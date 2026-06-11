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Estados Unidos exigirá visa de trabajo a influencers y creadores en el Mundial

Las personas que acudan al torneo para hacer contenido con visa de turista tienen el riesgo de perderla, de acuerdo con las autoridades migratorias.
jue 11 junio 2026 11:00 AM
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Estados Unidos exigirá visa de trabajo a influencers y creadores que cubran el Mundial 2026
Según el anuncio de la CBP, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido –generando así ingresos provenientes de Estados Unidos durante su estancia– es considerado como trabajo y, por lo tanto, requiere de un visado correspondiente. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Los creadores de contenido o influencers extranjeros que visiten Estados Unidos por el Mundial necesitarán contar con visa de trabajo para poder generar ingresos económicos en plataformas digitales, como YouTube, TikTok o Instagram, según anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de ese país.

“Las personas que ingresan a los Estados Unidos bajo un programa de visitantes (turismo) y perciben ingresos de una fuente estadounidense estarían incumpliendo las condiciones de su estatus de admisión”, explicó el organismo.

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Se espera que Estados Unidos sea uno de los principales países donde viajen los creadores para realizar contenido del Mundial, pues ahí se encuentran 11 de las 16 sedes donde se jugará la mayoría de los partidos.

Según el anuncio de la CBP, trabajar para un medio de comunicación o visitar el país con el único propósito de crear contenido –generando así ingresos provenientes de Estados Unidos durante su estancia– es considerado como trabajo y, por lo tanto, requiere de un visado correspondiente.

La agencia de noticias EFE platicó con el abogado especialista en migración, Alex Galvez, quien señaló que los visitantes que incumplan estas exigencias podrían perder la visa, pero también resaltó que podría dar batalla legal bajo el argumento de que sus cuentas fueron creadas en sus países de origen y reciben los pagos fuera de EU.

Una de las alternativas para los creadores de contenido es la visa O-1, específica para personas con habilidades “extraordinarias” en áreas como las artes, negocios, ciencia o deporte, la cual también permite, bajo ciertas condiciones, desarrollar actividades profesionales remuneradas, como colaboraciones con marcas o la producción de contenido con fines comerciales.

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Entrar a Estados Unidos, un problema para influencers y futbolistas

Hace un par de días, el italiano Khabane Lame, mejor conocido como Khaby Lame en redes sociales, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el argumento de haber roto las leyes de inmigración, particularmente la visa de turista.

Según la información del ICE, el creador de contenido italiano “se quedó más tiempo del permitido por su visado”, por lo que fue considerado un inmigrante ilegal, fue detenido y, posteriormente él mismo se retiró del país voluntariamente.

Sin embargo, no es el único caso. La Selección de Irán está conocentrada en Tijuana, pero sus tres partidos de la primera fase se disputarán en Estados Unidos y no es seguro que toda la delegación iraní pueda entrar al país.

La federación iraní de fútbol dijo el martes que a algunos miembros del personal de apoyo de la selección se les habían denegado los visados. También denunció que se había revocado su cupo de entradas para los aficionados.

"A menos de tres días para el inicio, Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección", indicó la federación iraní en un comunicado.

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