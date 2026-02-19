El príncipe Andrés y Epstein, ¿qué nos dicen los documentos sobre la relación entre ambos?

La relación entre estos dos hombres, que data desde 1999, quedó plasmada en los archivos recientemente publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El príncipe Andrés aparece mencionado 1,821 veces en los archivos.

¿Cómo fue la relación entre Andrés y Epstein, según los documentos?

El príncipe Andrés, hijo menor de la reina Isabel II, conoció a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.

Epstein y Andrés intercambiaron correos y se encontraron en reiteradas ocasiones a lo largo de los años, incluso después de que el pederasta fuera condenado en 2008 por solicitar servicios sexuales a menores de edad.

En un correo electrónico publicado el viernes y fechado en agosto de 2009, Andrés le dice al multimillonario que es "el hermano que siempre soñó tener".

En los documentos publicados por el Departamento de Justicia el 30 de enero se incluyen tres fotografías del expríncipe, sin fecha, a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. En dos de ellas tiene una mano sobre el abdomen de la mujer, vestida y cuyo rostro fue enmascarado por las autoridades estadounidenses.

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama "El duque", que tiene "una amiga" con la que "quizá" le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.

Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle "un mensaje" de parte del exfinanciero.

En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría "encantado de verla".

Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente.

No hay indicios en los documentos del Departamento de Justicia de que finalmente se produjera el encuentro.