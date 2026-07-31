Así negocia Donald Trump: presión, halagos y confrontación para lograr acuerdos

El libro The art of de Deal fue clave para que Trump alcanzara la fama. (FOTO: Facebook)

Desde que pisó la Oficina Oval, el mandatario republicano ha roto con el molde de las negociaciones políticas tradicionales, por su desprecio a las normas, la diplomacia y los organismos internacionales. Su lema “Hacer a Estados Unidos más grande” se ha reflejado en la búsqueda de acuerdos donde se privilegien los intereses de su país, o los suyos propios, por encima de cualquier cosa.

Estas son las claves del estilo de negociación del presidente estadounidense.

Evaluar al rival

Donald Trump utiliza un estilo de negociación confrontativo, coercitivo y transaccional, caracterizado por la búsqueda y explotación de las vulnerabilidades de su contraparte para obtener beneficios particulares.

Trump comienza cualquier proceso con una evaluación de las fortalezas y debilidades de su oponente. Su enfoque se basa en "tomar la medida" del adversario para saber qué recursos tiene y cuánto está dispuesto a ceder, en lugar de la empatía para lograr un acuerdo benéfico para ambas partes.

Si percibe que un adversario es débil o va a ceder ante la presión, tiende a halagarlo.

Donald Trump suele halagar a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, algo que hace con adversarios que considera débiles. (FOTO: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Por el contrario, si hay resistencia, utiliza la confrontación. Un ejemplo fue su encontronazo con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en febrero del año pasado. El mandatario estadounidense reprochó a su par ucraniano su falta de agradecimiento por las armas recibidas y le reprochó haber iniciado la guerra con Rusia, algo que no es cierto.