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Disney se alía con TikTok para permitir los videos oficiales de sus películas

The Walt Disney Company y TikTok firmaron una alianza global para que los creadores puedan utilizar escenas de películas y series de manera oficial. Parte de ese contenido también llegará a Disney+.
mié 05 agosto 2026 11:33 AM
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Disney y TikTok anuncian un acuerdo para compartir contenido de formato corto
Disney y TikTok lanzarán un programa para que creadores utilicen de forma oficial escenas de películas y series, además de llevar parte de ese contenido a Disney+. (Foto: YUICHI YAMAZAKI/AFP)

Es común abrir TikTok y encontrarse con escenas de películas, fragmentos de series o videos creados por fans que reviven momentos memorables de sus historias favoritas. Ese tipo de contenido se ha convertido en una de las principales formas de descubrir qué ver después, según datos de la red social, casi la mitad de los usuarios terminó viendo una película o serie después de descubrir contenido sobre ella en la plataforma.

En este escenario, The Walt Disney Company y TikTok anunciaron un acuerdo global para compartir contenido de formato corto que permitirá a los creadores utilizar escenas y momentos de cientos de películas y series del estudio. La alianza también busca acercar ese contenido a más espectadores y fortalecer las comunidades de fans alrededor de franquicias como Marvel, Star Wars, Pixar y otras propiedades de Disney.

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El acuerdo comenzará como un programa piloto en Estados Unidos durante los próximos meses, con la intención de extenderse posteriormente a otros mercados.

Como parte de esta colaboración, TikTok dará a los creadores participantes acceso a contenido relacionado con cientos de películas y series del catálogo de Disney para desarrollar videos de formato corto. A su vez, una selección de ese contenido llegará a Verts, la experiencia de videos verticales de Disney+, donde se mostrarán publicaciones creadas por los fans que formen parte del programa.

La compañía explicó que los videos incluirán personajes e historias de sus principales marcas, entre ellas Pixar, Marvel, Star Wars y FX, y se actualizarán periódicamente para mantener activas las conversaciones entre las comunidades de seguidores.

"Los mejores narradores son, ante todo, fans. Esto siempre ha sido así en Disney, y hoy los fans celebran nuestras historias de formas totalmente nuevas", afirmó Asad Ayaz, director de Marketing y Marca de The Walt Disney Company.

El directivo agregó que la colaboración busca crear "un nuevo vínculo entre las historias que contamos y la creatividad que inspiran", ofreciendo a los creadores más herramientas para compartir sus trabajos y a las audiencias nuevas formas de descubrir contenido dentro del ecosistema de Disney.

Por su parte, Dawn Yang, directora global de Entretenimiento de TikTok, aseguró que los creadores son el centro de la plataforma y que su creatividad ha convertido películas y series en conversaciones que millones de usuarios descubren y comparten todos los días.

"Junto con Disney, llevamos la auténtica expresión creativa de la comunidad de TikTok a Disney+, invitando al público a experimentar la creatividad compartida que hace que el fandom sea tan poderoso", señaló.

También lanzarán un programa para creadores

Además del intercambio de contenido, ambas empresas pondrán en marcha el Programa de Embajadores Creadores de Disney, una iniciativa administrada conjuntamente que ofrecerá beneficios a los creadores más destacados.

Quienes formen parte del programa podrán acceder a mayor visibilidad dentro de ambas plataformas, invitaciones a eventos exclusivos, recompensas y oportunidades de desarrollo profesional, como parte de la estrategia de Disney para impulsar a una nueva generación de talento creativo.

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El acuerdo responde a un cambio en la forma en que los usuarios descubren películas y series. De acuerdo con datos internos de TikTok, durante el último año los fans compartieron un promedio de 6.5 millones de publicaciones relacionadas con cine y televisión cada día.

Con esas cifras, Disney apuesta por convertir un comportamiento que ya era cotidiano entre los usuarios en una experiencia oficial, acercando a los creadores a su catálogo y aprovechando el alcance de los videos cortos para mantener vivas las conversaciones alrededor de sus franquicias más populares.

La estrategia también responde al peso que han adquirido las redes sociales en el consumo diario de contenidos. De acuerdo con Statista, en 2025 los usuarios de internet dedicaban en promedio 141 minutos al día a plataformas sociales, las cuales dejaron de ser únicamente espacios para interactuar con amigos y familiares para convertirse en canales de información, entretenimiento, negocios y comunicación cotidiana.

La firma estima que más de 5,400 millones de personas utilizaron redes sociales durante ese año. En ese contexto, TikTok se ha consolidado como una de las plataformas con mayor alcance: hacia finales de 2025 registraba cerca de 2,000 millones de usuarios activos mensuales y su audiencia ya no está dominada únicamente por la Generación Z. Según Statista, el grupo de entre 25 y 34 años representa actualmente su mayor segmento de usuarios, lo que amplía el potencial de iniciativas como la anunciada por Disney para llegar a nuevas audiencias.

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