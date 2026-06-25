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¿Por qué el sismo en Venezuela ha sido mucho más destructivo que el de Japón?

Dos sismos golpearon al país sudamericano, lo que provocó el derrumbe de decenas de edificios, mientras que un sismo de magnitud similar golpeó a los asiáticos sin mayores daños.
jue 25 junio 2026 06:07 PM
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Los voluntarios buscan posibles víctimas en un edificio derrumbado después de terremotos gemelos en Caraballeda, estado de La Guaira, a unos 40 km al noreste de Caracas, el 25 de junio de 2026.
Los sismos en Venezuela provocaron el derrumbe de decenas de edificios en Caracas, la capital, y en La Guaira. (FOTO: FEDERICO PARRA/AFP)

Venezuela fue golpeada por dos sismos casi de manera simultánea. La tarde del miércoles, dos terremotos, uno de magnitud 7.2 y otro de 7.5, azotaron al país sudamericano con una diferencia de apenas 39 segundos. A miles de kilómetros, en Japón, solo unas horas después, un sismo de magnitud 7.2 sacudió al país asiático.

Sin embargo, los daños no son comparables. Los sismos en Venezuela provocaron el derrumbe de decenas de edificios en Caracas, la capital, y en La Guaira. De acuerdo con la última información oficial, 188 personas han muerto y hay más de 1,500 heridos, aunque las cifras pueden ser mucho mayores. En cambio, el terremoto en Japón no provocó víctimas ni daños materiales de consideración. ¿Por qué sucede esto? A continuación lo explicamos.

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Sismos distintos

Venezuela y Japón son dos países con actividad sísmica frecuente, pero la intensidad de los movimientos es muy distinta.

En el caso del país asiático, este se localiza en el Cinturón del Fuego del Pacífico y se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas. El país archipiélago de 125 millones de habitantes suele registrar cientos de sismos por año, varios de ellos de magnitud superior a 7, por lo que todo está diseñado para este tipo de actividad.

En Venezuela, los sismos se produjeron en una zona donde la placa del Caribe y la placa Sudamericana mantienen un contacto permanente. Los sismos son frecuentes en este país, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto en el país.

El último de gran magnitud fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas, la capital venezolana, fue en 1967 con 236 fallecidos.

El segundo sismo del miércoles, de magnitud 7.5, es el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900. La fuerza de estos terremotos fue tal que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas. Desde la tarde del miércoles se reportaron más de 130 réplicas.

Los sismos venezolanos, además, fueron muy superficiales, de apenas 10 kilómetros de profundidad, lo que aumentó la intensidad. En cambio, el sismo japonés tuvo una profundidad de 44 kilómetros.

“Este fenómeno del doble sismo es algo para lo que no es fácil estar preparado”, dice Alan Damián Sánchez Pulido, profesor de la Universidad Iberoamericana.

Reglamentos de construcción

Sánchez Pulido, especialista en ingeniería estructural y comportamiento sísmico de materiales, explica que todos los países con actividad sísmica, como Japón y Venezuela, pero también como México y Chile, suelen tener un reglamento de construcción adecuado para este contexto.

Esta normatividad se suele actualizar de manera constante. Por ejemplo, México cambió sus reglamentos de construcción después del sismo del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8.1, y que provocó miles de muertes y daños materiales millonarios.

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Sánchez Pulido explicó en entrevista con Expansión que el reglamento mexicano se actualiza de manera constante, basado en investigaciones nuevas sobre la manera en que las estructuras, los suelos y los materiales utilizados en la construcción reaccionan a los movimientos telúricos. La versión más reciente fue presentada en 2023.

“Afortunadamente no fue por un sismo de consideración. Sin embargo, sí es importante resaltar que esto no se deja, no se olvida. Es decir, se mantiene esta actualización y que la más reciente sea de hace apenas tres años, es algo muy positivo”, dijo el especialista.

La diferencia entre los reglamentos de Venezuela y Japón puede explicar por qué un sismo puede ser más peligroso en un país que en otro.

El reglamento japonés “le da mucho más atención a muchos más detalles. Es decir, es muy específico. El reglamento de Venezuela, revisándolo un poco, es un poquito más general. No digo que sea malo, simplemente el de Japón es mucho, mucho mejor”, dice el ingeniero.

El reglamento venezolano fue actualizado por última vez en 2019.

“Otro detalle importante es la cultura de la supervisión, en la cultura del orden en cuanto a los procesos y la reglamentación, los permisos para realizar las obras. Desafortunadamente, no es sorpresa para nadie que en Latinoamérica, aunque tengamos reglamentos estrictos, no siempre se cumplen al pie de la letra”, dijo Sánchez.

En el caso de Japón, además del cumplimiento estricto de la norma, también se cuenta con más personal dedicado a la inspección de la adecuada implantación del reglamento.

Falta de información

El geofísico chileno Christian Farias explicó la noche del miércoles en su cuenta de Instagram que la falta de información oficial sobre los sismos en Venezuela puede hacer que el desastre sea mucho peor, pues se desconoce la magnitud del daño.

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Expertos de la ONU dijeron el jueves que Venezuela debe "desbloquear de inmediato" el acceso a redes sociales y medios de comunicación, en plena carrera "de vida o muerte" para obtener información tras los potentes terremotos

"Como primer paso fundamental, es vital que CONATEL, el organismo regulador de las telecomunicaciones del país, desbloquee por completo el acceso a las redes sociales y a todos los medios de comunicación", señalaron.

Los expertos, que fueron mandatados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pero que no hablan en nombre de las Naciones Unidas, señalaron que, tras los terremotos, dicho acceso sería "una cuestión de vida o muerte”.

"No hay excusa posible para no hacerlo de inmediato", señalaron.

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Venezuela Sismos Japón

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