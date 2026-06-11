México vs. Sudáfrica: ¿Cómo se comparan sus economías y el tamaño de su PIB?

México y Sudáfrica vuelven a verse las caras después de 16 años de la inauguración del mundial de 2010, cuando el país africano hacía historia como la primera nación de su continente en recibir una Copa del Mundo. Ahora se enfrentarán en México, que recibe junto con Estados Unidos y Canadá el Mundial 2026.
Ambos son importantes potencias regionales y forman parte de los bloques económicos más destacados. Sudáfrica es uno de los miembros fundadores del bloque BRICS, junto con otras economías emergentes como Brasil, China, India y Rusia. México, por su parte, está más alineado económicamente con Estados Unidos, gracias al T-MEC.
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Los dos países son parte del G20, que agrupa a las principales economías desarrolladas y emergentes.
¿Cómo se comparan sus economías?
Las economías de México y Sudáfrica son muy distintas tanto en tamaño como en el nivel de diversificación.
México contaba hasta 2024 con un PIB de 1.86 billones de dólares, lo que lo colocaba como la economía número 13 del planeta, de acuerdo con información del Banco Mundial. Por su parte, Sudáfrica tenía un PIB de 440,000 millones de dólares para el mismo periodo, con lo que se ubica como la economía número 40 del planeta.
El PIB per cápita, es decir, el valor del PIB entre sus habitantes, también muestra las diferencias entre ambas. En el caso de México, este indicador se ubica en 14,185.8 dólares, mientras que en Sudáfrica es apenas de 6,267.2 dólares, muestran los datos del Banco Mundial.
México manejauna deuda del 53.2% de su PIB , según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que Sudáfrica presenta una carga más pesada, del 79.4% de su economía, de acuerdo con información del Banco Mundial para 2024.
La fortaleza económica de México se encuentra principalmente en la manufactura y las exportaciones. Es uno de los principales exportadores de vehículos y autopartes, así como de productos electrónicos y dispositivos médicos, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) de México.
Sudáfrica destaca por la abundancia de recursos minerales. Es uno de los principales productores globales de oro, platino, diamantes y otros minerales estratégicos que abastecen a mercados internacionales, especialmente a China, su principal socio comercial, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).
México también cuenta con un mayor comercio, pues exporta 651,000 millones de dólares e importa 561,000 millones de dólares anuales, muestran datos del OEC. Su principal socio comercial es Estados Unidos.
Sudáfrica, por su parte, exporta productos por 151,000 millones de dólares e importa 101,000 millones de dólares, según la misma fuente.
Indicadores sociales
En Sudáfrica 37.9% de las personas vivían en la pobreza en 2022, de acuerdo con la información más reciente del Banco Mundial. En México, el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza es de 29.6% en 2024, de acuerdo la misma fuente.
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México y Sudáfrica son considerados países con unÍndice de Desarrollo Humano Alto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunque se encuentran muy lejos de los primeros lugares. El país latinoamericano se encuentra en el puesto 81, mientras que la nación africana se ubica en la posición 106.
La esperanza de vida también es mayor en México, pues se encuentra en los 75.1 años, frente a los 66 años promedio de la población sudafricana, de acuerdo con información del PNUD.
En cuestión laboral, la situación de ambos países es contrastante. De acuerdo con información de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sudáfrica tiene una tasa de desempleo de 32.4%, muy lejos del 2.7% que registra México.
México y Sudáfrica tienen relaciones diplomáticas desde 1993, después de terminar el régimen del Apartheid y tras una visita de Nelson Mandela, en 1991, recuerda la página de la Embajada de México en este país.
Actualmente Sudáfrica es el principal socio comercial de México en el continente africano, aunque su participación es prácticamente simbólica. De acuerdo con información del Banco de México, el país africano representó apenas 0.038% de las exportaciones mexicanas en 2025, es decir, 229 millones de dólares.
México importó 802 millones de dólares de productos de Sudáfrica (0.1% del total de las importaciones), por lo que la balanza comercial entre ambos países es favorable a los africanos por 572 millones de dólares.
Las principales exportaciones de México a Sudáfrica en 2024 fueron de automóviles, por 39.6 millones de dólares, indica información de la Secretaría de Economía (SE). La principal importación de México desde Sudáfrica en 2024 fue aluminio en bruto, por 485 millones de dólares.
De acuerdo con la SE, entre enero de 1999 y diciembre de 2024, México ha recibido un total de 556 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de Sudáfrica, distribuidos en nuevas inversiones (404 millones de dólares), reinversión de utilidades (102 millones de dólares) y cuentas entre compañías (50.1 millones de dólares).