Concacaf pide "revisión integral" del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) solicitó una "revisión integral" del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA, pese a que el órgano rector del balompié retiró el controvertido plan para abrir las competiciones internacionales a inversores privados.
La Concacaf fue una de las confederaciones junto a la poderosa UEFA, de Europa, que se opusieron a la iniciativa de Infantino de crear una sociedad —la Fifa Forward Enterprise (FFE)— abierta a capital privado y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA, incluido el Mundial.