Frente a frente: ¿quiénes encabezan los equipos negociadores de EU e Irán?

En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo”, dijo por su parte Mojtaba Jamenei, el líder supremo de Irán, en un comunicado escrito.

A continuación, hablamos de los líderes de las negociaciones de ambos países.

Mohamad Baqer Qalibaf

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha emergido como el principal negociador y uno de los rostros más visibles de la república islámica, que se dispone a firmar la paz con Estados Unidos.

Pilar del establishment desde hace tres décadas y una de sus figuras no religiosas más destacadas, Qalibaf, de 64 años, asumió un papel protagónico en la guerra y en las negociaciones con Washington.

Qalibaf sobrevivió a la guerra lanzada por la ofensiva israeloestadounidense, en las que murieron varios altos cargos iraníes, incluyendo el exlíder supremo Alí Jamenei y el jefe de seguridad Alí Larijani.

Fue él quien encabezó la delegación iraní en las conversaciones de Islamabad el pasado 11 de abril. Allí, en la capital de Pakistán, se reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance. Fue el contacto de más alto nivel entre ambos países desde antes de la Revolución Islámica de 1979.

"Desde el asesinato de Larijani, Qalibaf ha aparecido como el nuevo rostro público del esfuerzo militar y diplomático de la república islámica", resumió Farzan Sabet, del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra.

"Pero no hay que sobrestimar su influencia real, sigue respondiendo a instancias superiores", acotó.

Entre ellos figuran Mojtaba Jamenei y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, de los cuales Qalibaf dirigió sus fuerzas aeroespaciales.

Aunque su viaje a Islamabad fue su primera aparición pública desde antes de la guerra, sus publicaciones en redes sociales han sido casi diarias. Sus declaraciones en la red X, redactadas en un impecable inglés americano, suscitaron dudas sobre su autoría real, porque no es conocido por hablar inglés fluidamente.