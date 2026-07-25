Incendios en España y Francia obligan a evacuar a 260,000 personas

Las llamas ya han quemado 25,000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y más de 60.000 personas (una cifra revisada a la baja) se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el "peor de la historia" en la región madrileña.

Además, cerca de 1,200 personas mayores y personas con discapacidad fueron evacuadas el viernes de centros sanitarios y residencias de ancianos.

Aunque todavía lejos de la capital, las llamas afectan a municipios residenciales bastante poblados, a menudo rodeados de colinas, zonas boscosas y matorrales que propician la propagación del fuego.

"Pensé que se iba a incendiar todo, la casa, todo. Ya había alistado una maleta para cosas básicas", contó la peruana Jacqueline Villafranca, de 38 años, que el viernes fue evacuada de la localidad de Navalagamella (3.000 habitantes) y trasladada en autobús junto a su marido y sus dos hijas, de 16 y 2 años, al municipio madrileño de Alcobendas.

"Aquí se respira el aire normal, ayer era insostenible. La vista te arde. Mi hija llegó del campamento y me dijo 'Mamá, no puedo abrir los ojos, me arden los ojos'. Y empezaron a sonar esas alertas" en los teléfonos, relata.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas".

La situación "sigue siendo compleja" porque "las temperaturas han bajado pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos", agregó.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2,000 personas estaban siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

Desolación en el suroeste de Francia

En Francia, el fuego se concentra en dos departamentos del suroeste del país y se teme que amenaza la ciudad de Burdeos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, indicó este sábado que 167,000 personas habían sido evacuadas en el departamento de Gironda, a las que se suman unas 30.000 desalojadas en el departamento vecino de Las Landas.

