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Frente a frente: ¿quiénes encabezan los equipos negociadores de EU e Irán?

Con la firma de un memorando de entendimiento, inicia el periodo de negociaciones entre ambas partes sobre las cuestiones más delicadas, como el programa nuclear.
jue 18 junio 2026 05:58 PM
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J.D. Vance y Mohamad Baqer Qalibaf encabezan las negociaciones entre EU e Irán. (FOTOS:AFP)

La firma de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos el miércoles puso en marcha un periodo de 60 días de conversaciones sobre cuestiones más amplias entre los dos enemigos, incluido el programa nuclear iraní.

Pero hay incertidumbre sobre los siguientes pasos, y sigue sin estar claro si las dos partes, que no mantienen relaciones diplomáticas desde la revolución islámica de 1979, celebrarán el viernes en Suiza la ceremonia de firma y las conversaciones previamente anunciadas.

"Mi plan es ir a Suiza (...) Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar", dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance este jueves a los periodistas en la Casa Blanca.

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En el futuro se celebrarán "negociaciones cara a cara" con Estados Unidos, pero eso no "significa aceptar el punto de vista del enemigo”, dijo por su parte Mojtaba Jamenei, el líder supremo de Irán, en un comunicado escrito.

A continuación, hablamos de los líderes de las negociaciones de ambos países.

Mohamad Baqer Qalibaf

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha emergido como el principal negociador y uno de los rostros más visibles de la república islámica, que se dispone a firmar la paz con Estados Unidos.

Pilar del establishment desde hace tres décadas y una de sus figuras no religiosas más destacadas, Qalibaf, de 64 años, asumió un papel protagónico en la guerra y en las negociaciones con Washington.

Qalibaf sobrevivió a la guerra lanzada por la ofensiva israeloestadounidense, en las que murieron varios altos cargos iraníes, incluyendo el exlíder supremo Alí Jamenei y el jefe de seguridad Alí Larijani.

Fue él quien encabezó la delegación iraní en las conversaciones de Islamabad el pasado 11 de abril. Allí, en la capital de Pakistán, se reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance. Fue el contacto de más alto nivel entre ambos países desde antes de la Revolución Islámica de 1979.

"Desde el asesinato de Larijani, Qalibaf ha aparecido como el nuevo rostro público del esfuerzo militar y diplomático de la república islámica", resumió Farzan Sabet, del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Ginebra.

"Pero no hay que sobrestimar su influencia real, sigue respondiendo a instancias superiores", acotó.

Entre ellos figuran Mojtaba Jamenei y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, de los cuales Qalibaf dirigió sus fuerzas aeroespaciales.

Aunque su viaje a Islamabad fue su primera aparición pública desde antes de la guerra, sus publicaciones en redes sociales han sido casi diarias. Sus declaraciones en la red X, redactadas en un impecable inglés americano, suscitaron dudas sobre su autoría real, porque no es conocido por hablar inglés fluidamente.

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De acuerdo con el diario Washington Post, su personalidad no dejó indiferente a la delegación estadounidense tras años en los que Estados Unidos no había tratado directamente con un alto funcionario iraní de primera línea.

"Impresionó al equipo estadounidense como un negociador refinado y profesional, y como el dirigente potencial de un nuevo Irán", según el diario.

Su experiencia civil y militar lo ha llevado a dirigir las fuerzas aeroespaciales de los Guardianes, la policía y luego la alcaldía de Teherán y ahora el Parlamento.

En un poder todavía opaco, aún es difícil saber si goza de la confianza de la nueva cúpula de los Guardianes, en particular de su comandante en jefe, Ahmad Vahidi, y del sucesor de Alí Larijani como jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohamad Baqer Zolqadr.

Con fama de ambicioso, se ha presentado varias veces a las elecciones presidenciales, como en 2005 frente al ultraconservador Mahmud Ahmadineyad.

Organizaciones de derechos humanos le han atribuido un papel clave en la represión de protestas, desde las manifestaciones estudiantiles de 1999 hasta el movimiento nacional de enero pasado.

"Se ha mostrado ambicioso y oportunista, pero también prudente, un rasgo que le ha permitido escalar hasta lo más alto de la estructura sin ser purgado, como tantos otros", señaló Sabet.

J.D. Vance

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance ha asumido el papel de principal defensor del acuerdo que él y el presidente Donald Trump firmaron con Teherán, al conceder una serie de entrevistas en las que presenta el memorándum de entendimiento como un éxito y difundir un vídeo en el que lo respalda.

Vance, un veterano de la guerra de Irak, es conocido por su escepticismo respecto a las intervenciones militares en el extranjero y que parecía reacio a hablar del conflicto cuando Trump lo inició a finales de febrero.

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El hecho de que Vance se haya convertido en el portavoz del acuerdo parece una apuesta segura, ya que, si decide presentarse a las elecciones presidenciales de 2028, los votantes le recompensarán por ser la figura que pone fin a un conflicto impopular.

Además, convierte a Vance en el presunto chivo expiatorio en caso de que el acuerdo con Irán fracase. Trump lo resumió el miércoles: “Si sale bien, me voy a atribuir el mérito. Si no sale bien, voy a culpar a JD”.

La Casa Blanca describió a Vance en un comunicado como la mano derecha del presidente y “un miembro valioso del talentoso equipo de seguridad nacional del presidente”.

“Por eso se confió en el vicepresidente para que liderara estas negociaciones junto al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales.

“Lo que el presidente Trump y su equipo han logrado en el campo de batalla y en la mesa de negociaciones es sencillamente extraordinario y reforzará la seguridad de Estados Unidos durante años”.

Vance ha reiterado que Irán debe cumplir con sus obligaciones.

“Si no se comportan adecuadamente, no obtienen ninguno de los beneficios de este acuerdo”, declaró el martes en el programa “Fox & Friends” de Fox News Channel.

Sin embargo, el acuerdo ha sido criticado por incluso los aliados republicanos de la presidencia estadounidense.

El senador republicano por Texas, Ted Cruz, posible candidato a la presidencia en 2028, criticó el acuerdo y declaró a los periodistas: “Creo que el presidente, lamentablemente, está recibiendo malos consejos”.

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Irán Estados Unidos

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