de la salud toma la temperatura de un visitante en el Hospital Rwampara en Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, el 26 de mayo de 2026.
La OMS advierte que el alcance de la epidemia puede ser mayor que el registrado, ya que se cree que el virus estuvo circulando sin ser detectado durante algún tiempo. (FOTO: GLODY MURHABAZI/AFP)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este miércoles que el brote de ébola en República Democrática del Congo (RDC) rebasa la capacidad de respuesta del organismo.

Tedros pidió un alto al fuego en el este del país, asolado desde hace años por el conflicto, para poder brindar una mejor atención a los pacientes de la enfermedad.

“Los trabajadores de primera línea lo están arriesgando todo, mientras que los ataques a las instalaciones de salud hacen que el seguimiento de los casos y sus contactos sea casi imposible. No podemos construir confianza comunitaria ni aislar a los enfermos mientras las bombas están cayendo", dijo el secretario general de la OMS.

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Los combates han continuado en el este de la RDC pese a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos y otros países, y millones de personas se encuentran desplazadas.

La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) señaló que los centros de tránsito y acogida en la región del Nilo Occidental de Uganda, fronteriza con el Congo, están a más del doble de su capacidad, según un documento.

La especie Bundibugyo del ébola, para la que no existe ninguna vacuna ni tratamiento aprobados, fue declarada emergencia de importancia internacional por la OMS más temprano en el mes.

La agencia de salud de la ONU ha advertido que el alcance de la epidemia puede ser mayor que el registrado, ya que se cree que el virus estuvo circulando sin ser detectado durante algún tiempo.

Una tasa de mortalidad menor a otros brotes

La tasa de mortalidad de la epidemia de ébola que afecta a República Democrática del Congo (RDC) está por debajo del 25%, un nivel menor que el de otros brotes, según una actualización de datos de la Organización Mundial de la Salud.

Desde que se declaró el brote a mediados de mayo, la OMS ha registrado más de 1,000 casos sospechosos y confirmados en el país africano.

Entre estos casos, hay 10 muertes confirmadas y 223 sospechosas que fueron atribuidas al virus, según una actualización publicada en X por la OMS este miércoles, fechada el 24 de mayo.

Además, hay una muerte confirmada en Uganda y siete casos confirmados en este país vecino de República Democrática del Congo, de acuerdo con este conteo.

Esta tasa de letalidad es significativamente inferior a la registrada en los 16 brotes de ébola ocurridos en la República Democrática del Congo desde que la enfermedad se identificó por primera vez en ese país en 1976.

La mayoría de esas epidemias fueron causadas por la especie Zaire, que suele tener una tasa de letalidad del 60% al 90% y es la única variante para la que hay vacunas.

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El actual brote se debe a la especie Bundibugyo, para la cual no hay vacunas ni tratamientos aprobados. Las tasas de letalidad en los dos brotes anteriores en la RDC relacionados con esa cepa, en 2007 y 2012, oscilaron entre el 30% y el 50%.

La organización humanitaria Save The Children indicó que una cuarta parte de las muertes confirmadas son de niños. De estos decesos, 14% son de menores de cinco años.

"Este brote se está moviendo a una velocidad aterradora. He respondido a varios brotes de ébola a lo largo de los años, pero esta es la propagación más rápida que he visto. Los niños están pagando un precio devastador”, dijo Babou Rukengeza, responsable de la respuesta de Save The Children al brote de ébola.

Uganda cierra su frontera con la RDC

Uganda cerró su frontera con la RDC este miércoles, en un intento de contener la propagación de la epidemia de ébola que azota a su vecino, anunció el Ministerio de Salud.

"Uganda cerrará temporalmente la frontera con la RDC con efecto inmediato", declaró a la prensa la secretaria permanente del ministerio, Diana Atwine.

"Las únicas excepciones son para los equipos autorizados de respuesta al ébola, las operaciones humanitarias, el transporte de alimentos y mercancías, y las fuerzas de seguridad, todos ellos sujetos a estrictos protocolos de control y monitoreo sanitario", agregó.

Atwine también anunció que las personas llegadas de RDC deberán cumplir una cuarentena de 21 días, bajo la supervisión del Ministerio de Salud y equipos de vigilancia.

Asimismo, se llevarán a cabo controles de salud regulares para alumnos en las escuelas cerca de la frontera.

Las autoridades congoleñas han atribuido más de 220 muertes a este brote, con unos 900 casos sospechosos. La Organización Mundial de la Salud ha declarado una emergencia internacional por el brote.

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Ébola Epidemias Organización Mundial de la Salud

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