México vs. Sudáfrica: ¿Cómo se comparan sus economías y el tamaño de su PIB?

Los dos países son parte del G20, que agrupa a las principales economías desarrolladas y emergentes.

¿Cómo se comparan sus economías?

Las economías de México y Sudáfrica son muy distintas tanto en tamaño como en el nivel de diversificación.

México contaba hasta 2024 con un PIB de 1.86 billones de dólares, lo que lo colocaba como la economía número 13 del planeta, de acuerdo con información del Banco Mundial. Por su parte, Sudáfrica tenía un PIB de 440,000 millones de dólares para el mismo periodo, con lo que se ubica como la economía número 40 del planeta.

México contaba hasta 2024 con un PIB de 1.86 billones de dólares, lo que lo colocaba como la economía número 13 del planeta. (FOTO: GUILLERMO ARIAS/AFP)

El PIB per cápita, es decir, el valor del PIB entre sus habitantes, también muestra las diferencias entre ambas. En el caso de México, este indicador se ubica en 14,185.8 dólares, mientras que en Sudáfrica es apenas de 6,267.2 dólares, muestran los datos del Banco Mundial.

México maneja una deuda del 53.2% de su PIB , según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que Sudáfrica presenta una carga más pesada, del 79.4% de su economía, de acuerdo con información del Banco Mundial para 2024.

La fortaleza económica de México se encuentra principalmente en la manufactura y las exportaciones. Es uno de los principales exportadores de vehículos y autopartes, así como de productos electrónicos y dispositivos médicos, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) de México.

Sudáfrica destaca por la abundancia de recursos minerales. Es uno de los principales productores globales de oro, platino, diamantes y otros minerales estratégicos que abastecen a mercados internacionales, especialmente a China, su principal socio comercial, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OEC).

Sudáfrica destaca por la abundancia de recursos minerales. Es uno de los principales productores globales de oro, platino, diamantes. (FOTO: Kevin Frayer/Getty Images)

México también cuenta con un mayor comercio, pues exporta 651,000 millones de dólares e importa 561,000 millones de dólares anuales, muestran datos del OEC. Su principal socio comercial es Estados Unidos.

Sudáfrica, por su parte, exporta productos por 151,000 millones de dólares e importa 101,000 millones de dólares, según la misma fuente.

Indicadores sociales

En Sudáfrica 37.9% de las personas vivían en la pobreza en 2022, de acuerdo con la información más reciente del Banco Mundial. En México, el porcentaje de la población que vive bajo la línea de pobreza es de 29.6% en 2024, de acuerdo la misma fuente.