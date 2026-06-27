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Suman 1,430 fallecidos por terremotos de Venezuela

La cifra de personas desaparecidas ronda los 50,000, señala la ONU.
sáb 27 junio 2026 12:36 PM
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Suman 1,430 fallecidos por terremotos de Venezuela
Personal de rescate reacciona al descubrir más personas sin vida entre los escombros de edificios. (MANAURE QUINTERO/AFP)

Los dos terremotos que azotaron el pasado 24 de junio a Venezuela han dejado, hasta el momento, 1,430 personas fallecidas, según informó Jorge Rodríguez, jefe del parlamento de gobierno.

El también hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que son 3,238 las personas lesionadas y heridas reportadas hasta este sábado tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se presentaron con una diferencia de 39 segundos.

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La cifra de muertos crece de manera acelerada, pues en el último saldo oficial se habían reportado 920; mientras que la cifra de desaparecidos se estima en más de 50,000.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), informó que los daños ocasionados por los movimientos telúricos podrían llegar hasta los 6,700 millones de dólares, alrededor de un 6% del PIB del país sudamericano.

La evaluación preliminar se basa en modelos sísmicos, imágenes satelitales y datos de población. Incluye las pérdidas en activos como la vivienda, pero no abarca la perturbación más amplia de la economía provocada por el desastre del miércoles, por lo que la cifra podría incrementarse.

Llega más ayuda

Con la apertura parcial del aeropuerto de Caracas, el principal del país y que también sufrió afectaciones, ha comenzado a llegar más ayuda humanitaria.

A tres días de los fuertes sismos, que afectaron principalmente a la ciudad de La Guaira, lograron llegar aviones provenientes de Estados Unidos con unidades hospitalarias móviles.

Incluso, se habla de que un buque militar anfibio estadounidense ya se encuentra frente a las costas de Venezuela, el cual permitirá realizar más vuelos de rescate.

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"Podemos evacuar por vía aérea a personas para que utilicen las instalaciones médicas, según sea necesario, en ese buque, y usarlo para tareas de mando, control y logística, y para aprovechar su capacidad de transporte aéreo", dijo a AFP un funcionario que pidió el anonimato.

Hasta el momento, la ayuda que Estados Unidos ha mandado a Venezuela alcanza los 150 millones de dólares, y se espera que en los próximos días se liberen más recursos.

Hay miles de desaparecidos

Aunque los trabajos de rescate continúan y se intensifican con la llegada de ayuda internacional, cada vez es más difícil encontrar gente con vida.

Marlon Ochoa, sobreviviente del desplome de un edificio en La Guaira, la ciudad más afectada a 40 km de Caracas, cuenta que busca entre los escombros a su madre, a su esposa y a su hijo, desaparecidos tras el derrumbe de su edificio.

"Aún no veo a las autoridades encargándose de la situación aquí en esta zona. Acá estamos enardecidos, necesitamos ayuda, hay gente viva y no nos dan las manos ni las herramientas", dijo a AFP sin ocultar su desesperación.

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