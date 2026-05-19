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Internacional

Del murciélago al humano: ¿Cómo se originó el ébola y qué tan mortal es?

La OMS declara una alerta sanitaria para internacional para hacer frente a una nueva epidemia de la enfermedad en República Democrática del Congo.
mar 19 mayo 2026 04:00 PM
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Un oficial de salud fronterizo en el cruce de Busunga entre Uganda y la República Democrática del Congo comprueba la temperatura de un viajero usando un termómetro infrarrojo sin contacto en Bundibugyo, el 18 de mayo de 2026.
El ébola provoca una fiebre hemorrágica con una alta tasa de mortalidad y ha causado más de 15,000 fallecidos en África en el último medio siglo. (FOTO: BADRU KATUMBA/AFP)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el domingo pasado una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia de ébola desatada en República Democrática del Congo, un extenso país del centro de África de más de 100 millones de habitantes.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Gherbeyesus, se declaró "profundamente preocupado por la amplitud y la rapidez" de la epidemia”.

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El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, reportó este martes que hay 136 muertes presuntamente relacionadas con el brote y cerca de 543 casos sospechosos. De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos.

¿Qué es el ébola y dónde surgió?

La enfermedad por el virus de Ébola es una infección grave, aunque poco frecuente, causada por virus del género Orthoebolavirus (familia Filoviridae), explica la OMS en su sitio web.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica con una alta tasa de mortalidad y ha causado más de 15,000 fallecidos en África en el último medio siglo.

Hasta el momento, se han identificado seis especies de ortoebolavirus, de las cuales, tres causan causan grandes brotes:

Virus del Ébola (EBOV) que causa la enfermedad por el virus del Ébola (EVD)
Virus de Sudán (SUDV) que causa la enfermedad por el virus de Sudán (SVD)
Virus Bundibugyo (BDBV) que causa la enfermedad por el virus Bundibugyo (BVD).

El ébola se detectó por primera vez en 1976, cuando se produjeron dos brotes simultáneos: uno de enfermedad por el virus del Sudán en Nzara, en el actual Sudán del Sur, y otro de enfermedad por el virus del Ébola en Yambuku, en la actual República Democrática del Congo. Este último se produjo en un pueblo cercano al río Ébola, del que toma su nombre la enfermedad.

Los investigadores aún no determinan cuál es el repositorio animal de estos virus. No obstante, existen indicios que apuntan a que los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae actúan como huéspedes.

¿Cómo se trasmite?

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas.

Los expertos señalan que es una enfermedad relativamente menos contagiosa que el covid-19 o el sarampión, ya que no se transmite por vía aérea.

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De acuerdo con la OMS, las personas también contagiarse por el contacto con objetos o superficies que han sido contaminados con fluidos corporales de una persona enferma con la enfermedad o que ha muerto a causa de la enfermedad.

Las personas no pueden transmitir la enfermedad antes de tener síntomas, y siguen siendo infecciosas mientras su sangre contenga el virus, incluso después de morir, por lo que las ceremonias funerarias que implican contacto directo con el cuerpo de una persona que ha fallecido también pueden contribuir a la transmisión de la enfermedad del Ébola.

Los síntomas del ébola

Los síntomas del ébola pueden ser repentinos e incluyen los siguientes:

• fiebre
• fatiga
• malestar
• dolor muscular
• dolor de cabeza
• dolor de garganta

Estos son seguidos por:

• vómitos
• diarrea
• erupción con dolor abdominal
• síntomas de funciones renales y hepáticas deterioradas

A pesar de la percepción de que el sangrado es un síntoma común, esto es menos frecuente y puede ocurrir más adelante en la enfermedad, indica la OMS.

Algunos pacientes pueden desarrollar sangrado interno y externo, incluyendo sangre en vómito y heces, sangrado de nariz, encías y vagina. También puede ocurrir sangrado en los sitios donde las agujas han perforado la piel.

El impacto en el sistema nervioso central puede resultar en confusión, irritabilidad y agresión.

El tratamiento para el Ébola

Existen dos tratamientos aprobados para adultos y niños con ébola: los anticuerpos monoclonales mAb114 (ansuvimab) y REGN-EB3 (Inmazeb®), indica la OMS en su sitio web.

En cuanto a la enfermedad por el virus del Sudán y la enfermedad por el virus de Bundibugyo, no hay tratamientos autorizados.

De acuerdo con la OMS, la atención de apoyo intensivo temprano, incluida la rehidratación y el tratamiento de síntomas específicos, puede mejorar la supervivencia.

"La cepa de Bundibugyo no tiene vacuna ni tratamiento específico", declaró el ministro de Salud de la República Democrática del Congo, Samuel-Roger Kamba. "Esta cepa tiene una tasa de mortalidad muy elevada, que puede alcanzar el 50%", dijo.

Solo hay vacunas disponibles para la cepa Zaire, identificada en 1976 y que presenta una tasa de mortalidad más elevada, de entre el 60% y el 90%.

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Enfermedades virales Organización Mundial de la Salud

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