En una guerra sin vencedores, ¿quién pierde más, Irán, EU o Israel?

Para algunos analistas, Irán es el gran ganador del conflicto, aunque con un alto costo humano y económico, por lo que es cuestionable qué tan útil será la victoria. Al menos 3,468 personas murieron en ataques estadounidenses-israelíes contra Irán desde el 28 de febrero, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Irán. Las víctimas tenían entre ocho meses y 88 años. Incluyeron siete bebés, 376 niños y 496 mujeres.
"Desde el punto de vista estratégico y geopolítico, el único verdadero ganador en este momento es Irán", afirmó Ross Harrison, investigador sénior del Middle East Institute y autor de Decoding Iran's Foreign Policy.
"Pero es una victoria pírrica", agregó Harrison, en el sentido de que "Irán ha ganado al impedir que sus adversarios alcancen sus objetivos bélicos", aunque a "un alto precio”.
Al atacar a Irán, Washington e Israel buscaban allanar el camino para el derrocamiento del gobierno iraní, poner fin a las ambiciones nucleares del país y destruir sus capacidades de misiles. Si bien el rostro del liderazgo iraní ha cambiado, Irán ha logrado su objetivo de guerra de "sobrevivir y restablecer la disuasión", señaló Harrison.
Álvarez señala que entre los pendientes de las mesas de diálogo está si Irán recibirá alguna compensación para reparar los ataques.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este lunes que haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de “noticias falsas”.
Irán condicionó el diálogo a la devolución de 24,000 millones de dólares retenidos por la Casa Blanca, de acuerdo con el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi.
"Hay muchas cosas que (Teherán) está obteniendo que no tenía antes de la guerra. Así que se podría argumentar que Irán ganó", declaró a la AFP Amir Handjani, del Quincy Institute, con sede en Estados Unidos. Sin embargo, señaló que en la guerra solo se puede medir por "quién perdió más”.