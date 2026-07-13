Trump anuncia el reinicio del bloqueo naval contra los puertos y embarcaciones iraníes

Las gestiones diplomáticas con los mediadores Qatar, Pakistán y Omán continúan con el fin de "evitar una escalada" con Estados Unidos, agregó.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación por la grave escalada de la reanudación de enfrentamientos militares en la región del Golfo".
El documento preveía la reapertura del estrecho, pero Teherán solo ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.
Bombardeos en la capital de Yemen
En el terreno, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber alcanzado "sistemas iraníes de defensa militar aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños".
Medios estatales iraníes informaron de ataques estadounidenses en zonas del sur y el oeste de Irán, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abás, cerca de Ormuz, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, donde fallecieron dos personas.
La agencia Mehr reportó nuevas explosiones cerca del paso marítimo el lunes por la mañana.
En total, 25 personas han perdido la vida desde el miércoles, según un recuento de la AFP basado en los medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.
En represalia, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber bombardeado instalaciones estadounidenses situadas en Omán, Baréin, Kuwait y Jordania.
En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles contra Arabia Saudita, tras denunciar que el reino, que apoya al gobierno reconocido internacionalmente, es responsable de un ataque contra el aeropuerto de la capital Saná.