El costo de vida es el subtema más mencionado, pues un 15% de los votantes lo señalan específicamente como su mayor preocupación.

El republicano Donald Trump llegó a la presidencia impulsado en las elecciones de 2024 por sus promesas para poder reducir el costo de vida. “Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente, desde el primer día”, dijo Trump en un discurso de campaña.

El republicano responsabilizaba constantemente a su rival, el demócrata Joe Biden, entonces presidente, por el aumento de los costos de vida para los estadounidenses. En 2022, la inflación alcanzó su nivel más alto desde la década de 1970.

La promesa le dio buenos resultados. Trump ganó entre el 76% de los votantes que dijeron que la inflación había causado graves dificultades a su familia, de acuerdo con una encuesta a pie de urna de CNN.

Sin embargo, gracias a la guerra lanzada contra Irán hace cinco meses, las promesas de una vida más asequible para millones de estadounidenses se desvanecen. La inflación y el costo de la gasolina se aceleraron en comparación con el primer año del gobierno de Trump.

Actualmente, los indicadores económicos más recientes de Trump son iguales o ligeramente peores a los que mostraba Biden al final de su presidencia.

Diseño: Celic Ruiz

La aprobación de Trump en Estados Unidos será clave

Donald Trump será un factor clave en las elecciones intermedias, aunque él no aparezca en las boletas. De acuerdo con la encuesta, las opiniones sobre Trump serán un factor más importante que los puntos de vista sobre Joe Biden en las elecciones intermedias de 2022.

El ejercicio muestra que es más probable que los votantes digan que piensan en su voto como uno en contra del presidente (42%), que decir que lo piensan como un voto a su favor (22%).

La encuesta señala el índice de aprobación de Trump es del 34%, mientras que el 64% de los estadounidenses dicen que desaprueban su desempeño laboral, algo que se mantiene sin cambios desde abril.

Alrededor de siete de cada diez republicanos (69%) aprueban actualmente su desempeño, mientras que aproximadamente tres de cada diez (29%) lo desaprueban. Los demócratas siguen desaprobando abrumadoramente su desempeño (93% desaprueba, 6% aprueba).

Los resultados de la encuesta son parecidos a los del tracker de aprobación de The Economist y YouGov, que indica que solo 35% de los votantes aprueban a Trump, frente a un 65% de quienes lo desaprueban.