Estados Unidos exigirá visa de trabajo a influencers y creadores que cubran el Mundial 2026

Se espera que Estados Unidos sea uno de los principales países donde viajen los creadores para realizar contenido del Mundial, pues ahí se encuentran 11 de las 16 sedes donde se jugará la mayoría de los partidos.

Según el anuncio de la CBP, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido –generando así ingresos provenientes de Estados Unidos durante su estancia– es considerado como trabajo y, por lo tanto, requiere de un visado correspondiente.

La agencia de noticias EFE platicó con el abogado especialista en migración, Alex Galvez, quien señaló que los visitantes que incumplan estas exigencias podrían perder la visa, pero también resaltó que podría dar batalla legal bajo el argumento de que sus cuentas fueron creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de EU.

Una de las alternativas para los creadores de contenido es la visa O-1, específica para personas con habilidades “extraordinarias” en áreas como las artes, negocios, ciencia o deporte, la cual también permite, bajo ciertas condiciones, desarrollar actividades profesionales remuneradas, como colaboraciones con marcas o la producción de contenido con fines comerciales.