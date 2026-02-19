Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

El príncipe Andrés y Epstein, ¿qué nos dicen los documentos sobre la relación entre ambos?

La amistad entre el Duque de York y el financiero estadounidense, condenado por crímenes sexuales, llegó a los titulares desde hace 15 años y los documentos de Epstein nos muestran los detalles.
jue 19 febrero 2026 01:26 PM
El príncipe Andrés, el duque de York, llega a la sede de CrossRail en Canary Wharf el 7 de marzo de 2011 en Londres, Inglaterra.
El príncipe Andrés había dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010. Sin embargo, en enero de 2025 se publicaron documentos judiciales que revelan un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y Epstein el 28 de julio de 2011. (FOTO: Dan Kitwood/Getty Images)

El expríncipe Andrés llegó este jueves a los 66 sin ninguna razón para celebrar. La policía británica lo detuvo esta mañana por sospecha de “mala conducta en el ejercicio de un cargo público”, en relación con el caso Epstein.

La amistad de Andrés con Jeffrey Epstein, un financiero estadounidense condenado por crímenes sexuales lo hundió en la desgracia. El año pasado, su hermano mayor, el rey Carlos III, le retiró todos los títulos nobiliarios, incluido el de príncipe, y le obliga a dejar su residencia histórica en Windsor.

Publicidad

La relación entre estos dos hombres, que data desde 1999, quedó plasmada en los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El príncipe Andrés aparece mencionado 1,821 veces en los archivos.

¿Cómo fue la relación entre Andrés y Epstein, según los documentos?

El príncipe Andrés, hijo menor de la reina Isabel II, conoció a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.

Epstein y Andrés intercambiaron correos y se encontraron en reiteradas ocasiones a lo largo de los años, incluso después de que el pederasta fuera condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a menores de edad.

En un correo electrónico publicado el viernes y fechado en agosto de 2009, Andrés le dice al multimillonario que es "el hermano que siempre soñó tener".

Lee

Esta ilustración fotográfica muestra documentos redactados de los archivos de la Biblioteca Epstein publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en Washington, DC, el 18 de febrero de 2026.
Internacional

Epstein: una red de nombres poderosos, pero casi ninguna acusación

En los documentos publicados por el Departamento de Justicia el 30 de enero se incluyen tres fotografías del expríncipe, sin fecha, a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. En dos de ellas tiene una mano sobre el abdomen de la mujer, vestida y cuyo rostro fue enmascarado por las autoridades estadounidenses.

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama "El duque", que tiene "una amiga" con la que "quizá" le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.

Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle "un mensaje" de parte del exfinanciero.

En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría "encantado de verla".

Lee

Quién es Pam Bondi, la fiscal general de EU que es cuestionada por el caso Epstein
Internacional

Quién es Pam Bondi, la fiscal general de EU, que es cuestionada por el caso Epstein

Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente.

No hay indicios en los documentos del Departamento de Justicia de que finalmente se produjera el encuentro.

Publicidad

Andrés aseguró en una entrevista para el programa Newsnight de la BBC en 2019,

que había dejado de relacionarse con Epstein en diciembre de 2010. Sin embargo, en enero de 2025 se publicaron documentos judiciales que revelan un intercambio de correos electrónicos entre Andrés y Epstein el 28 de julio de 2011.

¿De qué se acusa al príncipe Andrés?

Nuevos documentos que salieron a la luz el 11 de febrero parecen indicar que el hermano de Carlos III, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, transmitió informaciones confidenciales al delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Recomendamos

El primer ministro británico, Keir Starmer, hace un gesto mientras pronuncia un discurso en el Complejo Deportivo Horntye Park, en St Leonards-on-Sea, al sureste de Inglaterra, el 5 de febrero de 2026.
Internacional

El caso Epstein sacude al gobierno británico y arrincona a Keir Starmer

La fiscalía informó que está "en contacto" con la policía sobre esas sospechas.

El expríncipe, actualmente apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

Andrés renunció a este cargo en julio de 2011, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Epstein.

La publicación de las memorias póstumas de Giuffre, que acusó en 2015 al príncipe de haberla agredido sexualmente en varias ocasiones cuando era menor de edad, avivó también una ola de indignación en el Reino Unido.

Publicidad

En 2022, una demanda judicial presentada por Giuffre contra Andrés se resolvió con un multimillonario acuerdo extrajudicial, pero sin que en ningún momento el hermano del rey admitiera su culpabilidad.

Giuffre se quitó la vida en abril en su casa en Australia.

¿Qué ha perdido Andrés por estas acusaciones?

El príncipe Andrés se retiró de sus funciones públicas en noviembre de 2019, debido a fuertes críticas tras una entrevista considerada desastrosa en la BBC en la que negó, sin convencer, las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con Giuffre, cuando era menor, mientras era explotada por Epstein. El expríncipe afirmó no recordar haberla conocido.

En enero de 2022, después de que la demanda de Giuffre fuera declarada admisible por la justicia, la reina Isabel II le retiró a Andrés todos los rangos militares. El entonces príncipe fue parte de la Armada naval que combatió en las islas Malvinas en 1982.

Andrés renunció a su título real de duque de York tras nuevas acusaciones publicadas en las memorias póstumas de Virginia Giuffre, el 27 de octubre del año pasado. Solo unas semanas después el rey Carlos III le retiró todos sus títulos, incluido el de príncipe. Desde entonces, es conocido como Andrew Mountbatten-Windsor.

El exprincipe abandonó su residencia de 30 habitaciones en Windsor tras la publicación de nuevos documentos y fotografías que lo implican en el caso Epstein, en febrero de 2026.

Tags

Príncipe Andrés Jeffrey Epstein

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad