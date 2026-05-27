En pláticas formales del T-MEC, México pelea por trato regional ante aranceles de EU

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard , indicó que esta semana comenzaron en Ciudad de México las reuniones bilaterales con funcionarios de alto nivel de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezados por Jeffrey Goettman, uno de los principales interlocutores comerciales de Washington.

Aunque el embajador Jamieson Greer no acudió debido a una reunión de gabinete convocada por Donald Trump, Ebrard aseguró que la delegación enviada representa “el más alto nivel” de USTR y que las conversaciones mantienen prioridad para ambos gobiernos.

¿Qué temas vamos a tocar entre hoy, mañana, viernes a la mañana? Sector automotriz, sector acero y aluminio, que para nosotros es una gran preocupación Marcelo Ebrard, secretario de Economía

Ebrard sostuvo que el arancel de 50% aplicado por Estados Unidos carece de justificación y amenaza la integración productiva regional.

“El tema del 50% nos parece que es insostenible”, señaló.

La postura mexicana busca llevar la discusión más allá de tarifas individuales, pues insiste en que Norteamérica debe analizarse bajo un enfoque sistémico, donde entren las reglas de origen, las cadenas de suministro y la integración manufacturera que existe entre ambos países.

Ebrard explicó que México mantiene una relación industrial mucho más integrada con Estados Unidos que otros competidores globales. Por ello, cualquier arancel impuesto a la región tiene efectos distintos frente a países como Corea del Sur o bloques como la Unión Europea.

“Otros competidores no tienen reglas de origen y nosotros sí, y eso tiene un costo”, afirmó.

Si Estados Unidos reorganiza su sistema tarifario global, debe considerar que México forma parte de una plataforma industrial integrada y no de un competidor externo.

La agenda de negociación también incluye automotriz, dispositivos médicos, manufactura avanzada, minerales críticos, energía y seguridad económica.

En el caso automotriz, México buscará discutir no solo aranceles, sino todo el funcionamiento del sistema regional de producción. Eso incluye reglas de origen y competitividad frente a Asia y Europa.

La agricultura también ocupará un lugar central en las próximas rondas. Ebrard recordó que México y Estados Unidos mantienen una fuerte complementariedad comercial en productos agroalimentarios, por lo que ambos gobiernos deben proteger el libre comercio agroalimentario.

Los enviados de la USTR

Estados Unidos envió a varios de los perfiles que participaron en la negociación original del T-MEC y que hoy controlan temas sensibles como acero, automotriz, reglas de origen, laboral y cadenas de suministro.

La misión la encabeza Jeffrey Goettman, alto funcionario de la USTR con experiencia en finanzas, comercio y competitividad industrial. Junto a él aparecen Daniel Watson, exnegociador adjunto del T-MEC; Sushan Demirjian, responsable de política industrial y manufactura; Katherine Mastman, figura clave del mecanismo laboral del tratado; Daniel O’Brien, especialista en investigaciones antidumping; y Amanda Mayhew, encargada de temas ambientales, minerales críticos y cadenas regionales de suministro.

La integración de ese equipo refleja qué temas preocupan hoy a Washington en la revisión del T-MEC y también el peso estratégico que Estados Unidos otorga a la relación comercial con México.

Pactan nuevas rondas del T-MEC

Las conversaciones continuarán el 16 y 17 de junio en Washington. Después habrá una tercera ronda en Ciudad de México durante la semana del 20 de julio.

Ebrard evitó anticipar si las discusiones derivarán en revisiones anuales o en un acuerdo más amplio, aunque reconoció que el proceso tomará tiempo debido a la complejidad de los temas, por lo que el futuro de la revisión del T-MEC no quedará resuelto el 1 de julio, tal como ya lo había advertido la USTR.

“México no tiene prisa, pero está avanzando”, afirmó.