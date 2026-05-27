En un tercer escalón está Paloma Valencia, una senadora que hace campaña junto a su mentor, el influyente expresidente de derecha Álvaro Uribe (2002-2010). Las encuestas más recientes la ubican con un 18% de las intenciones de voto.

Otros candidatos cuentan con menos del 3% de las preferencias.

A continuación, presentamos un perfil de los tres principales candidatos a suceder a Gustavo Petro y sus propuestas.

Iván Cepeda

Cepeda, de 63 años, ha vivido en diversos periodos en el exilio, en Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba y Francia. (FOTO: Iván Cepeda Castro﻿/Facebook)

La primera aparición pública de Iván Cepeda fue en 1994 junto al cadáver de su padre, senador y dirigente del partido comunista.

Frente a la camioneta baleada por policías aliados con paramilitares, clamó justicia ante la televisión: "Que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes", dijo en tono sereno.

La persecución de esos años dejó más de 5,700 dirigentes izquierdistas asesinados.

Cepeda, de 63 años, ha vivido en diversos periodos en el exilio, en Checoslovaquia, Bulgaria, Cuba y Francia.

En Colombia se convirtió en defensor de las víctimas del conflicto armado, labor por la que fue clave en las negociaciones del acuerdo de paz que desarmó a las FARC en 2016.

Sus adversarios políticos lo llaman "heredero de las FARC" y le reprochan haber ideado la política de “paz total” de Petro, la política con la que el gobierno intentó sin éxito negociar el desarme de todos los grupos armados. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.

Cepeda venció en los tribunales al expresidente Uribe, condenado por manipulación de testigos paramilitares a 12 años de prisión domiciliaria.

(FOTO: Iván Cepeda Castro﻿/Facebook)

A pesar de estos resultados, Cepeda apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con Petro.

"He sobrevivido al genocidio, a la estigmatización y a la persecución implacable. Y aquí sigo, de pie", dijo Cepeda durante la campaña.

Suele vestir una camisa tradicional caribeña sin corbata, prenda que considera un símbolo de la "oligarquía".

Admirador de Gandhi, venció en los tribunales al expresidente Uribe, condenado por manipulación de testigos paramilitares a 12 años de prisión domiciliaria. Aunque un juez revocó posteriormente la sentencia, Cepeda se consolidó como el mayor enemigo político del líder de la derecha colombiana y se ganó un lugar como ícono de la izquierda.

Cepeda ha hecho buenas migas con los gobiernos de izquierda en la región e incluso visitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.