Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Arranca la prórroga del registro telefónico con más de 85 millones de líneas aún sin vincular

La prórroga del registro telefónico comenzará con las líneas de prepago cuya terminación sea 0, mientras persisten dudas sobre la protección de datos y la eficacia de la medida para combatir la extorsión telefónica.
sáb 01 agosto 2026 09:30 AM
Añadir Expansión en Google
La prórroga del registro telefónico iniciará con los números con terminación 0
La CRT pondrá en marcha la prórroga del registro telefónico con las líneas de prepago cuya terminación sea 0. (Natee127/Getty Images)

El registro telefónico entrará en una nueva etapa. A partir del 1 de agosto comenzará la prórroga otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), una medida que busca evitar una desconexión masiva inmediata, pero que mantiene intacto el objetivo de suspender el servicio a quienes no completen el trámite dentro de los nuevos plazos.

La nueva etapa iniciará con las líneas de prepago cuya terminación es 0, de acuerdo con el calendario establecido por la autoridad. Aunque no existe una cifra pública sobre cuántas líneas corresponden a esa terminación, el universo pendiente asciende a 85.4 millones de números, luego de que únicamente 68 millones han sido vinculados hasta el 28 de julio.

Publicidad

Las estimaciones de José Antonio Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) , indican que solo 43.3% de las líneas móviles en operación han sido registradas, lo que refleja el desafío que enfrenta la política de vinculación telefónica.

La prórroga llega en un contexto marcado por la resistencia de una parte de los usuarios a proporcionar información personal y documentos oficiales para completar el proceso. En redes sociales se han multiplicado los mensajes de rechazo y desconfianza hacia el registro telefónico.

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y especialista en telecomunicaciones, esa reticencia responde a la falta de explicaciones suficientes por parte de las autoridades.

“Lo que va a pasar es que veremos desconexiones, pero definitivamente esta primera etapa de la prórroga funcionará como aprendizaje para afinar detalles en el registro, sin embargo, CRT debe buscar mecanismos para que toda la población esté enterada del calendario de registro para evitar las menores afectaciones”, advirtió.

El especialista señaló que persisten dudas sobre el tratamiento y resguardo de los datos personales, además de cuestionamientos por la decisión regulatoria que permitió a las empresas vincular algunas líneas utilizando información previamente almacenada en sus bases de datos sin solicitar nuevamente el consentimiento de los clientes.

Riesgo de desconexión masiva

Pese a la ampliación de los plazos , un estudio de perspectiva de Banamex anticipa que al cierre de este año alrededor de 26 millones de personas podrían quedarse sin servicio móvil al no completar el registro.

La cifra equivale a dos de cada tres líneas de prepago pendientes por registrar y representa un mercado similar al de Chile, que contabiliza 26.2 millones de líneas móviles, de acuerdo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Además del impacto para los usuarios, Banamex estima que la desconexión provocaría una pérdida permanente cercana a 1,900 millones de pesos mensuales para la industria de telecomunicaciones, debido a la salida de millones de clientes del mercado.

La prórroga busca reducir ese impacto al distribuir el proceso de suspensión durante varios meses y evitar afectaciones operativas para los operadores móviles.

Publicidad

Nuevas obligaciones para las empresas

Como parte de los lineamientos de la prórroga, la CRT estableció que las empresas de telefonía deberán notificar a los usuarios, mediante mensajes SMS, la proximidad de la fecha límite para registrar sus líneas con la finalidad de garantizar que las personas conozcan el plazo que les corresponde para vincular sus números telefónicos.

Los operadores deberán enviar avisos con la leyenda: “Por disposición oficial, la fecha límite para vincular tu línea es hasta el DD-MM-AAAA” y “Vincula tu línea en [enlace]”.

La autoridad también amplió de 24 a 72 horas el plazo con el que contarán las empresas para suspender las líneas cuyos usuarios no hayan realizado la vinculación dentro de las fechas establecidas.

El objetivo es reducir errores operativos y otorgar un margen adicional antes de ejecutar la desconexión definitiva.

Persisten dudas sobre la política

Para Jorge Bravo, la ampliación de los plazos será insuficiente si no va acompañada de una estrategia de comunicación más amplia.

“Pero la CRT debe hacer una campaña más masiva, más activa para que las personas sepan de las nuevas fechas, de lo contrario no se tendrá un efecto positivo”, afirmó.

El analista consideró que la prórroga permitirá identificar problemas operativos y ajustar el mecanismo conforme avance el calendario, aunque advirtió que la falta de información podría traducirse en suspensiones innecesarias.

Con la extensión del proceso, la CRT gana tiempo para ejecutar una de las mayores desconexiones de líneas móviles registradas en el país sin comprometer la estabilidad de las redes de telecomunicaciones.

La prórroga sin embargo no modifica el objetivo de la política pública ni responde a los cuestionamientos sobre su efectividad para combatir actividades delictivas mediante la identificación de los usuarios.

Publicidad

Tags

Telecomunicaciones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad