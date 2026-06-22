El rey Carlos III publicará su declaración de impuestos en aras de la "claridad y accesibilidad", una novedad para un soberano británico, publicó el sábado la agencia privada Press Association.

"Aunque esta sea la primera vez que un monarca divulga sus informaciones fiscales personales(...) su Majestad ya las había hecho públicas cuando era príncipe de Gales", declaró un portavoz del Palacio de Buckingham citado por PA.

"La decisión de hacerlo como soberano responde a una petición expresa del propio rey, en el marco de las adaptaciones aplicadas desde su acceso al trono", agregó la fuente.