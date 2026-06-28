El tiempo para encontrar sobrevivientes de los sismos en Venezuela se agota

El balneario La Guaira, a 40km de Caracas, parece una zona de guerra. Decenas de edificios colapsaron como castillos de naipes y se transformaron en montañas de arena y escombros.

Con apoyo de brigadas internacionales, los trabajos de rescate avanzan aunque la población no esconde su ira por la lenta y escasa ayuda del gobierno. Socorristas con perros se mueven entre las ruinas, mientras helicópteros y aeronaves estadounidenses Osprey V-22 sobrevuelan la zona.

"No tenemos el apoyo para sacar a nuestros familiares, nosotros mismos no podemos", dijo a la AFP Héctor Aguilera, de 60 años. Cuatro de sus familiares quedaron sepultados bajo un edificio colapsado, de los que recuperaron los cuerpos sin vida de dos personas.

"Sabemos que están muertos, pero aquí estamos esperando la respuesta de las autoridades", añadió. "No tenemos esperanzas, lo que me quedan son los recuerdos".

¿Cuántos muertos y desaparecidos hay por los sismos en Venezuela?

El último balance oficial —del mediodía del sábado— es de 1,430 muertos y 3,238 heridos. El gobierno evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en unos 50,000 en tanto un registro impulsado por privados en internet es mucho más alto.

Una valla digital muestra carteles gigantes de desaparecidos en una avenida de la capital, donde barrios enteros también quedaron afectados con inmuebles hechos polvo.

La presidenta Delcy Rodríguez dijo que 33 personas fueron halladas con vida el sábado. Publicó en redes sociales el rescate de un niño de 11 años.

Rodríguez gobierna Venezuela de forma interina después de la caída en enero de Nicolás Maduro en una incursión de Estados Unidos, que encabeza la ayuda internacional.

"Nos fuimos llenando de muertos"

La Guaira ya había sido devastado en 1999 por lluvias y deslaves que dejaron más de 10,000 muertos.

Tomas aéreas realizadas por la AFP muestran el nuevo nivel de destrucción. Edificios convertidos en una especie de milhojas y los que quedaron en pie, sin paredes, agrietados, inhabitables.