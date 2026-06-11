La razón del apoyo africano a la selección mexicana coincide con una ola de xenofobia que azota a Sudáfrica desde hace algunas semanas y que ha dejado por lo menos cinco muertos.

Protestas contra la migración

Una serie de protestas, en su mayoría pequeñas, realizadas en toda Sudáfrica contra los migrantes indocumentados estallaron en violencia el 30 y el 31 de mayo en la localidad de Mosselbaai, donde 55 ranchos fueron incendiados.

Un grupo antinmigrante ilegal puso de plazo hasta el 30 de junio para que los indocumentados regresen a sus países. Luego de anunciar el ultimátum, pequeños comandos con látigos, palos, garrotes de madera y a veces hasta hachas tomaron las calles en varias ciudades para reforzar la medida.

La policía sudafricana dijo que dos mozambiqueños murieron, pero no indicó que el caso estuviera ligado a una marcha antimigrantes celebrada horas antes.

Un grupo antinmigrante ilegal puso de plazo hasta el 30 de junio para que los indocumentados regresen a sus países. (FOTO: RODGER BOSCH/AFP)

El gobierno de Mozambique señaló que cinco de sus ciudadanos fueron asesinados como "consecuencia directa de los ataques xenófóbicos". Unos 300 cruzaron la frontera el sábado y centenares más podrían seguir, agregó.

Esas muertes serían las primeras asociadas a una nueva ola de protestas contra la migración de grupos marginales que acusan a los foráneos de crímenes y de quitarles los empleos a los nacionales.

Las autoridades de Ghana, Nigeria, Kenia y Mozambique resaltaron recientemente que sus ciudadanos han enfrentado amenazas y violencia en Sudáfrica por ser extranjeros.

Ghana trasladó a 300 de sus ciudadanos de vuelta al país en la última semana de mayo, y Nigeria anunció vuelos de repatriación de emergencia.

“Nos ahuyentaron como perros”

Cientos de extranjeros temerosos por sus vidas se refugian en salones comunales de la costa sur de Sudáfrica, donde bandas locales van de puerta en puerta para pedirles abandonar el país.

Cientos de extranjeros temerosos por sus vidas se refugian en salones comunales de la costa sur de Sudáfrica.

(FOTO: RODGER BOSCH/AFP)

Personas en su mayoría de Malawi y Mozambique contaron a la AFP que huyeron el último fin de semana de más de sus casas y pasaron la noche entre montañas y maleza antes de llegar a los centros comunitarios de pueblos pequeños.