España vive "normalidad" en Ceuta tras retorno de miles de migrantes a Marruecos

"Toda la gente quiere subir, quiere un futuro bien, que no hay en Marruecos. Yo ahora mismo estaba trabajando de guardia de seguridad, 12 horas. ¿Y cuánto me pagan al día? Diez euros", aseguró.

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, llegó este sábado a la ciudad para dar un mensaje de tranquilidad y aseguró que, aunque "la crisis no se da por cerrada", la situación es de "razonable normalidad".

También afirmó que "casi todos" los migrantes que entraron masivamente en Ceuta el jueves -hasta 60,000 en apenas 24 horas- ya habían salido, aunque reconoció que es difícil dar cifras exactas.

Por su parte, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, negó que haya "normalidad" y aseguró que todavía hay "miles de personas que deben ser retornadas".

La ciudad autónoma, de unos 84,000 habitantes, vivió una de las peores crisis migratorias de su historia con la llegada de decenas de miles de personas, en su mayoría hombres jóvenes y adolescentes, tanto a nado como saltando las vallas fronterizas.

Al menos 67 de ellas murieron en el intento de llegar al enclave, de acuerdo con un nuevo balance del gobierno.

Este sábado se veían de nuevo cafés llenos y mucho tráfico, pero también colas para comprar en los supermercados.

"Las estanterías están vacías", dijo a la AFP María José Benítez, un ama de casa. A su lado, Irene Cuadro, que trabaja como ayudante de cocina, aseguró que todavía hay "bastante barullo de todo y la verdad es que no hay tranquilidad".