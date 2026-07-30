Hamás e Israel alcanzan un acuerdo para poner fin a su conflicto

"A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza", añadió.

Hamás acepta el desarme

Dos altos responsables del movimiento islamista palestino, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron a la AFP que llegaron a un arreglo con el Estado hebreo, que incluye el desarme del grupo y la retirada gradual de Israel de Gaza.

Las fuentes afirmaron que esperan que los mediadores y el Consejo de Paz garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado.

Desde hace semanas se llevaban a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que entró en vigor el pasado octubre y tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.

La Fuerza Internacional de Estabilización a la que se refirió Trump es una estructura en vías de creación que reunirá a tropas de varias naciones bajo la égida del Consejo de Paz.

El medio Al Qahera News, vinculado a los servicios de inteligencia del Estado egipcio, informó a primera hora del viernes que El Cairo acogerá "próximamente" una reunión entre los mediadores en Gaza, incluidos Estados Unidos, Qatar y Turquía, para discutir los siguientes pasos en la puesta en marcha del plan de tregua.

Una fuente de Hamás había subrayado anteriormente una "gran convergencia" sobre varios puntos relacionados con las armas, y afirmó haber transmitido a los mediadores enmiendas a la hoja de ruta propuesta por Washington y estar a la espera de la respuesta de Israel.

Cómo se realizará el desarme

De acuerdo con una fuente diplomática informada de las negociaciones, las armas deben ser entregadas al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), un órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar, durante el período de transición, la vida cotidiana en Gaza.