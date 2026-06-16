En una guerra sin vencedores, ¿quién pierde más, Irán, EU o Israel?

“La verdad es que este acuerdo no es el fin de la guerra porque quedan cosas sin resolver. No sabemos aún qué será del programa nuclear iraní, tampoco sabemos cuál va a ser el estatus del estrecho de Ormuz una vez abierto, dado que Irán quería que se reconociera su soberanía”, dijo Pablo Álvarez, analista internacional y académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales (UDP) de Chile.

“El balance para todos es negativo. Irán perdió mucha gente y perdió a miembros de su liderazgo. Estados Unidos perdió la confianza de sus aliados en la región del Golfo. Los países del Golfo quedan con gran sensación de vulnerabilidad y desconfianza hacia Irán y Estados Unidos, que se suponía un socio en la defensa de sus territorios”, señaló Álvarez. “Es una guerra particularmente absurda”.

En una guerra en la que nadie gana, ¿quién pierde más? A continuación, presentamos un balance de las tres principales partes en conflicto.

Irán, debilitado, pero no derrotado

Irán sale de este conflicto con Estados Unidos e Israel debilitado en lo militar y lo económico, y tras sufrir golpes graves a su liderazgo.

El veterano líder supremo Ali Jamenei fue asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y su sustituto e hijo, Mojtaba Jamenei, aún no ha aparecido en público.

Los ataques estadounidenses-israelíes eliminaron a figuras de alto perfil, pero el sistema de gobierno permanece intacto y conserva importantes cartas en la mano al entrar en negociaciones con Estados Unidos.

“Irán va a ser otro después de esta guerra. El régimen se transformará, comenzará a mutar de un régimen conservador clerical a un autoritarismo militar. Esa mutación se evidencia en el rol que ha tenido la Guardia Revolucionaria en las conversaciones en Pakistán y en la elección del nuevo líder supremo, que, más que un perfil clerical, tiene gran llegada en el estamento militar”, apuntó el analista de la UDP.