Marco Rubio y J.D. Vance emergen como favoritos republicanos rumbo a 2028

Las elecciones intermedias en Estados Unidos se encuentran a menos de cinco meses, pero los partidos y los votantes también comienzan a pensar en los comicios presidenciales de 2028. El Partido Republicano tiene un problema especial.
Durante los últimos 10 años, el rostro más representativo del partido ha sido el presidente Donald Trump, que ha ganado un enorme poder sobre la agrupación política. El mandatario no podrá presentarse para un tercer mandato, de acuerdo con la vigésima segunda de la Constitución de los Estados Unidos, aunque Trump ha dicho que esto es “una lástima”.
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Ante este panorama, dos miembros del gabinete de Donald Trump se perfilan como las opciones más viables de los republicanos para suceder al magnate inmobiliario.
El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio son vistos ampliamente como fuertes aspirantes a competir por la nominación presidencial republicana de 2028, y también como rivales.
“Los dos se presentan como políticos, no entran al contexto del espectáculo, del circo que rodea a Trump. Se presentan como hombres conocedores de las políticas públicas, de los problemas reales del estadounidense promedio que Trump jamás jamás ha podido conocer”, dijo Gildardo López, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.
El propio Trump ya ha dado su beneplácito para que los dos se presenten a la presidencia. En una entrevista a principios de mes, el mandatario aseguró que Vance y Rubio harían una fórmula imbatible si se presentaran juntos en 2028.
"Me gustan los dos. Me gustan juntos", dijo Trump en el podcast del New York Post "Pod Force One", y añadió: "No sé cómo se les podría ganar si van juntos”. Los dos tendrían que ponerse de acuerdo, pero "se llevan muy bien", reflexionó Trump.
Ninguno de los dos ha declarado oficialmente su intención de presentarse. Recientes encuestas sugieren que Vance y Rubio están prácticamente empatados entre los votantes republicanos.
De acuerdo con una encuesta de Atlas Intel publicada el 12 de mayo, Rubio contaría con un 45% del apoyo de los votantes republicanos, mientras que J.D. Vance contaría con 29.6% de la intención de voto.
Sin embargo, en una encuesta de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha de Estados Unidos, Vance recibió el respaldo del 53% de los consultados. Rubio aparecía con 35% de los apoyos.
Los dos candidatos han ganado muchos reflectores en los últimos años gracias a su participación en cuestiones de política exterior. Por un lado, J.D. Vance encabeza las negociaciones de Estados Unidos con Irán en Suiza. Por el otro, Rubio se concentra en el hemisferio occidental, con una gran participación en Venezuela.
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Marco Rubio, el político experimentado
Rubio, de 54 años, ha dicho públicamente que el vicepresidente es un amigo y ha insistido en que no se postulará en 2028 si Vance es candidato. Sin embargo, su popularidad crece entre los republicanos.
El jefe de la diplomacia estadounidense ganó popularidad en el último año tras el alto el fuego en la Franja de Gaza y la operación que culminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que le ha valido elogios públicos de Trump.
De acuerdo con la encuesta de AtlasIntel, el secretario de Estado es el miembro del gabinete de Trump con mejor calificación, con una opinión positiva en el 46% de los ciudadanos estadounidenses.
En mayo, Rubio acaparó titulares por manejar con soltura una rueda de prensa en la Casa Blanca, respondiendo preguntas sobre Irán, Cuba y China con un estilo relajado y toques de humor, y con poco del tono incendiario que Trump suele desplegar en sus apariciones en la sala de prensa.
Grandes donantes de Florida, bastión republicano, han expresado su respaldo a una candidatura de Rubio.
“Marco Rubio tendría las simpatías de Wall Street, de la familia Murdoch (dueña de medios como Fox News y The Wall Street Journal), en fin, eso es bien importante”, dijo el académico de la UP.
Rubio es un político con gran experiencia política. Antes de ser el jefe de la diplomacia estadounidense, fue presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y congresista. Además, ya cuenta con experiencia en las primarias republicanas, pues ya buscó la candidatura republicana en 2016.
Hijo de migrantes cubanos, Rubio podría contar con el apoyo de las diásporas cubanas y venezolanas.
Rubio “ha hablado de un Estados Unidos incluyente en donde, recalcando la legalidad, pues todos sin distinción de origen, de raza, de color, puedan cumplir el sueño americano”, dice López.
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En cuanto a la relación con México, de acuerdo con el especialista, Rubio es consciente de la importancia del comercio con su vecino, por lo que será pragmático en esta agenda. Sin embargo, se mostrará tan duro como Trump en temas como seguridad y migración.
J.D. Vance, el conocedor del corazón estadounidense
El vicepresidente representa a otro Estados Unidos. Nacido en Ohio, en el corazón rural estadounidense, Vance vivió rodeado de carencias, con una madre adicta a las sustancias, en un estado marcado por el cierre de fábricas y la pérdida de empleos.
“Conoce a esta clase obrera que solía ser el voto duro de los demócratas antes, ha vivido ahí. Es una historia personal de lucha, de salir adelante, finalmente es un egresado de Yale”, explica el profesor de la UP.
En Yale, Vance conoce a Peter Thiel, fundador de Palantir, quien le abre la puerta de Silicon Valley. El vicepresidente, también guarda una buena relación con otros jefes de las tecnológicas, como Elon Musk, dueño de SpaceX y X, y un excolaborador del gobierno estadounidense.
Vance es el favorito del movimiento trumpista MAGA (Hacer Estados Unidos grande de nuevo), clave en las primarias del partido.
Este político “representa ese voto duro del Estados Unidos rural, del Estados Unidos blanco cristiano”.
A diferencia de Rubio, este hombre de 41 años, cuenta con una experiencia humana muy limitada, pues antes de llegar a la fórmula presidencial de Trump, había sido congresista, su primer puesto de elección popular, por menos de tres años.
“Vance está tratando de ser lo que Rubio ya es orgánica y naturalmente: un político, un diplomático, un hombre experimentado, un hombre que proyecta seriedad, formalidad”, explica López.