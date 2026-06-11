Estados Unidos exigirá visa de trabajo a influencers y creadores que cubran el Mundial 2026

Entrar a Estados Unidos, un problema para influencers y futbolistas
Hace un par de días, el italiano Khabane Lame, mejor conocido como Khaby Lame en redes sociales, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) bajo el argumento de haber roto las leyes de inmigración, particularmente la visa de turista.
Según la información del ICE, el creador de contenido italiano “se quedó más tiempo del permitido por su visado”, por lo que fue considerado un inmigrante ilegal, fue detenido y, posteriormente él mismo se retiró del país voluntariamente.
Sin embargo, no es el único caso. La Selección de Irán está conocentrada en Tijuana, pero sus tres partidos de la primera fase se disputarán en Estados Unidos y no es seguro que toda la delegación iraní pueda entrar al país.
La federación iraní de fútbol dijo el martes que a algunos miembros del personal de apoyo de la selección se les habían denegado los visados. También denunció que se había revocado su cupo de entradas para los aficionados.
"A menos de tres días para el inicio, Estados Unidos impide una vez más que aficionados iraníes asistan a los partidos de fase de grupos de la selección", indicó la federación iraní en un comunicado.