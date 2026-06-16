Líbano queda en el limbo con el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos

Karim Bitar, profesor de Medio Oriente en la universidad Sciences Po de París, señaló que " el acuerdo no parece involucrar a Israel, lo que en lo inmediato significa que no es parte" del arreglo.
Las fuerzas israelíes controlan una franja de territorio libanés a lo largo de su frontera.
"Decenas de miles de soldados israelíes" están en el sur de Líbano, donde ocupan posiciones fijas, según Bitar.
"Es la mayor invasión desde su retiro en 2000", agregó en referencia a la salida previa de Israel después de 20 años de ocupación.
Hezbolá dice que envió refuerzos al sur del río Litani, 20 kilómetros al norte de la frontera con Israel, tras el estallido de la guerra.
Bajo un acuerdo de 2024 que puso fin a un conflicto previo, el movimiento patrocinado por Teherán debía retirar a sus combatientes de esa zona.
¿Qué futuro aguarda a Hezbolá?
Washington ha presionado a Líbano para que desarme a Hezbolá, pero el memorando de entendimiento alcanzo no hace referencia a los combatientes.
"Irán parece no haberse comprometido a poner fin a su apoyo y financiamiento a Hezbolá", según Bitar.
El experto militar Riad Kahwaji declaró que "Hezbolá no aceptará dejar las armas y la crisis se prolongará".
Anticipó que esto podría llevar a la inestabilidad política e incluso disturbios. "Especialmente ahora que Hezbolá considera que, a través de Irán, salió victorioso con este acuerdo", dijo.
¿Negociaciones Israel-Líbano?
Líbano e Israel han sostenido conversaciones directas en Washington desde abril para poner fin a las hostilidades y separar a Líbano de la guerra regional. Hay una nueva ronda programada para este mes.
El primer ministro libanés, Nawaf Salam, afirmó el lunes que su país redoblará los "esfuerzos" en las negociaciones de Washington "para asegurar el pleno retiro israelí".
"Líbano podría encontrarse nuevamente como chivo expiatorio que paga el precio tanto de la inexperiencia estadounidense como del cinismo iraní y la soberbia israelí", advirtió Bitar.