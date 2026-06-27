Suman 1,430 fallecidos por terremotos de Venezuela

La cifra de muertos crece de manera acelerada, pues en el último saldo oficial se habían reportado 920; mientras que la cifra de desaparecidos se estima en más de 50,000.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que los daños ocasionados por los movimientos telúricos podrían llegar hasta los 6,700 millones de dólares, alrededor de un 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, por lo que la cifra podría incrementarse.

Llega más ayuda

Con la apertura parcial del aeropuerto de Caracas, el principal del país y que también sufrió afectaciones, ha comenzado a llegar más ayuda humanitaria.

A tres días de los fuertes sismos, que afectaron principalmente a la ciudad de La Guaira, lograron llegar aviones provenientes de Estados Unidos con unidades hospitalarias móviles.

Incluso, se habla de que un buque militar anfibio estadounidense ya se encuentra frente a las costas de Venezuela, el cual permitirá realizar más vuelos de rescate.