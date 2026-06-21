El derechista Abelardo de la Espriella gana las elecciones presidenciales en Colombia

Cepeda aseguró que no aceptará la derrota antes del escrutinio final que tomará varios días y que impugnará 33,000 mesas electorales.

"Una vez (...) se hayan hecho las verificaciones correspondientes, reconoceremos el resultado oficial", aseguró ante cientos de seguidores.

La investidura de De la Espriella está agendada para el 7 de agosto en una ceremonia que tendrá como sede una base militar.

Mano dura

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña ha estado marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

Desde el histórico acuerdo de paz con las FARC en 2016, la tasa de homicidios se mantiene estable, en alrededor de 25 por cada 100,000 habitantes, pero la extorsión, la minería ilegal y los desplazamientos se han disparado.

De la Espriella culpa a Petro, a quien llama "jefe de la mafia" y amenaza con llevarlo ante la justicia de Estados Unidos.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, se opone al intento de Petro de negociar con los grupos armados con escasos avances para enterrar décadas de conflicto armado. Según analistas, estas organizaciones aprovecharon para enriquecerse y expandirse.

De la Espriella promete poner fin a las conversaciones bajo el lema "la paz no se negocia, se impone". También busca acabar con el tribunal surgido del pacto de paz, que juzga crímenes atroces del conflicto y ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes reparen a las víctimas y cuenten la verdad.

El abogado dijo a la AFP que buscará el respaldo de Trump e Israel para atacar a la guerrilla con bombardeos y fumigaciones de narcocultivos en el mayor productor mundial de cocaína.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Colombia se suma a una alianza de países de la región aliados del mandatario estadounidense Donald Trump, junto a Chile y Ecuador. De la Espriella afirmó que Trump le manifestó "su apoyo" tras su victoria en el balotaje.