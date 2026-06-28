¿Qué sabemos de los extranjeros que han muerto en los sismos de Venezuela?

El último balance de víctimas mortales por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles se sitúa en 1,430 personas, entre ellas ciudadanos de varios países.

Esto es lo que se sabe este domingo sobre las víctimas extranjeras:

28 portugueses o descendientes de lusos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Portugal informó que 28 portugueses o lusodescendientes murieron y 85 están desaparecidos.

Nueve españoles

El Ministerio de Asuntos Exteriores indicó este domingo que al menos nueve ciudadanos españoles murieron, mientras que el número de desaparecidos se situó en 152 y 14 están bajo los escombros y que no se sabe "en qué circunstancias se encuentran".