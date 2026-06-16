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Internacional

En una guerra sin vencedores, ¿quién pierde más, Irán, EU o Israel?

Ninguna de las partes logró sus objetivos: Teherán sobrevivió al conflicto, Washington perdió credibilidad e Israel quedó fuera de la definición del acuerdo.
mar 16 junio 2026 05:55 AM
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Jóvenes viajan en vehículos ondeando banderas de Irak y de otros países en Bagdad el 15 de junio de 2026, durante las celebraciones posteriores al anuncio de un acuerdo para poner fin a la guerra entre Irán y Estados Unidos.
Irán es quien gana más con el conflicto, aunque de acuerdo con analistas, se trata de una "victoria pírrica" debido a los altos costos humanos y económicos de la guerra. (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)

La guerra en Medio Oriente, desatada después de los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán el 28 de febrero, se acerca a su fin después de que Washington y Teherán alcanzaran un memorando de entendimiento, con el que se detienen “inmediata y permanentemente” las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos aplaza cuestiones espinosas y deja a Israel al margen. También abre un periodo de 60 turbulentos días de negociaciones después de la firma del memorando de entendimiento inicial en Ginebra, el viernes.

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“La verdad es que este acuerdo no es el fin de la guerra porque quedan cosas sin resolver. No sabemos aún qué será del programa nuclear iraní, tampoco sabemos cuál va a ser el estatus del estrecho de Ormuz una vez abierto, dado que Irán quería que se reconociera su soberanía”, dijo Pablo Álvarez, analista internacional y académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales (UDP) de Chile.

“El balance para todos es negativo. Irán perdió mucha gente y perdió a miembros de su liderazgo. Estados Unidos perdió la confianza de sus aliados en la región del Golfo. Los países del Golfo quedan con gran sensación de vulnerabilidad y desconfianza hacia Irán y Estados Unidos, que se suponía un socio en la defensa de sus territorios”, señaló Álvarez. “Es una guerra particularmente absurda”.

En una guerra en la que nadie gana, ¿quién pierde más? A continuación, presentamos un balance de las tres principales partes en conflicto.

Irán, debilitado, pero no derrotado

Irán sale de este conflicto con Estados Unidos e Israel debilitado en lo militar y lo económico, y tras sufrir golpes graves a su liderazgo.

El veterano líder supremo Ali Jamenei fue asesinado el primer día de la guerra, el 28 de febrero, y su sustituto e hijo, Mojtaba Jamenei, aún no ha aparecido en público.

Los ataques estadounidenses-israelíes eliminaron a figuras de alto perfil, pero el sistema de gobierno permanece intacto y conserva importantes cartas en la mano al entrar en negociaciones con Estados Unidos.

Irán va a ser otro después de esta guerra. El régimen se transformará, comenzará a mutar de un régimen conservador clerical a un autoritarismo militar. Esa mutación se evidencia en el rol que ha tenido la Guardia Revolucionaria en las conversaciones en Pakistán y en la elección del nuevo líder supremo, que, más que un perfil clerical, tiene gran llegada en el estamento militar”, apuntó el analista de la UDP.

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Para algunos analistas, Irán es el gran ganador del conflicto, aunque con un alto costo humano y económico, por lo que es cuestionable qué tan útil será la victoria. Al menos 3,468 personas murieron en ataques estadounidenses-israelíes contra Irán desde el 28 de febrero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Irán. Las víctimas tenían entre ocho meses y 88 años. Incluyeron siete bebés, 376 niños y 496 mujeres.

"Desde el punto de vista estratégico y geopolítico, el único verdadero ganador en este momento es Irán", afirmó Ross Harrison, investigador sénior del Middle East Institute y autor de Decoding Iran's Foreign Policy.

"Pero es una victoria pírrica", agregó Harrison, en el sentido de que "Irán ha ganado al impedir que sus adversarios alcancen sus objetivos bélicos", aunque a "un alto precio”.

Al atacar a Irán, Washington e Israel buscaban allanar el camino para el derrocamiento del gobierno iraní, poner fin a las ambiciones nucleares del país y destruir sus capacidades de misiles. Si bien el rostro del liderazgo iraní ha cambiado, Irán ha logrado su objetivo de guerra de "sobrevivir y restablecer la disuasión", señaló Harrison.

Álvarez señala que entre los pendientes de las mesas de diálogo está si Irán recibirá alguna compensación para reparar los ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este lunes que haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de “noticias falsas”.

Irán condicionó el diálogo a la devolución de 24,000 millones de dólares retenidos por la Casa Blanca, de acuerdo con el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi.

"Hay muchas cosas que (Teherán) está obteniendo que no tenía antes de la guerra. Así que se podría argumentar que Irán ganó", declaró a la AFP Amir Handjani, del Quincy Institute, con sede en Estados Unidos. Sin embargo, señaló que en la guerra solo se puede medir por "quién perdió más”.

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Estados Unidos, golpeado por los precios del petróleo

Trump celebró el tan anunciado acuerdo como una victoria en su cumpleaños 80. En su mensaje, dijo "que fluya el petróleo" y prometió que el estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas globales, estaría completamente abierto a partir del viernes.

El fuerte aumento de los precios de la energía ha golpeado a los estadounidenses, que votarán en noviembre en unas elecciones de mitad de mandato cruciales para el control del Congreso por parte del partido de Trump.

Bernard Hourcade, especialista en Irán del centro de investigación francés CNRS, afirmó que el acuerdo para Estados Unidos era "quizá una victoria mediática, pero no una victoria política". Añadió que Washington había perdido "credibilidad" mundial a raíz del conflicto.

Para Ozcelik, "los competidores de Washington —de Moscú a Beijing— estudiarán este conflicto por lo que reveló sobre los límites del poder estadounidense, la toma de decisiones y la gestión de alianzas”.

"Esas lecciones darán forma a futuras crisis muy lejos de Oriente Medio", añadió.

El acuerdo deja las cuestiones clave sobre el futuro del programa nuclear iraní para las negociaciones de 60 días.

Trump, que abandonó un histórico acuerdo de 2015 sobre el programa nuclear de Irán, ha reiterado en numerosas ocasiones que el país nunca obtendría un arma nuclear, un objetivo que Teherán ha negado desde hace mucho tiempo.

El expresidente Barack Obama, quien negoció este acuerdo junto con Reino Unido, Francia, China y Rusia, dijo en una entrevista el fin de semana que es poco probable que se pueda lograr un mejor entendimiento que el alcanzado durante su administración.

Israel, con Netanyahu en riesgo

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio constituye un importante revés estratégico para Israel y pone de manifiesto su debilitada influencia en Washington.

Aunque aún no está completo y se esperan negociaciones sobre algunos puntos espinosos en un plazo máximo de 60 días, su marco preliminar ya genera inquietud en Israel.

Danny Citrinowicz, que trabajó en el servicio de inteligencia militar israelí, dijo a la agencia francesa que el pacto anunciado el lunes equivale a una "catástrofe política y de seguridad para el Estado de Israel”.

También supone un revés para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que aspiraba a llegar a las elecciones de octubre presentándose como el artífice de las victorias frente a Hamás, Hezbolá y Teherán.

“Recordemos que es Netanyahu quien arrastra a Trump a la guerra y ahora no tiene un rol en el fin de las hostilidades; eso es grave para su imagen y sus intereses”, dijo Álvarez.

Netanyahu ha sido objeto de duras críticas internas por no haber alcanzado los objetivos de la guerra. También lo ha criticado Trump, quien lo calificó de ser un "tipo muy difícil" mientras criticaba los ataques en Líbano que amenazaban con descarrilar el acuerdo.

“La sensación en Israel es que todo fue en vano. Además, queda en muy mal pie con Trump; para qué decir que la imagen de Israel en Europa y en el resto del mundo está claramente debilitada”, dice el analista de la UDP.

Para Citrinowicz, el resultado del conflicto hace improbable que cualquier futuro presidente estadounidense se arriesgue a emprender de nuevo una acción militar contra Irán.

"Al final del día, Irán sale más fuerte, e Israel no tiene capacidad para influir en las decisiones del presidente estadounidense", sostuvo el analista.

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Guerra Irán Estados Unidos Israel Donald Trump Benjamin Netanyahu

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