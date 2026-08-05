Disney se alía con TikTok para permitir los videos oficiales de sus películas

El acuerdo comenzará como un programa piloto en Estados Unidos durante los próximos meses, con la intención de extenderse posteriormente a otros mercados.

Como parte de esta colaboración, TikTok dará a los creadores participantes acceso a contenido relacionado con cientos de películas y series del catálogo de Disney para desarrollar videos de formato corto. A su vez, una selección de ese contenido llegará a Verts, la experiencia de videos verticales de Disney+, donde se mostrarán publicaciones creadas por los fans que formen parte del programa.

La compañía explicó que los videos incluirán personajes e historias de sus principales marcas, entre ellas Pixar, Marvel, Star Wars y FX, y se actualizarán periódicamente para mantener activas las conversaciones entre las comunidades de seguidores.

"Los mejores narradores son, ante todo, fans. Esto siempre ha sido así en Disney, y hoy los fans celebran nuestras historias de formas totalmente nuevas", afirmó Asad Ayaz, director de Marketing y Marca de The Walt Disney Company.

El directivo agregó que la colaboración busca crear "un nuevo vínculo entre las historias que contamos y la creatividad que inspiran", ofreciendo a los creadores más herramientas para compartir sus trabajos y a las audiencias nuevas formas de descubrir contenido dentro del ecosistema de Disney.

Por su parte, Dawn Yang, directora global de Entretenimiento de TikTok, aseguró que los creadores son el centro de la plataforma y que su creatividad ha convertido películas y series en conversaciones que millones de usuarios descubren y comparten todos los días.

"Junto con Disney, llevamos la auténtica expresión creativa de la comunidad de TikTok a Disney+, invitando al público a experimentar la creatividad compartida que hace que el fandom sea tan poderoso", señaló.

También lanzarán un programa para creadores

Además del intercambio de contenido, ambas empresas pondrán en marcha el Programa de Embajadores Creadores de Disney, una iniciativa administrada conjuntamente que ofrecerá beneficios a los creadores más destacados.

Quienes formen parte del programa podrán acceder a mayor visibilidad dentro de ambas plataformas, invitaciones a eventos exclusivos, recompensas y oportunidades de desarrollo profesional, como parte de la estrategia de Disney para impulsar a una nueva generación de talento creativo.

