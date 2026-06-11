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Trump anuncia que Estados Unidos llega a un "gran acuerdo" con Irán

El presidente estadounidense dice que piensa que el líder supremo iraní ha dado su visto bueno al memorando de entendimiento.
jue 11 junio 2026 02:32 PM
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Donald Trump anuncia que EU llega a un "gran acuerdo" con Irán
Trump refirió que el acuerdo en cuestión es "un muy importante memorándum de entendimiento". (Kevin Dietsch/Getty Images)

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves "un gran acuerdo" con Irán para poner fin a la guerra, y evocó una posible firma en los próximos días, "quizás en Europa".

" Acabamos de lograr un gran acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y, sujeto a la finalización de los documentos, que debería completarse en los próximos días, probablemente tendremos una firma, quizá en Europa", aseguró ante la prensa en el Despacho Oval.

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El vicepresidente JD Vance sería el firmante por parte estadounidense, aseguró Trump a los periodistas.

Trump dijo piensa que el líder supremo iraní, ayatolá Mojtaba Jamenei, aprobó personalmente el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Entiendo que la respuesta es sí", declaró Trump a los periodistas en el Despacho Oval, cuando se le preguntó si Jamenei había dado su aval.

El mandatario refirió que el acuerdo en cuestión es "un muy importante memorándum de entendimiento".

El líder republicano organiza un torneo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca el domingo, coincidiendo con su 80 cumpleaños.

Más temprano anunció que había anulado un ataque "muy duro" que tenía previsto realizar por la noche contra Irán.

"Las conversaciones y los últimos puntos han sido, en principio y en detalle, aprobados por todas las partes implicadas", prosiguió, enumerando entre otros a los países del Golfo, Turquía e Israel, que junto a Estados Unidos inició el conflicto con una andanada de ataques contra Irán el 28 de febrero.

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