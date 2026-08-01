Arquitecto del Tec de Monterrey colaboró en la reconstrucción de Notre Dame

Para él, los profesores de la institución fueron un referente: gracias a ellos conoció cuáles eran las tendencias de la industria y los requerimientos en los despachos de arquitectos en México y el mundo. Sin duda, esto lo inspiró y le permitió vincularse con el contexto internacional.

“La formación que tuve en el Tec me ayudó en un punto muy importante: en la parte de modelado de la información de la construcción o BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés), que es prácticamente hacer maquetas digitales con datos de los edificios”, explica.

Aunque la experiencia en las aulas del Campus Estado de México no solo trazó el mapa de su exitosa carrera, también fue el escenario en el que cruzó caminos con su futura esposa, quien era una alumna de intercambio proveniente de Francia.

Tiempo después, su historia inició otro capítulo y Alejandro se mudó a aquel país, donde aprendió el idioma y la cultura antes de comenzar a trabajar.