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Internacional

Las características en el pasaporte que te impedirán usarlo para viajes

La Secretaría de Relaciones Exteriores recuerda las características que debe tener este documento oficial que es indispensable para viajar al extranjero.
mar 16 junio 2026 09:48 AM
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Evita perder tu vuelo: los casos en los que el pasaporte mexicano puede perder validez
El precio del trámite varía según el periodo que se solicite, de acuerdo con lo que establece la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Foto: Facebook)

El Mundial de Futbol 2026 que se lleva a cabo en estadios de México, Estados Unidos y Canadá representa un flujo constante de turistas nacionales y extranjeros que deben contar con la documentación vigente para poder transitar entre los países sin problemas, uno de los más solicitados es el pasaporte mexicano. Te contamos si es necesario tenerlo actualizado en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó a las personas que algunas aerolíneas y países sí exigen una vigencia mínima adicional antes de permitir el abordaje e ingresar a sus territorios, por lo que vale la pena recordar el tiempo y demás características que lo harían inválido.

¿Cuándo es inválido mi pasaporte?

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, se determina lo siguiente:

El pasaporte o documento de identidad y viaje mutilado o alterado carecerá de validez. Todo pasaporte o documento de identidad y viaje que presente alteraciones, enmiendas, que esté falto de hojas o cubierta o que contenga escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación de su titular, perderá su validez, independientemente de las acciones legales procedentes.

Los pasaportes o documentos de identidad y viaje que presenten alteraciones o enmiendas cuyo objeto haya sido modificar la información contenida en él, serán retenidos por la Secretaría o por la oficina consular, según sea el caso.

Ante ello, la SRE recomienda verificar que el pasaporte mexicano tenga una vigencia mínima de seis meses antes de realizar un viaje internacional. Esto se debe a que varios países y aerolíneas exigen ese periodo de validez para permitir el ingreso o incluso el abordaje.

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¿Se prohíbe el ingreso por tener el pasaporte vencido?

El Instituto Nacional de Migración (INM) recordó que las personas extranjeras que ingresen a México deben presentar un pasaporte o documento de viaje vigente durante la revisión migratoria. Sin este requisito, la autoridad puede negar el ingreso al país.

Es por ello que quienes entren al país por vía aérea o terrestre deben contar con la documentación de viaje válida y vigente utilizada para realizar su trámite migratorio.

Documentos para tramitar el pasaporte mexicano

Los principales requisitos que solicita la SRE para obtener o renovar el pasaporte incluyen:

  • Acreditar la nacionalidad mexicana.
  • Presentar una identificación oficial vigente.
  • Agendar una cita en una oficina de pasaportes o representación consular.
  • Cubrir el pago correspondiente de derechos.

Debido a que algunas aerolíneas solicitan como mínimo seis meses de vigencia del pasaporte, el gobierno Federal recomienda a las personas que antes de viajar verifiquen qué documentación solicita el país al que viajarán para no tener algún impedimento al momento de su viaje.

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¿Cuánto cuesta el pasaporte en 2026?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en 2026 el costo del pasaporte mexicano varía según los años de vigencia del documento. Estas son las tarifas vigentes:

1 año: 920 pesos

3 años: 1,795 pesos

6 años: 2,440 pesos

10 años: 4,280 pesos

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El monto a pagar depende del tiempo de validez que el solicitante elija para su pasaporte. A mayor vigencia, mayor es el costo del trámite.

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Trámites Secretaría de Relaciones Exteriores

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