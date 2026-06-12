Trump celebrará sus 80 años con un combate de UFC de 60 mdd en la Casa Blanca

Trump asegura que es una gran manera de inaugurar el 250º aniversario de la Independencia estadounidense -sin mencionar su propio cumpleaños- y asegura que la UFC está asumiendo todos los costos.

Pero el magnate republicano no oculta su fascinación con un evento en el que luchadores se enfrentarán a puño limpio en la jaula octogonal.

"Son las personas más rudas que jamás conocerán", dijo Trump al New York Post el jueves.

Trump tiene estrechos lazos con los líderes de este violento deporte. Ha asistido a varias peleas, ganándose el favor de su base de aficionados, compuesta por hombres jóvenes que también fueron cruciales para su propio ascenso político.

El secretario de Estado, Marco Rubio, elogió el evento al firmar el jueves un acuerdo de colaboración con el jefe de la UFC, Dana White, para promover las artes marciales mixtas a nivel internacional.

"De eso se trata el domingo, es un regalo para el pueblo estadounidense", dijo Rubio, y añadió que sería visto por "probablemente mil millones de personas en todo el mundo".

Sin duda será distinto a cualquier otro evento en los 200 años de historia de la Casa Blanca.

Unas 4,000 personas verán el partido en el ring. Dana White afirmó que más de la mitad de esas entradas se destinarían a miembros de las fuerzas armadas estadounidenses.

Se espera que otras 125,000 personas lo vean en una pantalla gigante en las afueras de la Casa Blanca.