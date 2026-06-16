Evita perder tu vuelo: los casos en los que el pasaporte mexicano puede perder validez

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recordó a las personas que algunas aerolíneas y países sí exigen una vigencia mínima adicional antes de permitir el abordaje e ingresar a sus territorios, por lo que vale la pena recordar el tiempo y demás características que lo harían inválido.

¿Cuándo es inválido mi pasaporte?

De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje, se determina lo siguiente:

El pasaporte o documento de identidad y viaje mutilado o alterado carecerá de validez. Todo pasaporte o documento de identidad y viaje que presente alteraciones, enmiendas, que esté falto de hojas o cubierta o que contenga escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación de su titular, perderá su validez, independientemente de las acciones legales procedentes.

Los pasaportes o documentos de identidad y viaje que presenten alteraciones o enmiendas cuyo objeto haya sido modificar la información contenida en él, serán retenidos por la Secretaría o por la oficina consular, según sea el caso.

Ante ello, la SRE recomienda verificar que el pasaporte mexicano tenga una vigencia mínima de seis meses antes de realizar un viaje internacional. Esto se debe a que varios países y aerolíneas exigen ese periodo de validez para permitir el ingreso o incluso el abordaje.