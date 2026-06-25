Marco Rubio y J.D. Vance emergen como favoritos republicanos rumbo a 2028

Ante este panorama, dos miembros del gabinete de Donald Trump se perfilan como las opciones más viables de los republicanos para suceder al magnate inmobiliario.

El vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio son vistos ampliamente como fuertes aspirantes a competir por la nominación presidencial republicana de 2028, y también como rivales.

“Los dos se presentan como políticos, no entran al contexto del espectáculo, del circo que rodea a Trump. Se presentan como hombres conocedores de las políticas públicas, de los problemas reales del estadounidense promedio que Trump jamás jamás ha podido conocer”, dijo Gildardo López, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana.

El propio Trump ya ha dado su beneplácito para que los dos se presenten a la presidencia. En una entrevista a principios de mes, el mandatario aseguró que Vance y Rubio harían una fórmula imbatible si se presentaran juntos en 2028.

"Me gustan los dos. Me gustan juntos", dijo Trump en el podcast del New York Post "Pod Force One", y añadió: "No sé cómo se les podría ganar si van juntos”. Los dos tendrían que ponerse de acuerdo, pero "se llevan muy bien", reflexionó Trump.

Ninguno de los dos ha declarado oficialmente su intención de presentarse. Recientes encuestas sugieren que Vance y Rubio están prácticamente empatados entre los votantes republicanos.

De acuerdo con una encuesta de Atlas Intel publicada el 12 de mayo, Rubio contaría con un 45% del apoyo de los votantes republicanos, mientras que J.D. Vance contaría con 29.6% de la intención de voto.

Sin embargo, en una encuesta de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor foro de la derecha de Estados Unidos, Vance recibió el respaldo del 53% de los consultados. Rubio aparecía con 35% de los apoyos.

Los dos candidatos han ganado muchos reflectores en los últimos años gracias a su participación en cuestiones de política exterior. Por un lado, J.D. Vance encabeza las negociaciones de Estados Unidos con Irán en Suiza. Por el otro, Rubio se concentra en el hemisferio occidental, con una gran participación en Venezuela.