Daniel Ortega, el exguerrillero que liquida las elecciones en Nicaragua

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Biografía de Daniel Ortega

Ortega nació el 11 de noviembre de 1945 en el seno de una familia humilde y católica del pueblo minero de La Libertad. De sus tres hermanos solo vive Humberto, exjefe del ejército, quien se ha distanciado de él y vive en Costa Rica.

Monaguillo y con vocación sacerdotal, Ortega abandonó la facultad de Derecho para enrolarse en la guerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actualmente el partido de gobierno.

El mandatario fue uno de los verdugos de su propio torturador durante la dictadura somocista (1937-1979) y purgó siete años de cárcel por robar un banco para financiar la guerrilla, de acuerdo con el periodista Fabián Medina, autor de El Preso 198, un perfil de Ortega.

Tras ser liberado, Ortega se entrenó en Cuba y volvió a Nicaragua, con exilios intermitentes hasta el derrocamiento de Anastasio Somoza.

¿Daniel Ortega de izquierda o derecha?

Ortega se define ideológicamente como de izquierda, sin embargo, incluso compañeros de lucha creen que ha cambiado después de tantos años en el poder y su deriva autoritaria.

“Daniel Ortega dejó de ser de izquierda hace muchísimo tiempo, una vez en el poder se alió con los grandes capitales”, dijo la escritora, Gioconda Belli, quien fue dirigente del FSLN.

Carrera política

Presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990, un efervescente período de cambios revolucionarios que le enfrentó a Estados Unidos.

Para Medina, Ortega llegó al poder por tres razones: desde los 15 años era un joven animado a cambiar la sociedad "por medio de la violencia", "sobrevivió en ese intento" a diferencia de la mayoría de sus compañeros de armas y mientras que "su personalidad calma y de pocas luces" fue clave cuando se tuvo que escoger a un jefe de Estado "en medio de una lucha de egos de guerrilleros".