Trump amenaza con atacar a Irán si no detiene a "sus aliados" en Líbano

Desde entonces, las operaciones israelíes en Líbano han causado 4,057 muertos, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud.
El jefe del ejercito israelí, Eyal Zamir, que visitó este domingo la zona que ocupan sus tropas en el sur de Líbano, aseguró que Hezbolá está en "una posición muy difícil".
Desde el 2 de marzo, el ejército israelí ha reportado 36 militares muertos.
Inician las negociaciones
El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde su firma, se han ido acumulando los obstáculos.
Qatar, que actúa como mediador junto a Pakistán, anunció el inicio de las negociaciones, llamadas Cumbre del Lago de Lucerna, con "la primera reunión del comité de alto nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores, el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán".
Desde el hotel de lujo donde se celebran las reuniones, Vance calificó la cita de "histórica" y expresó su esperanza en "pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní".
Los encuentros tienen lugar en un resort de lujo de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en el centro de Suiza. La delegación estadounidense está encabezada por JD Vance y la iraní, por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.
Las discusiones deberían durar "unos días", afirmó el sábado JD Vance, quien precisó que solo podría quedarse en Suiza "uno o dos días", donde también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.
Si los dirigentes iraníes "están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación" con Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense este domingo.