El mundo no aprendió del COVID: pandemias serán más frecuentes, costosas y desiguales, alerta la OMS

El informe “Un mundo al límite: prioridades para un futuro resiliente ante las pandemias”, presentado este lunes, sostiene que la erosión de la confianza pública, las tensiones geopolíticas, el debilitamiento de la cooperación internacional y la desigualdad en el acceso a vacunas son los factores principales que propician el escenario perfecto para una nueva crisis global.

La GPMB analizó las seis Emergencias de Salud Pública de importancia internacional, registradas entre 2014 y 2025: dos brotes de Ébola, la epidemia de Zika, la pandemia de COVID-19 y dos oleadas de mpox. Los resultados no son favorables.

Más brotes y más muertes

Uno de los resultados más alarmantes es que las emergencias sanitarias son cada vez más frecuentes y severas. En 2024, la OMS detectó casi el doble de 2015, mientras que la tendencia de letalidad tuvo sus fluctuaciones. Las muertes por enfermedades infecciosas disminuyeron de 25 a 15% entre el 2000 y 2015, pero por la COVID-19, volvió a subir a 23%.

Sin la pandemia, habrían representado solo el 11%.

El reporte advirtió que factores como el cambio climático, los conflictos armados, la urbanización acelerada y las alteraciones ecológicas están impulsando nuevas zoonosis y enfermedades emergentes.

El riesgo pandémico se está moviendo en la dirección equivocada Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial (GPMB)

El mundo perderá 50 billones de dólares por la pandemia

Las situaciones de emergencia no solo tienen altos costos para la salud de la población, sino también económico. Durante la epidemia de ébola en África Occidental (2014-2016) y la pandemia de COVID-19 (2020-2023), el PIB cayó 5.1% y 2.9%, respectivamente, mientras la deuda pública aumentó hasta 16 puntos.

Se proyecta que entre 2020 y 2030, el mundo perderá más de 50 billones de dólares en producción económica, como consecuencia directa de la pandemia. La inflación post-COVID sigue siendo medio punto porcentual más alta en 2025 que los niveles previos.