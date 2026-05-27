Colombia acudirá a las urnas del domingo 31 de mayo para elegir a su próximo presidente. De los 13 aspirantes a la presidencia, solo tres tienen posibilidades de disputar la segunda vuelta de las elecciones: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.
Iván Cepeda, senador, filósofo y defensor de derechos humanos, encabeza las preferencias para suceder al primer presidente izquierdista de la historia del país. De acuerdo con el ponderador de encuestas de La Silla Vacía, el legislador cuenta con un 38% de las intenciones de voto.
Luego se ubica Abelardo de la Espriella o "El Tigre", como se hace llamar este "outsider" de derecha que busca por primera vez un cargo de elección popular, tras dejar atrás una vida lujosa en Italia. De acuerdo con las últimas encuestas, cuenta con un 30% de las preferencias de los votos.
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En un tercer escalón está Paloma Valencia, una senadora que hace campaña junto a su mentor, el influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010). Las encuestas más recientes la ubican con un 18% de las intenciones de voto.
Otros candidatos cuentan con menos del 3% de las preferencias.
A continuación, presentamos un perfil de los tres principales candidatos a suceder a Gustavo Petro y sus propuestas.
Iván Cepeda
La primera aparición pública de Iván Cepeda fue en 1994 junto al cadáver de su padre, senador y dirigente del partido comunista.
Frente a la camioneta baleada por policías aliados con paramilitares, clamó justicia ante la televisión: "Que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes", dijo en tono sereno.
La persecución de esos años dejó más de 5,700 dirigentes izquierdistas asesinados.
Cepeda, de 63 años, ha vivido en diversos periodos en el exilio, en Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba y Francia.
En Colombia se convirtió en defensor de las víctimas del conflicto armado, labor por la que fue clave en las negociaciones del acuerdo de paz que desarmó a las FARC en 2016.
Sus adversarios políticos lo llaman "heredero de las FARC" y le reprochan haber ideado la política de “paz total” de Petro, la política con la que el gobierno intentó sin éxito negociar el desarme de todos los grupos armados. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
A pesar de estos resultados, Cepeda apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con Petro.
"He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo, de pie", dijo Cepeda durante la campaña.
Suele vestir una camisa tradicional caribeña sin corbata, prenda que considera un símbolo de la "oligarquía".
Admirador de Gandhi, venció en los tribunales al expresidente Uribe, condenado por manipulación de testigos paramilitares a 12 años de prisión domiciliaria. Aunque un juez revocó posteriormente la sentencia, Cepeda se consolidó como el mayor enemigo político del líder de la derecha colombiana y se ganó un lugar como ícono de la izquierda.
Cepeda ha hecho buenas migas con los gobiernos de izquierda en la región e incluso visitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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Abelardo de la Espriella
Abelardo de la Espriella, de 47 años, es un abogado y empresario millonario que llegó a la política, según él, para evitar que Colombia sea "destruida" por la izquierda.
Lenguaraz y de temperamento explosivo, dijo que en Colombia se debía "destripar" a la izquierda, aunque luego matizó sus palabras. También ha hecho comentarios considerados homófobos y machistas, con frecuentes alusiones a sus “cojones".
Es admirador de Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, de los que toma inspiración para algunas de sus propuestas.
Por ejemplo, propone reducir el tamaño del Estado, al estilo del gobernante argentino.
También ofrece construir megacárceles donde los presos se alimenten a "pan y agua" y estén "10 pisos bajo tierra", bombardear campamentos narco con aviones estadounidenses y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.
"En mi gobierno, bandido que no se someta a la justicia será dado de baja", dijo a la AFP en febrero.
Se hace llamar "El Tigre" y en la propaganda su imagen aparece fusionada con la de un felino.
Vestido con trajes impecables y recientemente con chaleco antibalas, ha defendido a múltiples personalidades del país, incluidos narcotraficantes y estrellas de fútbol.
Antes de lanzarse a la presidencia vivía en la ciudad italiana de Florencia. Promocionaba sus negocios de ron y vino, viajaba en aviones privados y cantaba ópera.
Paloma Valencia
Paloma Valencia pertenece a una de las familias más poderosas del país. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia (1962–1966), un conservador que enfrentó a las primeras guerrillas en Colombia, alineado con Washington para contener cualquier atisbo de comunismo en el continente.
De 50 años, siguió el camino de su abuelo con la ambición de ser la primera presidenta de Colombia. Desde el Congreso se ha convertido en una de las voces más fuertes contra los grupos armados y la izquierda.
Filósofa y abogada, es una figura renovadora dentro del principal partido opositor liderado por el popular exmandatario Álvaro Uribe.
Valencia, que considera a Uribe su "papá", lo acompañó en la oposición al acuerdo de paz de las FARC.
La confrontativa senadora apuesta por una militarización al estilo del exmandatario, quien acorraló a las guerrillas con apoyo de Estados Unidos.
"Vamos a acabar con la paz total para imponer la seguridad total", declaró en un discurso en marzo.
Sus posiciones son conservadoras frente a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y propone extraer hidrocarburos con fracking.