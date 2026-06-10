La selección de Irán llega al Mundial 2026 sin visas: el equipo juega contra la burocracia antes de pisar la cancha

Nunca antes un país competidor en el torneo había estado en guerra con un país anfitrión, y Teherán mantuvo durante mucho tiempo la incógnita sobre la participación de su selección.

Las tensiones en la cancha parecen reflejo de lo que ocurre en el campo de batalla. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques el martes tras el derribo de un helicóptero Apache en el Estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump amenazó este miércoles con reiniciar su ofensiva contra la república islámica.

La federación iraní de fútbol dijo el martes que a algunos miembros del personal de apoyo de la selección se les habían denegado los visados. También denunció que se había revocado su cupo de entradas para los aficionados.

"A menos de tres días para el inicio, Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección", indicó la federación iraní en un comunicado.

La selección de Irán entrena en Tijuana desde el domingo. (FOTO: GUILLERMO ARIAS/AFP)

El texto menciona el reglamento de la FIFA que prevé la atribución de un 8% de los boletos de cada partido a las federaciones de los países que disputan dicho encuentro. La venta o distribución de esas entradas a sus aficionados depende de cada federación.

"Sin embargo, de manera inesperada, la cuota acordada a la Federación de Fútbol de Irán ha sido retirada", destaca la institución, que añade encontrarse "incapaz de proporcionar ningún boleto a los aficionados" iraníes.

¿Por qué EU rechaza la entrada de parte de la selección de Irán?

Estados Unidos ha negado la entrada de 15 miembros de la delegación iraní, incluido el presidente de la federación de fútbol iraní, Mehdi Taj, quien sirvió con los Guardianes de la Revolución, una organización considerada terrorista por Washington.

Las autoridades estadounidenses justificaron el martes la reticencia a otorgar visas a parte de la delegación iraní.

"No se ha denegado la entrada a ningún jugador ni a ningún entrenador. Ha habido algunos oficiales a los que se les ha denegado, y por muy buenas razones", declaró el martes el jefe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, Andrew Giuliani.