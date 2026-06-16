Líbano queda en el limbo con el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

¿Qué involucra el acuerdo?

No se han divulgado los detalles de este memorando de entendimiento para terminar con la guerra desatada a finales de febrero en Oriente Medio, pero Irán y Pakistán, que actúa como mediador, han dicho que incluye a Líbano.

Hezbolá arrastró a ese país al conflicto regional el pasado 2 de marzo al lanzar cohetes contra Israel para vengar la muerte del entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei, en los ataques israeloestadounidenses que desataron las hostilidades.

Israel respondió con bombardeos y una invasión terrestre que, según Beirut, ha matado más de 3,700 personas y desplazado a más de un millón.

Una fuente oficial dijo a la AFP que "Líbano no fue informado de los términos del acuerdo ni la duración del alto el fuego".

No obstante, el presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, un aliado de Hezbolá, agradeció a Washington y Teherán por su "insistencia en incluir (...) una cláusula esencial y vinculante sobre el fin de la agresión israelí contra todo Líbano".

El canciller iraní, Abás Araqchi, reafirmó este martes que "tal vez la cuestión más importante" del acuerdo con Washington es "la declaración de un final inmediato y permanente de la guerra en todos los frentes, incluyendo Líbano".

Araqchi enfatizó que "poner fin" a las hostilidades en territorio libanés "es parte inseparable del fin completo de la guerra".

Incluso, amenazó con que "cualquier ataque militar por parte del régimen sionista contra Líbano, de ahora en adelante, y la ocupación continuada de territorios libaneses a partir de ahora serán considerados una violación del memorando de entendimiento".

Hezbolá no ha reivindicado en las últimas horas ningún enfrentamiento nuevo con Israel.

¿Retiro israelí?

La información que circula sobre el pacto tampoco menciona nada sobre un retiro israelí del sur de Líbano. El ministro de Defensa del Estado hebreo, Israel Katz, afirmó el lunes que sus tropas permanecerían indefinidamente en el país vecino.