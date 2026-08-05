La pausa programada comenzará el 5 de agosto a las 5:30 de la tarde y concluirá aproximadamente a las 10:00 de la noche.
Durante esas cuatro horas y media, las funciones de la aplicación de Nu no estarán disponibles mientras la empresa realiza ajustes relacionados con su transición a banco.
La institución recomendó a los usuarios planear con anticipación cualquier operación importante, especialmente aquellas relacionadas con transferencias bancarias, los pagos de préstamos personales y tarjeta de crédito.
Nu también explicó que, si un cliente realiza una transferencia poco antes de iniciar la pausa, el movimiento podría tardar más tiempo en reflejarse dentro de la aplicación, aunque esto no significa que el dinero se haya perdido.
La empresa indicó que todos los servicios volverán a operar una vez que concluyan los trabajos programados.
Sin embargo, Nu aclaró que las tarjetas de débito y crédito seguirán funcionando con normalidad. Esto significa que los clientes podrán continuar realizando compras en establecimientos físicos, comercios en línea y cualquier operación que implique el uso de sus tarjetas.
Además, aseguró que los recursos de los usuarios permanecerán protegidos durante todo el proceso.
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¿Por qué Nu hará esta pausa?
En el mensaje enviado a sus clientes, Nu explicó que la interrupción forma parte de los preparativos para convertirse formalmente en banco en México.
Hace unas semanas, la empresa informó que recibió la autorización regulatoria para iniciar su transformación de sociedad financiera popular (Sofipo) a institución de banca múltiple, un proceso que requiere adecuaciones tecnológicas y operativas antes de comenzar a operar bajo el nuevo esquema.
Aunque Nu ya obtuvo la autorización para convertirse en banco, el cambio operativo se realizará de manera gradual conforme avance el proceso regulatorio y tecnológico.
La empresa agradeció a sus clientes la paciencia durante estas horas de mantenimiento y reiteró que el dinero permanecerá seguro mientras concluyen las actualizaciones.
Ante la suspensión temporal de algunos servicios, la empresa pidió a los usuarios anticipar cualquier operación que requiera una transferencia bancaria durante la tarde del 5 de agosto.
Si necesitas enviar dinero mediante SPEI o esperas recibir recursos en tu cuenta Nu, lo más recomendable es hacerlo antes de las 17:30 horas o esperar a que concluya la ventana de mantenimiento alrededor de las 22:00 horas.
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Para quienes únicamente utilicen sus tarjetas de débito o crédito para realizar compras, no será necesario tomar medidas adicionales, ya que estos medios de pago continuarán funcionando normalmente durante toda la pausa programada.