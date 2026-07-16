Estados Unidos restringe la estadía de periodistas y estudiantes

Las estadías para periodistas extranjeros se limitarán a 240 días, unos ocho meses, aunque se podrá optar por extensiones por periodos iguales. Los periodistas chinos estarán sometidos a un marco particularmente restrictivo, con visados de un máximo de 90 días.

Un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales, entre ellos la AFP, consideraron en una carta abierta que esto "reduciría la cantidad y la calidad de la cobertura" de la actualidad estadounidense.

El partido Republicano de Trump, que prometió poner fin a la inmigración ilegal y limitar la legal, es mayoritario en el Congreso.

Hasta ahora, Estados Unidos otorgaba visados por la duración del programa de estudios para los estudiantes y hasta de cinco años para periodistas.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) recibió cerca de 22,000 comentarios públicos cuando propuso las normas para estudiantes y periodistas en agosto de 2025, pero prácticamente no las modificó.

El DHS alegó entonces que los extranjeros prolongaban indefinidamente sus estudios para poder permanecer en el país como "estudiantes eternos".

También afirmó que el mecanismo, con periodos de final indeterminado que ha estado vigente para los estudiantes desde finales de la década de 1970, había socavado su capacidad para supervisar a los beneficiarios de visados.

Estados Unidos recibió a más de 1.1 millones de estudiantes internacionales en el año académico 2023-24, más que cualquier otro país. Estos aportaron más de 50,000 millones de dólares a la economía estadounidense en 2023, según datos oficiales.

Las asociaciones de educación superior habían denunciado la propuesta de limitar las estadías de extranjeros como un obstáculo burocrático innecesario que disuadiría a estudiantes talentosos.

Las universidades ya han informado de una reducción en las matrículas internacionales tras medidas anteriores del gobierno de Trump, entre ellas la revocación de miles de visados de estudiantes y la suspensión de miles de millones de dólares en financiación federal para investigación.

Grupos de prensa y otros entes internacionales, incluida la embajada de Japón, instaron al DHS a permitir períodos de admisión de entre dos y cinco años para los corresponsales extranjeros en Estados Unidos.

El DHS rechazó estas propuestas, así como la solicitud de un trámite rápido y con tarifas reducidas para periodistas.

Trump planteó restricciones similares al final de su primer mandato (2017-2021), pero su sucesor, el demócrata Joe Biden, desechó la propuesta.