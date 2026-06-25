¿A qué hora fueron los terremotos en Venezuela?

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

El primer sismo ocurrió a las 18:04 locales (16:04 horas, tiempo de Ciudad de México), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió, casi un minuto después, el de 7.5 a las 18:05, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

La presidenta Rodríguez indicó que desde entonces hubo más de 30 réplicas.

Han ocurrido 30 replicas. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

Los terremotos ocurrieron en un momento en el que muchas personas regresaban a sus hogares, lo que incrementa la preocupación de que haya personas atrapadas bajo estructuras derrumbadas, y que el número de víctimas sea mucho mayor.

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. Fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

¿De cuánto fue el temblor en Venezuela?

El primer temblor fue de magnitud 7.2 y el segundo, que fue 39 segundos después, tuvo una intensidad de 7.9.

“Todo se desplomó”

La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró "zona de desastre" para atender la emergencia.

El aeropuerto internacional de Maiquetía resultó con daños estructurales tras los dos sismos. (FOTO: AFP)

"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto.

"Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", aseguró a la AFP esta mujer de 39 años.

Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, de acuerdo con un equipo de la agencia AFP que hizo un un recorrido por el lugar.

"Necesitamos que vengan a ayudarnos. Hay gente viva ahí, hay gente muerta", dijo a la AFP Paola Sanoja, de 31 años, apuntando a un edificio que quedó torcido y con los apartamentos al descubierto, donde uno de sus familiares está desaparecido.