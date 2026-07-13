Trump anuncia el reinicio del bloqueo naval contra los puertos y embarcaciones iraníes

El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla afirmando que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio.

"Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos", escribió el ministro en redes sociales.

Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.

Además, Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del "regreso de la inseguridad" en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, hicieron que se dispararan los precios del crudo.

Con el estallido de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el estrecho de Ormuz se convirtió en un tema clave después de que Teherán bloqueara esta vía como medida de presión.

Acuerdo "en crisis"

Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.

Trump declaró la semana pasada que el alto el fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz. Y las recientes hostilidades también han hecho saltar por los aires el protocolo de acuerdo.

"No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos", señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una rueda de prensa en Teherán a la que asistió la AFP.