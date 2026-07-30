La economía será el factor clave para definir la composición del poder legislativo en Estados Unidos para la segunda mitad del mandato de Donald Trump. Las elecciones intermedias se celebrarán en tres meses y cada vez más el costo de vida gana protagonismo entre los votantes.
De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, un 29% de los votantes registrados afirma que la economía es el tema principal sobre el que desean escuchar a los candidatos al Congreso, muy por encima de temas como la inmigración (7%), clave en la agenda Trump, o los servicios de salud (5%).
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El costo de vida es el subtema más mencionado, pues un 15% de los votantes lo señalan específicamente como su mayor preocupación.
El republicano responsabilizaba constantemente a su rival, el demócrata Joe Biden, entonces presidente, por el aumento de los costos de vida para los estadounidenses. En 2022, la inflación alcanzó su nivel más alto desde la década de 1970.
La promesa le dio buenos resultados. Trump ganó entre el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había causado graves dificultades a su familia, de acuerdo con una encuesta a pie de urna de CNN.
Sin embargo, gracias a la guerra lanzada contra Irán hace cinco meses, las promesas de una vida más asequible para millones de estadounidenses se desvanecen. La inflación y el costo de la gasolina se aceleraron en comparación con el primer año del gobierno de Trump.
Actualmente, los indicadores económicos más recientes de Trump son iguales o ligeramente peores a los que mostraba Biden al final de su presidencia.
La aprobación de Trump en Estados Unidos será clave
Donald Trump será un factor clave en las elecciones intermedias, aunque él no aparezca en las boletas. De acuerdo con la encuesta, las opiniones sobre Trump serán un factor más importante que los puntos de vista sobre Joe Biden en las elecciones intermedias de 2022.
El ejercicio muestra que es más probable que los votantes digan que piensan en su voto como uno en contra del presidente (42%), que decir que lo piensan como un voto a su favor (22%).
La encuesta señala el índice de aprobación de Trump es del 34%, mientras que el 64% de los estadounidenses dicen que desaprueban su desempeño laboral, algo que se mantiene sin cambios desde abril.
Alrededor de siete de cada diez republicanos (69%) aprueban actualmente su desempeño, mientras que aproximadamente tres de cada diez (29%) lo desaprueban. Los demócratas siguen desaprobando abrumadoramente su desempeño (93% desaprueba, 6% aprueba).
Los resultados de la encuesta son parecidos a los del tracker de aprobación de The Economist y YouGov, que indica que solo 35% de los votantes aprueban a Trump, frente a un 65% de quienes lo desaprueban.
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Los resultados de este ejercicio muestran que Trump solo tiene un índice positivo de aprobación en cuatro de los 50 estados: Wyoming, Idaho, Virginia Occidental, Dakota del Norte.
La evaluación de Trump en temas económicos tampoco es positiva. Un 60% de los encuestados por el Pew Research Center muestran que las políticas económicas de Trump han empeorado las condiciones del país, un aumento respecto al 52% que opinaba lo mismo en enero de 2026.
Incluso entre los republicanos, las opiniones negativas sobre el desempeño económico de Trump aumentan. El porcentaje de republicanos que cree que sus políticas mejoraron la economía bajó del 57% en enero al 42% en julio. Al mismo tiempo, quienes consideran que las han empeorado subieron del 18% al 28%.
En cambio, entre los demócratas la desaprobación es casi unánime, con un 98%.
El costo de la salud en Estados Unidos
Dentro de los temas económicos, hay varios temas que preocupan a los votantes.
Grandes mayorías de estadounidenses expresan estar "muy preocupados" por el costo de la atención médica (69%), el precio de los alimentos y bienes de consumo (66%), y el costo de la vivienda (64%).
Los datos coinciden con los de la a encuesta de seguimiento de la salud de KFF, organización de políticas sanitarias en Estados Unidos, publicada en abril. En ese sondeo, casi dos tercios (64%) de los adultos estadounidenses están preocupados por poder pagar los costos de atención médica, incluidos tres de cada diez que dicen que están "muy preocupados".
De acuerdo con el ejercicio de KFF, casi la mitad de los adultos asegurados (46%) dicen que reducir los costos de su bolsillo es su cambio más deseado en su seguro de salud.
Además, la mayoría de los votantes dicen que los costos de la atención médica tendrán un "gran impacto" en su decisión de votar (55%) y en qué candidato del partido apoyan (61%).
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Los precios de la gasolina también juegan
La preocupación por el precio de la gasolina ha experimentado un aumento significativo, subiendo del 34% en enero al 56% en julio de 2026. Además, el 54% de los adultos se muestra muy preocupado por el precio de la electricidad.
El 28 de febrero, Donald Trump lanzó una guerra contra Irán en conjunto con Israel. Como represalia, la república islámica cerró el paso del estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que circulaban el 20% de las exportaciones de hidrocarburos en el mundo.
Esto provocó un incremento en el precio del petróleo crudo, lo que impacta directamente en el costo final del combustible.
Los precios de la gasolina se incrementaron desde entonces. Un galón de gasolina (3.8 litros) pasó de costar 2.7 dólares en febrero a 4.1 dólares al 27 de julio, de acuerdo con datos del informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos.
Aunque los precios de la gasolina en Estados Unidos habían mostrado una ligera tendencia a la baja antes de julio, han subido de forma constante en las semanas recientes debido a la intensificación de las acciones militares en Medio Oriente.
La guerra es un asunto altamente impopular entre los electores.
Cuatro quintas partes de los votantes estadounidenses piensan que la guerra durará "un período prolongado", según una encuesta de Reuters/Ipsos. Casi la mitad piensa que durará durante un año o más, según la encuesta de Economist/YouGov.
De acuerdo con esta última encuesta, 60% de los votantes piensan que la administración gasta demasiado dinero en el conflicto.
"La guerra con Irán es el conflicto más impopular entre los estadounidenses desde que se tomaron las encuestas", dijo Larry Sabato de la Universidad de Virginia a The Economist. Cuanto más dure, "más costos aumentarán, y uno de esos costos será el apoyo a Trump y al gobierno en las elecciones intermedias".