Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Trump amenaza con atacar a Irán si no detiene a "sus aliados" en Líbano

El presidente hace estas declaraciones cuando Estados Unidos inicia una ronda de negociaciones son sus pares iraníes para terminar su memorando de entendimiento para terminar con la guerra.
dom 21 junio 2026 11:32 AM
Añadir Expansión en Google
Un vehículo destruido se encuentra entre los escombros del principal mercado destruido por el ejército israelí en la ciudad sureña de Nabatieh el 21 de junio de 2026.
Los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano. (FOTO: ABBAS FAKIH/AFP)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no "detiene a sus aliados" en Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbolá en el sur de Líbano: "Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia", declaró en su plataforma Truth Social.

Las conversaciones en Suiza se iniciaron en un contexto de enfrentamientos en los últimos días entre el ejército israelí y Hezbolá —aliado de Teherán— en el sur de Líbano.

Publicidad

El jefe del equipo negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aconsejó este domingo a Estados Unidos "medir sus palabras".

"Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera", advirtió Qalibaf en X, sin mencionar expresamente al presidente estadounidense, pero en una referencia explícita a su último mensaje.

Los ataques aéreos israelíes causaron la muerte de al menos 30 personas el sábado en el este y el sur del Líbano, antes de una tregua por la noche, cuando se ordenó al ejército israelí que cesara los combates con Hezbolá.

El memorando de entendimiento firmado el miércoles entre Estados Unidos e Irán estipula el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido Líbano. Teherán exige que Israel ponga fin a sus bombardeos como condición previa para un acuerdo con Washington.

Israel y Hezbolá se culpan mutuamente de las violaciones del alto el fuego.

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien encabeza la delegación estadounidense en las conversaciones en Suiza, declaró haber observado "un gran progreso en los últimos días para garantizar que el alto el fuego se mantenga en Líbano".

"Todos trabajamos por la paz en la región. Por supuesto, a veces hay desacuerdos sobre cómo lograrla", añadió.

Según J.D. Vance, Donald Trump y Estados Unidos "han hecho más por detener el conflicto en Líbano que cualquier otro país del mundo en los últimos meses".

En cualquier caso, el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai, advirtió que no se podrá sellar ningún acuerdo con Washington si las hostilidades no cesan en Líbano.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reiteró este domingo que el ejército israelí permanecerá en el sur de Líbano "el tiempo que sea necesario" y advirtió que "sean cuales sean los avances diplomáticos que haya, no permitiré que Irán se dote del arma nuclear".

Previamente, su ministro de Defensa, Israel Katz, había señalado que sus tropas pueden actuar "sin ninguna restricción" para "eliminar las amenazas" en el sur de Líbano.

Hezbolá arrastró al Líbano a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo con lanzamientos de cohetes contra Israel para vengar la muerte del líder supremo iraní, asesinado en los ataques israelo-estadounidenses contra Teherán.

Publicidad

Desde entonces, las operaciones israelíes en Líbano han causado 4,057 muertos, de acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud.

El jefe del ejercito israelí, Eyal Zamir, que visitó este domingo la zona que ocupan sus tropas en el sur de Líbano, aseguró que Hezbolá está en "una posición muy difícil".

Desde el 2 de marzo, el ejército israelí ha reportado 36 militares muertos.

Inician las negociaciones

El acuerdo marco firmado por Teherán y Washington el pasado miércoles establece un período de 60 días renovable para llegar a un acuerdo. Sin embargo, desde su firma, se han ido acumulando los obstáculos.

Qatar, que actúa como mediador junto a Pakistán, anunció el inicio de las negociaciones, llamadas Cumbre del Lago de Lucerna, con "la primera reunión del comité de alto nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos, la República Islámica de Irán y los dos Estados mediadores, el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán".

Desde el hotel de lujo donde se celebran las reuniones, Vance calificó la cita de "histórica" y expresó su esperanza en "pasar página y transformar nuestra relación con el pueblo iraní".

Los encuentros tienen lugar en un resort de lujo de montaña en Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en el centro de Suiza. La delegación estadounidense está encabezada por JD Vance y la iraní, por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf.

Las discusiones deberían durar "unos días", afirmó el sábado JD Vance, quien precisó que solo podría quedarse en Suiza "uno o dos días", donde también se encuentran el emisario Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Si los dirigentes iraníes "están dispuestos a renunciar a su rol de factor de inestabilidad regional, si están dispuestos a abandonar de forma duradera cualquier ambición de dotarse del arma nuclear, Estados Unidos está dispuesto a transformar fundamentalmente su relación" con Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense este domingo.

Publicidad

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, reiteró que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.

El objetivo de las negociaciones es alcanzar un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto en Oriente Medio, desencadenado por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán del 28 de febrero.

Desde entonces, las hostilidades han causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y han sacudido la economía mundial.

El estrecho de Ormuz continua cerrado

Tras los enfrentamientos en el Líbano del sábado, el mando central del ejército iraní anunció que el estrecho de Ormuz quedaría cerrado al tráfico marítimo como respuesta a la "violación de los compromisos".

Irán había bloqueado al inicio de la guerra esta vía marítima estratégica, por la que solían transitar alrededor del 20% de los hidrocarburos mundiales, lo que provocó un aumento de los precios del petróleo.

A pesar del anuncio del cierre, el mando estadounidense para Oriente Medio (Centcom) indicó que 55 buques mercantes cruzaron el estrecho de manera segura el sábado.

Con información de AFP

Tags

Irán Donald Trump

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad