El presidente iraní, Masud Pezeshkian, que este jueves habló de un acuerdo "histórico", hizo lo suyo pero electrónicamente desde su país, informó la Cancillería. "Este acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos" frente a Irán, dijo por su parte el negociador en jefe iraní Baqer Qalibaf.

El texto, que sienta las bases para detener el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán y que ha causado miles de muertos, prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha trastocado la economía mundial.

Las conversaciones tratarán también del levantamiento de las sanciones contra Irán, y del compromiso estadounidense de crear un fondo de reconstrucción de 300,000 millones de dólares.

Vance dijo que podría viajar a Suiza para mantener conversaciones con Irán este fin de semana, aunque la decisión definitiva aún no está tomada.

"Mi plan es ir a Suiza (...) Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar", dijo Vance a los periodistas en la Casa Blanca. "Irán no es un país del cual sea fácil salir", comentó, en una alusión a los negociadores de ese país.

El vicepresidente anunció también que las fuerzas armadas estadounidenses permitieron que al menos 12 barcos cruzaran el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán, la tarde del miércoles.

"En cuanto al bloqueo, el CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo", dijo Vance a los periodistas, en referencia al mando militar estadounidense responsable de Oriente Medio.

Vance responde a las criticas de Israel

El vicepresidente rebatió las críticas de miembros del gobierno israelí al acuerdo con Irán y les recomendó "abrir los ojos a la realidad".

"Si yo formara parte del gabinete del gobierno israelí, quizá no atacaría al único aliado poderoso que aún me queda en todo el mundo", dijo Vance.

Estas declaraciones hacen eco a las palabras del presidente Donald Trump, quien esta mañana arremetió contra los críticos al acuerdos.

"Estos tontos, que piensan que no he sido lo suficientemente duro con Irán, cuando la bolsa acaba de alcanzar un MÁXIMO HISTÓRICO y los precios del petróleo se están 'desplomando', o son envidiosos, gente mala o estúpidos", escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Con información de AFP