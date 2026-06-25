Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.
La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país. En esta zona costera hay decenas edificios colapsados o muy dañados. No había luz y la población pedía ayuda para rescatar a personas atrapadas entre los escombros.
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¿A qué hora fueron los terremotos en Venezuela?
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.
El primer sismo ocurrió a las 18:04 locales (16:04 horas, tiempo de Ciudad de México), de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió, casi un minuto después, el de 7.5 a las 18:05, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.
La presidenta Rodríguez indicó que desde entonces hubo más de 30 réplicas.
Los terremotos ocurrieron en un momento en el que muchas personas regresaban a sus hogares, lo que incrementa la preocupación de que haya personas atrapadas bajo estructuras derrumbadas, y que el número de víctimas sea mucho mayor.
Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. Fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.
¿De cuánto fue el temblor en Venezuela?
El primer temblor fue de magnitud 7.2 y el segundo, que fue 39 segundos después, tuvo una intensidad de 7.9.
“Todo se desplomó”
La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró "zona de desastre" para atender la emergencia.
"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto.
"Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", aseguró a la AFP esta mujer de 39 años.
Algunos de esos edificios se mantienen en pie como pueden, con grandes grietas y paredes abiertas visibles desde el exterior, de acuerdo con un equipo de la agencia AFP que hizo un un recorrido por el lugar.
"Necesitamos que vengan a ayudarnos. Hay gente viva ahí, hay gente muerta", dijo a la AFP Paola Sanoja, de 31 años, apuntando a un edificio que quedó torcido y con los apartamentos al descubierto, donde uno de sus familiares está desaparecido.
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"Necesitamos saber de nuestros familiares", vocifera, junto a otra mujer que llora desconsolada. Al fondo, decenas de personas se arremolinan en torno el edificio que ha quedado en pie, al costado de una avenida ajetreada de motocicletas y autos que tocan bocina.
En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos de ellos en este estado.
Decenas de otros edificios quedaron totalmente colapsados y reducidos a escombros.
"Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida", dijo a la AFP Jean Alexander Capote, 48 años, residente de Catia la Mar.
Muchos vecinos pasaron la noche en las calles. El jueves por la mañana, todavía no había electricidad en buena parte de la región.
En Playa Grande, Dani Rizo reclamaba ayuda para rescatar a una niña a la que escuchaban desde hacía horas bajo los escombros de una vivienda colapsada.
"Está atrapada desde anoche, si vienen (con ayuda) la podemos sacar, necesitamos una retroexcavadora", dijo desesperado a la AFP este residente de 48 años. La niña falleció a los minutos, solo su perro se salvó.
Cerca de ahí, hombres y mujeres salían de un comercio saqueado con bolsas llenas de productos.
Ayuda en camino
La presidenta interina aseguró que había hablado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes.
También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".
El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos". Su secretario de Estado anunció posteriormente que el país"está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria".
La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Chile y México, países con probada experiencia en el manejo de terremotos, anunciaron el envío de equipos de rescate.