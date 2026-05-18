Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

Ataque con dron cerca de una central nuclear de Emiratos desata incendio y alarma internacional

La central entró en servicio en 2020 y se encuentra a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Catar.
lun 18 mayo 2026 08:44 AM
Añadir Expansión en Google
central_nuclear_emiratos_arabes.jpg
La imagen corresponde al 13 de febrero de 2020 en donde se observa la central eléctrica en la región occidental de Al Dhafra, anteriormente conocida como la región de Gharbiya, de Abu Dhabi, en la costa del Golfo. (Foto: AFP )

Un ataque con dron provocó un incendio cerca de una central nuclear en Emiratos Árabes Unidos este domingo, informaron las autoridades, que no reportaron heridos ni un aumento de la radiactividad.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que el dron que alcanzó la instalación de energía es uno de los tres aparatos que entraron "desde la frontera occidental".

El proyectil impactó "en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear de Barakah, en la zona de Al Dhafra", indicaron las autoridades.

Publicidad

"Se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen de los ataques, y se darán a conocer novedades una vez concluidas las investigaciones", añadió el ministerio.

En Irak hay grupos armados respaldados por Irán equipados con drones, y los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, también poseen drones de combate.

Emiratos condenó enérgicamente el ataque y señaló que "constituye una peligrosa escalada". Arabia Saudita también condenó el ataque y afirmó que constituye "una amenaza para la estabilidad de la región".

El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos, el jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, mantuvo conversaciones telefónicas con sus homólogos de Catar, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Marruecos, Egipto y Baréin tras el ataque, según informó su oficina en la red social 𝕏.

Los ministros condenaron el ataque y reafirmaron el "derecho pleno y legítimo a responder" de la nación del Golfo, agregó la oficina del ministro.

La central entró en servicio en 2020 y se encuentra a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Catar.

La central suministra hasta una cuarta parte de las necesidades eléctricas de este país rico en petróleo, informó en 2024 la empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company.

Emiratos Árabes Unidos fue el segundo país de la región en construir una central nuclear, después de Irán, y el primero del mundo árabe.

Leer más:

El FMI advierte sobre un "escenario adverso" si se prolonga la guerra en Irán
Economía

El FMI advierte sobre un "escenario adverso" si se prolonga la guerra en Irán

Publicidad

Previamente, la oficina de medios de Abu Dabi informó que las autoridades "intervinieron después de un incendio ocurrido en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la planta nuclear de Barakah como resultado de un ataque con dron".

"No se reportaron heridos y no se observó ningún impacto en los niveles de seguridad radiológica", informó la oficina.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), condenó el ataque y expresó "su profunda preocupación".

"Cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable", afirmó en un mensaje en 𝕏.

Emiratos Árabes Unidos acusó recientemente a Irán de estar detrás de los ataques contra su infraestructura energética y económica.

Publicidad

Teherán lanzó ataques de represalia en toda la región después de que Estados Unidos e Israel bombardearan su territorio el 28 de febrero.

Bolsa de Nueva York

La Bolsa de Nueva York abrió con leves alzas el lunes, en un comienzo de semana en que los inversores observan los rendimientos de los bonos y los precios del petróleo ante la incertidumbre por el estancamiento diplomático entre Washington y Teherán.

En las primeras operaciones, el Dow Jones se mantenía casi sin cambios (+0.02%), el Nasdaq avanzaba un 0.12% y el índice ampliado S&P 500 ganaba un 0.14%.

Tags

Emiratos Arabes Unidos Drones

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad