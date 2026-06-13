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Trump dice que hay acuerdo de paz con Irán y se firmará este domingo

El presidente dijo que tras lograr esta firma se podrá abrir el estrecho de Ormuz de manera inmediata; pero la cancillería iraní dijo que este acuerdo se dará en los siguientes días.
sáb 13 junio 2026 12:20 PM
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El presidente Trump busca abrir de manera inmediata el estrecho de Ormuz. (MANDEL NGAN/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio está previsto que se firme el domingo, lo que allanaría el camino para la apertura del estrecho de Ormuz.

La declaración de Trump contrasta con la Cancillería iraní, que indicó más temprano el sábado que el acuerdo no se firmaría el domingo, según medios estatales.

"Tenemos que esperar para conocer la fecha exacta de la firma. No será mañana", domingo, declaró a Irna el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, quien apuesta más bien por "los próximos días".

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"El acuerdo está previsto para firmarse mañana (domingo), e inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", dijo Trump el sábado en una publicación en su red Truth Social.

Horas antes, el gobierno de Pakistán, que actúa como mediador entre ambos países, había advertido de este acuerdo.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Con la finalización probablemente en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica del acuerdo inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en la red social X.

Después de semanas de negociaciones en punto muerto, Washington y Teherán hicieron saber en los últimos días que estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda, iniciada el 28 de febrero con la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

La incertidumbre se ha mantenido no obstante, con amenazas cruzadas en todo momento y hostilidades. Este mismo sábado, Estados Unidos dijo haber abatido varios drones iraníes que apuntaban a buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

La televisión estatal iraní, Irib, indicó igualmente que el canciller Abás Araqchi declaró que mientras no se alcance un acuerdo sobre todas las cuestiones, no puede decirse con certeza que se ha alcanzado un principio de acuerdo con Estados Unidos".

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