Trump amenaza con atacar a Irán si no detiene a "sus aliados" en Líbano

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aconsejó este domingo a Estados Unidos "medir sus palabras".

"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera", advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

Los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano, antes de una tregua por la noche, cuando se ordenó al ejército israelí que cesara los combates con Hezbolá.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Teherán exige que Israel ponga fin a sus bombardeos como condición previa para un acuerdo con Washington.

Israel y Hezbolá se culpan mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien encabeza la delegación estadounidense en las conversaciones en Suiza, declaró haber observado "un gran progreso en los últimos días para garantizar que el alto el fuego se mantenga en Líbano".

"Todos trabajamos por la paz en la región. Por supuesto, a veces hay desacuerdos sobre cómo lograrla", añadió.

Según J.D. Vance, Donald Trump y Estados Unidos "han hecho más por detener el conflicto en Líbano que cualquier otro país del mundo en los últimos meses".

En cualquier caso, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que no se podrá sellar ningún acuerdo con Washington si las hostilidades no cesan en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que el ejército israelí permanecerá en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario" y advirtió que "sean cuales sean los avances diplomáticos que haya, no permitiré que Irán se dote del arma nuclear".

Previamente, su ministro de Defensa, Israel Katz, había señalado que sus tropas pueden actuar "sin ninguna restricción" para "eliminar las amenazas" en el sur de Líbano.

Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo con lanzamientos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, asesinado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.