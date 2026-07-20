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Daniel Ortega, el exguerrillero que liquida las elecciones en Nicaragua

El presidente nicaragüense, en el poder desde hace casi 20 años, dice que ya no habrá elecciones en su país para evitar que la oposición, exiliada casi en su totalidad, acceda al poder.
lun 20 julio 2026 04:36 PM
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Este folleto publicado por el gobierno de Nicaragua a través del medio de noticias oficial El 19 Digital muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un evento para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución de Nicaragua en Managua, el 19 de julio de 2026.
Ortega presidió Nicaragua por primera vez entre 1985 y 1990. (FOTO: CESAR PEREZ/AFP)

Daniel Ortega, guerrillero de gruesos anteojos que combatió la dictadura de Anastasio Somoza, se ha convertido cuatro décadas después en el presidente que más tiempo ha gobernado Nicaragua, lo que le ha costado ser comparado con el personaje que él mismo ayudó a derrocar.

Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entonces ejerce el poder, tras cuestionadas elecciones o con medidas que anularon a sus rivales, con su esposa Rosario Murillo.

El presidente dio sin paso más allá en su deriva autoritaria el domingo, pues descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición, en el exilio, llegue algún día al gobierno.

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"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

Biografía de Daniel Ortega

Ortega nació el 11 de noviembre de 1945 en el seno de una familia humilde y católica del pueblo minero de La Libertad. De sus tres hermanos solo vive Humberto, exjefe del ejército, quien se ha distanciado de él y vive en Costa Rica.

Monaguillo y con vocación sacerdotal, Ortega abandonó la facultad de Derecho para enrolarse en la guerrilla Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), actualmente el partido de gobierno.

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El mandatario fue uno de los verdugos de su propio torturador durante la dictadura somocista (1937-1979) y purgó siete años de cárcel por robar un banco para financiar la guerrilla, de acuerdo con el periodista Fabián Medina, autor de El Preso 198, un perfil de Ortega.

Tras ser liberado, Ortega se entrenó en Cuba y volvió a Nicaragua, con exilios intermitentes hasta el derrocamiento de Anastasio Somoza.

¿Daniel Ortega de izquierda o derecha?

Ortega se define ideológicamente como de izquierda, sin embargo, incluso compañeros de lucha creen que ha cambiado después de tantos años en el poder y su deriva autoritaria.

“Daniel Ortega dejó de ser de izquierda hace muchísimo tiempo, una vez en el poder se alió con los grandes capitales”, dijo la escritora, Gioconda Belli, quien fue dirigente del FSLN.

Carrera política

Presidió el país por primera vez entre 1985 y 1990, un efervescente período de cambios revolucionarios que le enfrentó a Estados Unidos.

Para Medina, Ortega llegó al poder por tres razones: desde los 15 años era un joven animado a cambiar la sociedad "por medio de la violencia", "sobrevivió en ese intento" a diferencia de la mayoría de sus compañeros de armas y mientras que "su personalidad calma y de pocas luces" fue clave cuando se tuvo que escoger a un jefe de Estado "en medio de una lucha de egos de guerrilleros".

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Ortega perdió la elección contra Violeta Barrios de Chamorro en 1990. Y no descansó hasta regresar al poder, al que retornó el 2007.

Desde entonces, Ortega, de 76 años, ha sido reelegido en tres ocasiones, todas cargadas de polémica.

En 2011 se pudo presentar a las elecciones gracias a un fallo judicial, ya que la reelección presidencial sucesiva estaba prohibida. Cinco años después, gracias a una reforma constitucional que eliminó esa norma.

El 7 de noviembre de 2021, ganó sus últimas elecciones. Meses antes de las elecciones, el régimen sandinista-orteguista hostigó, encarceló y obligó a refugiarse en el extranjero a numerosas personalidades de la oposición y la disidencia (incluso antiguas figuras del propio sandinismo) para impedir que fueran candidatas en las urnas o simplemente para silenciarlas.

Al menos 452 nicaragüenses han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad por el gobierno de Nicaragua mediante procesos judiciales irregulares desde el año 2023.

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Activistas sostienen carteles con los nombres de algunos de los más de 200 presos políticos liberados de Nicaragua, mientras esperan su llegada al Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia, en las afueras de Washington, EE. UU., el 9 de febrero de 2023. REUTERS/Kevin Lamarque
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De guerrillero a dictador

El liderazgo de Ortega es exaltado por sus seguidores, sobre todo por los programas de combate a la pobreza que emprendió durante sus primeros años con ayuda de Venezuela.

Pero la represión que ejerció contra las protestas del 2018 hundió al país en una crisis política que llevó a la cárcel a cientos de opositores, mientras que miles se exiliaron.

Ortega atribuyó la revuelta a un fallido golpe de Estado apoyado por Washington y que, según él, trató de ser replicado en 2022 por unos 40 opositores que fueron detenidos, lo que dio paso a nuevas sanciones internacionales.

"Piensan que con sanciones van a doblegar", desafío el presidente Ortega, quien en diciembre de 2021 reanudó relaciones diplomáticas con China, tras romper sus vínculos con Taiwán.

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Para el escritor Medina, "Ortega terminó convertido en un personaje igual o peor que el que ayudó a derrotar, Anastasio Somoza”.

En enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de enmiendas constitucionales para reforzar los poderes de la Presidencia y extender los mandatos presidencial y legislativo de los cinco a los seis años, postergando así hasta 2027 las elecciones generales que tocaban en 2026.

El Legislativo también inhabilitó las hipotéticas aspiraciones presidenciales de figuras opositoras con una serie de requisitos ad personam e instituyó el puesto de copresidente de la República, que ocupa Rosario Murillo, la esposa de Ortega, quien ya era su vicepresidenta.

Esta foto de folleto publicada por el gobierno de Nicaragua a través del medio de noticias oficial El 19 Digital muestra al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando junto a su esposa y copresidente Rosario Murillo, durante un evento para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución de Nicaragua en Managua, el 19 de julio de 2026.
En enero de 2025, la Asamblea Nacional instituyó el puesto de copresidente de la República, que ocupa Rosario Murillo, la esposa de Ortega. (FORO: AFP PHOTO / EL 19 DIGITAL / Cesar PEREZ)

Esta confirmación “reforzó los análisis sobre la existencia en Nicaragua de una "dictadura conyugal" con insinuaciones "dinásticas", a la luz del creciente protagonismo que estaba adquiriendo uno de los hijos de la pareja, Laureano Facundo”, señala un análisis del CIDOB.

Los otros siete hijos de la familia también ocupan cargos públicos. En conjunto, la familia Ortega-Murillo controla numerosos medios de comunicación y negocios, a pesar de que la ley nicaragüense prohíbe el nepotismo.

Ortega y Murillo acusan a la oposición de "traición a la patria" y de buscar dar un golpe de Estado, como en las masivas protestas de 2018. También culpan a los organismos internacionales, que los señalan de graves violaciones de derechos humanos, de "injerencistas" y “mentirosos”.

Los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del gobierno. Miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos.

Movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua.

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