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Arquitecto del Tec de Monterrey colaboró en la reconstrucción de Notre Dame

Egresado del Campus Estado de México, Alejandro Arredondo fue el único arquitecto latinoamericano que intervino, con el apoyo de la tecnología, en la rehabilitación del recinto considerado Patrimonio de la Humanidad.
sáb 01 agosto 2026 09:00 AM
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Presentado por: Tecnológico de Monterrey
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Alejandro Arredondo menciona que para la rehabilitación de la Catedral de Notre Dame se consideraron las técnicas de construcción originales. (Cortesía)

En abril de 2019, un incendio en la Catedral de Notre Dame marcó un complejo desafío: restaurar una parte del inmueble gótico cuya edificación comenzó en 1163. Para lograrlo, en la creación de la maqueta digital participó el arquitecto mexicano Alejandro Arredondo.

El jefe de proyectos BIM en la firma Art Graphique & Patrimoine (AGP), con sede en París, Francia, es egresado del Tec de Monterrey y asegura que los conocimientos adquiridos en su alma mater sentaron las bases para el éxito en un proyecto tan exigente.

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Para él, los profesores de la institución fueron un referente: gracias a ellos conoció cuáles eran las tendencias de la industria y los requerimientos en los despachos de arquitectos en México y el mundo. Sin duda, esto lo inspiró y le permitió vincularse con el contexto internacional.

“La formación que tuve en el Tec me ayudó en un punto muy importante: en la parte de modelado de la información de la construcción o BIM (Building Information Modeling, por sus siglas en inglés), que es prácticamente hacer maquetas digitales con datos de los edificios”, explica.

Aunque la experiencia en las aulas del Campus Estado de México no solo trazó el mapa de su exitosa carrera, también fue el escenario en el que cruzó caminos con su futura esposa, quien era una alumna de intercambio proveniente de Francia.

Tiempo después, su historia inició otro capítulo y Alejandro se mudó a aquel país, donde aprendió el idioma y la cultura antes de comenzar a trabajar.

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Innovación que honra el pasado

Cuando ocurrió el incendio en Notre Dame, el gobierno francés anunció que la reconstrucción, la cual duró cinco años, se haría respetando el diseño original.

Como el único arquitecto latinoamericano que colaboró en el proyecto, Arredondo conjuntó la investigación sobre las tradiciones y los métodos constructivos que se usaban en la Edad Media con el aspecto humano, un elemento al que el Tec le pone mucho énfasis. Asimismo, se sumaron las herramientas tecnológicas, entre ellas BIM, el uso de drones y el escaneo 3D.

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Mediante tecnologías como BIM fue posible recrear la maqueta digital para hacer la reconstrucción de Notre Dame. (Cortesía)

“Gracias a una maqueta digital podemos garantizar la conservación y la comprensión de un edificio para las futuras generaciones. Eso también habla del desarrollo humano y de la conciencia social”, puntualiza el especialista en BIM.

Al destacar que el aprendizaje continuo en diversas áreas relacionadas con la arquitectura ha sido clave para su crecimiento profesional, Arturo recomienda a los estudiantes salir de su zona de confort, seguir preparándose y aprovechar las oportunidades que se les presenten para demostrar que el talento no conoce fronteras.

“Tenemos la suerte de participar en un edificio de más de 860 años. Nuestra aportación es como un granito de arena, en comparación con toda la historia del inmueble.”
Alejandro Arredondo, egresado del Tec de Monterrey y jefe de proyectos BIM en la empresa Art Graphique & Patrimoine (AGP).

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Tec de Monterrey Tecnológico de Monterrey Universidades diseño arquitectónico Notre Dame

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