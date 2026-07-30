Hamás e Israel alcanzan un acuerdo para poner fin a su conflicto

Y la operación debe realizarse en coordinación con la Fuerza Internacional de Estabilización.
Actualmente con base en Egipto, el NCAG está impedido por Israel de acceder a la Franja de Gaza, según medios egipcios y palestinos.
Israel, que controla más del 60% de la Franja de Gaza, exigía un desarme completo de Hamás y de los demás grupos palestinos antes de cualquier avance en la hoja de ruta.
Hamás había anunciado a principios de julio la disolución del comité que administraba los asuntos civiles de la Franja de Gaza desde 2007, cuando tomó el poder en el territorio costero, y declaró querer transferir estas responsabilidades al NCAG.
Si bien el NCAG se presenta como una estructura temporal, varios responsables europeos y árabes insisten en la necesidad de una perspectiva política más amplia que implique a las instituciones palestinas existentes.
Una crisis humanitaria
Israel, opuesto a cualquier retorno de Hamás al poder, rechaza también por el momento una toma de control directa de Gaza por la Autoridad Palestina, con sede en Ramala.
Egipto desempeña desde hace mucho tiempo un papel de mediador entre los grupos armados palestinos e Israel, al cual El Cairo está vinculado por un tratado de paz.
El ataque sin precedentes perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 desencadenó una devastadora ofensiva israelí en la Franja de Gaza.
El ataque del grupo palestino dejó 1.221 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes. Además, Hamás se llevó a 251 rehenes a Gaza.
La ofensiva israelí de represalia en Gaza dejó más de 73,000 muertos, en su mayor parte civiles, según las cifras del Ministerio de Salud del gobierno encabezado por Hamás, consideradas fiables por la ONU
A pesar del alto el fuego, la violencia continúa en Gaza, donde bombardeos israelíes causaron el jueves al menos cuatro muertos, de acuerdo con las autoridades sanitarias locales.
Este territorio superpoblado sigue sumido en una profunda crisis humanitaria.