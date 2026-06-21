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Internacional

El derechista Abelardo de la Espriella gana las elecciones presidenciales en Colombia

El candidato de la extrema derecha, un seguidor de Donald Trump, promete mano dura contra la inseguridad, el tema que más preocupa a los electores del país sudamericano.
dom 21 junio 2026 03:59 PM
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El candidato presidencial de Colombia para el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, habla a la prensa en un colegio electoral durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Barranquilla, Colombia, el 21 de junio de 2026.
De la Espriella promete poner fin a las conversaciones con grupos armados, promovidas en el gobierno de Gustavo Petro, bajo el lema "la paz no se negocia, se impone". (FOTO: JUAN BARRETO/AFP)

Aberlardo de la Espriella, un abogado de 47 años, será el próximo presidente de Colombia, la cuarta economía más importante de Latinoamérica. Con el 99.58% de los votos contados, el candidato de extrema derecha obtuvo 49.66% de las preferencias, ante el 48.69% de Iván Cepeda, el candidato del oficialista Pacto Histórico.

De esta manera, Colombia se une a una tendencia regional y le da la vuelta a la izquierda, que bajo el mando de Gustavo Petro, gobernó al país cafetalero por primera vez en la historia.

Por ley, Petro no podía presentarse a una segunda vuelta.

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Cepeda aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final que tomará varios días y que impugnará 33,000 mesas electorales.

"Una vez (...) se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial", aseguró ante cientos de seguidores.

La investidura de De la Espriella está agendada para el 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Mano dura

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña ha estado marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

Desde el histórico acuerdo de paz con las FARC en 2016, la tasa de homicidios se mantiene estable, en alrededor de 25 por cada 100,000 habitantes, pero la extorsión, la minería ilegal y los desplazamientos se han disparado.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone al intento de Petro de negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado. Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse y expandirse.

De la Espriella promete poner fin a las conversaciones bajo el lema "la paz no se negocia, se impone". También busca acabar con el tribunal surgido del pacto de paz, que juzga crímenes atroces del conflicto y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes reparen a las víctimas y cuenten la verdad.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador. De la Espriella afirmó que Trump le manifestó "su apoyo" tras su victoria en el balotaje.

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También el porte de armas, la construcción de megacárceles, la explotación de petróleo con fracking, recortar un 40% el Estado y ha dicho que lo "ideal" sería dolarizar la economía.

Otra de sus propuestas es revisar la permanencia de Colombia en organismos internacionales como la ONU y la OEA.

Una vida de lujos

Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella se convirtió en un fenómeno político. Alardea de cantante y de su vida de lujos en Italia.

"Conecta con un electorado que ya está muy cansado de la inseguridad y necesita soluciones de choque" pero también encarna un modelo "aspiracional" del "empresario que construyó su fortuna", dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.

Sin experiencia política, sus detractores lo critican por sus frecuentes comentarios machistas y homofóbicos y por defender como abogado a paramilitares narcotraficantes.

La izquierda lo tilda de autoritario.

"Estoy muy nervioso porque me preocupa mucho lo que pueda hacer Abelardo (...) hasta donde pueda llegar su sed de poder y de pasar por encima de la gente (...) por encima de los derechos de todo el pueblo", dijo en medio del llanto Santiago Galindo, un banquero de 40 años en Bogotá.

En la mañana De la Espriella sufragó con la camiseta de la selección de fútbol en medio de cientos de seguidores con la misma prenda.

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