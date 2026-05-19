El ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, reportó este martes que hay 136 muertes presuntamente relacionadas con el brote y cerca de 543 casos sospechosos. De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos.

¿Qué es el ébola y dónde surgió?

La enfermedad por el virus de Ébola es una infección grave, aunque poco frecuente, causada por virus del género Orthoebolavirus (familia Filoviridae), explica la OMS en su sitio web.

El ébola provoca una fiebre hemorrágica con una alta tasa de mortalidad y ha causado más de 15,000 fallecidos en África en el último medio siglo.

Hasta el momento, se han identificado seis especies de ortoebolavirus, de las cuales, tres causan causan grandes brotes:

• Virus del Ébola (EBOV) que causa la enfermedad por el virus del Ébola (EVD)

• Virus de Sudán (SUDV) que causa la enfermedad por el virus de Sudán (SVD)

• Virus Bundibugyo (BDBV) que causa la enfermedad por el virus Bundibugyo (BVD).

El ébola se detectó por primera vez en 1976, cuando se produjeron dos brotes simultáneos: uno de enfermedad por el virus del Sudán en Nzara, en el actual Sudán del Sur, y otro de enfermedad por el virus del Ébola en Yambuku, en la actual República Democrática del Congo. Este último se produjo en un pueblo cercano al río Ébola, del que toma su nombre la enfermedad.

Los investigadores aún no determinan cuál es el repositorio animal de estos virus. No obstante, existen indicios que apuntan a que los murciélagos frugívoros de la familia Pteropodidae actúan como huéspedes.

¿Cómo se trasmite?

El virus se transmite entre las personas a través de los fluidos corporales o la exposición a la sangre de los infectados, que solo son contagiosos una vez que presentan síntomas.

Los expertos señalan que es una enfermedad relativamente menos contagiosa que el covid-19 o el sarampión, ya que no se transmite por vía aérea.