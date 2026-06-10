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La selección de Irán espera su debut en el Mundial sin visas completas ni boletos

El gobierno de Estados Unidos rechaza otorgar permisos de entrada a parte del equipo técnico “por buenas razones”, como su presunta relación con la Guardia Revolucionaria.
mié 10 junio 2026 04:44 PM
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La selección de Irán llega al Mundial 2026 sin visas: el equipo juega contra la burocracia antes de pisar la cancha
El "Team Melli" tuvo que mudar su concentracion de Tucson, en Estados Unidos, a Tijuana, en el norte de México. (Foto: Guillermo Arias/AFP)

La participación de la Selección de Irán en el Mundial 2026 sigue en tela de juicio a unos días de su primer juego en Los Ángeles. El equipo está concentrado en Tijuana, en el norte de México, pero sus tres partidos de la primera fase se disputarán en Estados Unidos y no es seguro que toda la delegación iraní pueda entrar al país.

Pese a que el 'Team Melli' fue uno de los primeros países clasificados al torneo, su participación se ha puesto en duda por la guerra en Medio Oriente desatada por la ofensiva de Israel y Estados Unidos sobre el país el pasado 28 de febrero.

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Nunca antes un país competidor en el torneo había estado en guerra con un país anfitrión, y Teherán mantuvo durante mucho tiempo la incógnita sobre la participación de su selección.

Las tensiones en la cancha parecen reflejo de lo que ocurre en el campo de batalla. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques el martes tras el derribo de un helicóptero Apache en el Estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump amenazó este miércoles con reiniciar su ofensiva contra la república islámica.

La federación iraní de fútbol dijo el martes que a algunos miembros del personal de apoyo de la selección se les habían denegado los visados. También denunció que se había revocado su cupo de entradas para los aficionados.

"A menos de tres días para el inicio, Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección", indicó la federación iraní en un comunicado.

El delantero iraní Mehdi Taremi firma autógrafos para los aficionados fuera del Hotel Marriott antes de salir a una sesión de entrenamiento en Tijuana, México, el 9 de junio de 2026, antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial de 2026.
La selección de Irán entrena en Tijuana desde el domingo. (FOTO: GUILLERMO ARIAS/AFP)

El texto menciona el reglamento de la FIFA que prevé la atribución de un 8% de los boletos de cada partido a las federaciones de los países que disputan dicho encuentro. La venta o distribución de esas entradas a sus aficionados depende de cada federación.

"Sin embargo, de manera inesperada, la cuota acordada a la Federación de Fútbol de Irán ha sido retirada", destaca la institución, que añade encontrarse "incapaz de proporcionar ningún boleto a los aficionados" iraníes.

¿Por qué EU rechaza la entrada de parte de la selección de Irán?

Estados Unidos ha negado la entrada de 15 miembros de la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Taj, quien sirvió con los Guardianes de la Revolución, una organización considerada terrorista por Washington.

Las autoridades estadounidenses justificaron el martes la reticencia a otorgar visas a parte de la delegación iraní.

"No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador. Ha habido algunos oficiales a los que se les ha denegado, y por muy buenas razones", declaró el martes el jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani.

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"Hay algunas personas que dicen ser entrenadores y puede que no lo sean", advirtió este responsable apuntando a personas de la delegación iraní que, supuestamente, tienen vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país.

El funcionario afirmó que Trump quiere asegurarse de que haya "igualdad de condiciones" para todas las selecciones que participan en el Mundial 2026 "y, al mismo tiempo, garantizar que las personas que están trabajando directamente, digamos, con el CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica) no tengan ninguna posibilidad de acceder a Estados Unidos”.

Giuliani, hijo del exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, dijo que Estados Unidos ya recibió a 35 equipos. Sin embargo, no hizo comentarios sobre las revisiones de seguridad exhaustivas a las selecciones de Senegal y Uzbekistán.

¿Cuándo llegará la selección iraní a Estados Unidos?

La selección de fútbol de Irán acudirá a Estados Unidos la víspera de su primer partido, contra Nueva Zelanda el 15 de junio, anunció un portavoz de la Federación Iraní de Fútbol.

"La delegación del equipo acudirá a Estados Unidos en un vuelo chárter. El equipo se desplazará a la ciudad anfitriona (Los Ángeles) un día antes del partido contra Nueva Zelanda, y para los dos partidos siguientes estaremos dos días antes del inicio", declaró Mehdi Alavi, portavoz de la Federación Iraní de Fútbol, citado por la agencia de prensa Isna.

En cuanto al desarrollo de los partidos, el ministro iraní de Deportes, Ahmad Donyamali, por su parte, lanzó una advertencia a los organizadores.

"Si en los estadios donde juguemos vemos una bandera o un símbolo distinto al de la República Islámica de Irán, o si se corean consignas que no se ajustan a las normas, el responsable del equipo tendrá el deber de detener el partido", declaró para la agencia Irna.

La gente ondea banderas estadounidenses e iraníes prerrevolucionarias mientras protestan contra el régimen iraní fuera del estadio de Los Ángeles (rebautizado temporalmente desde el estadio SoFi) en Inglewood, California, el 7 de junio de 2026,
La federación iraní exigió que los juegos se suspendan si se cantan consignas en contra de la república islamica. (SARAH LAI/AFP)

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Y "corresponderá a los organizadores remediar la situación", agregó.

En los últimos días, aficionados iraníes contrarios al régimen de los ayatolás se han manifestado afuera del Estadio Los Ángeles (Estadio SoFi). Muchos de ellos portan la bandera iraní con el escudo del león y el sol, anterior a la revolución islámica de 1979.

Ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses se han pronunciado sobre esta última polémica.

Aficionados molestos y deseosos de enfrentar a EU

Los aficionados iraníes han manifestado su molestia por la situación a la que su selección es sometida.

"No tiene ningún sentido", protesta Sadegh Galavi, un mecánico iraní residente en Tijuana, a la AFP. "Se supone que el deporte es un símbolo de paz, entonces si mezclas la política con el deporte, no funciona”.

Sina Moghadam, un iraníestadounidense que exhibe una fe inquebrantable en su selección, no tiene dudas.

Portando una gigantesca bandera iraní, este "patriota" reza por ver un partido entre Irán y Estados Unidos en la fase final. Una posibilidad que sería la gran atracción política de este Mundial.

"Espero que les pateen el trasero a los estadounidenses", dijo a la agencia francesa.

El duelo puede concretarse si los dos equipos terminan como el segundo lugar de sus respectivos grupos. Para lograrlo, la selección iraní tiene que lograr un hito que se les ha escapado siempre: superar la fase de grupos en la que enfrentará a Nueva Zelanda, Egipto y Bélgica.

"La historia de Irán se remonta a miles de años; este tipo de cosas solo nos hacen más fuertes, no los va a desestabilizar", alardea este jubilado que vino desde San Diego, al otro lado de la frontera, en California.

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Irán Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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