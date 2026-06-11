México tiene una porra especial en su juego contra Sudáfrica. Además de contar con la afición local en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, la selección tricolor cuenta con el apoyo de varios aficionados africanos.
Usuarios de redes sociales que se identifican como ciudadanos de países como Nigeria, Mozambique o Ghana dicen que apoyarán a México por encima de la selección de Sudáfrica en el duelo que dará inicio al mundial norteamericano, a pesar de la lejanía geográfica o de la diferencia en el idioma.
“Nosotros, la nación africana, te apoyamos a ti, México”, escribió la usuaria Chika Jonathan en Threads.
La razón del apoyo africano a la selección mexicana coincide con una ola de xenofobia que azota a Sudáfrica desde hace algunas semanas y que ha dejado por lo menos cinco muertos.
Protestas contra la migración
Una serie de protestas, en su mayoría pequeñas, realizadas en toda Sudáfrica contra los migrantes indocumentados estallaron en violencia el 30 y el 31 de mayo en la localidad de Mosselbaai, donde 55 ranchos fueron incendiados.
Un grupo antinmigrante ilegal puso de plazo hasta el 30 de junio para que los indocumentados regresen a sus países. Luego de anunciar el ultimátum, pequeños comandos con látigos, palos, garrotes de madera y a veces hasta hachas tomaron las calles en varias ciudades para reforzar la medida.
La policía sudafricana dijo que dos mozambiqueños murieron, pero no indicó que el caso estuviera ligado a una marcha antimigrantes celebrada horas antes.
El gobierno de Mozambique señaló que cinco de sus ciudadanos fueron asesinados como "consecuencia directa de los ataques xenófóbicos". Unos 300 cruzaron la frontera el sábado y centenares más podrían seguir, agregó.
Esas muertes serían las primeras asociadas a una nueva ola de protestas contra la migración de grupos marginales que acusan a los foráneos de crímenes y de quitarles los empleos a los nacionales.
Las autoridades de Ghana, Nigeria, Kenia y Mozambique resaltaron recientemente que sus ciudadanos han enfrentado amenazas y violencia en Sudáfrica por ser extranjeros.
Ghana trasladó a 300 de sus ciudadanos de vuelta al país en la última semana de mayo, y Nigeria anunció vuelos de repatriación de emergencia.
“Nos ahuyentaron como perros”
Cientos de extranjeros temerosos por sus vidas se refugian en salones comunales de la costa sur de Sudáfrica, donde bandas locales van de puerta en puerta para pedirles abandonar el país.
Personas en su mayoría de Malawi y Mozambique contaron a la AFP que huyeron el último fin de semana de más de sus casas y pasaron la noche entre montañas y maleza antes de llegar a los centros comunitarios de pueblos pequeños.
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"Nos decían: 'Eres extranjero, no perteneces en Sudáfrica, debes irte'", relató el mozambiqueño Thomas Vincent Baloyi en Gansbaai, unos 110 kilómetros al sudeste de Ciudad del Cabo.
"Respondí: ‘No, tengo documentos para estar en Sudáfrica'. Ellos no querían saber", agregó Baloyi, quien ha estado 16 años en el país, con trabajo en la construcción y la jardinería.
"Nos ahuyentaron como perros (…) Es injusto porque soy un ser humano", lamentó el hombre de 32 años. "Nos quedamos en la maleza hasta las 6:00 de la mañana".
Presión para el gobierno de Sudáfrica
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, dijo el domingo que actuará ante lo que calificó como preocupaciones por la migración irregular, tras los ataques y amenazas contra las personas extranjeras.
“Muchos sudafricanos están planteando preguntas difíciles pero legítimas. Estas preocupaciones son reales. Merecen ser escuchadas y merecen ser atendidas”, indicó Ramaphosa.
El presidente también señaló que las autoridades no tolerarán que nadie se tome la justicia por su mano.
“Sólo los funcionarios gubernamentales autorizados pueden actuar contra las violaciones de nuestra ley”, añadió Ramaphosa, que advirtió que algunos grupos estaban “incitando” las tensiones.
El gobierno de coalición de Sudáfrica puso un nuevo énfasis en el tema de la inmigración después de formarse en 2024 y afirma que ha deportado a más de 100,000 personas en los últimos dos años que estaban en el país ilegalmente.
Ramaphosa dijo el domingo que alrededor de 450,000 personas que intentaban entrar en Sudáfrica sin documentos fueron detenidas en la frontera durante el último año.
La migración en Sudáfrica
Debido a su estatus de ingresos medios, instituciones democráticas estables y economía comparativamente industrializada, Sudáfrica alberga el mayor número de inmigrantes en el continente africano.
Según estimaciones oficiales, el país es el hogar de alrededor de 2.6 millones de inmigrantes, lo que representaría un poco menos del 5% de la población total de 60 millones de personas.
Sin embargo, se cree que este número es una subestimación debido a la presencia de un gran número de migrantes no autorizados, particularmente de países vecinos.
Zimbabue, Mozambique, Lesotho, Malawi y Etiopía son los principales orígenes de la población migrante en Sudáfrica, de acuerdo con el International Migrant Stock 2024 del Departamento de Estudios Económicos y Asuntos Sociales de las Naciones Unidas.