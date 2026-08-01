Concacaf pide "revisión integral" del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA

"Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al futbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares", indicó la Concacaf en un comunicado.

"Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo", agregó la entidad, sin mencionar directamente el nombre del presidente de la FIFA.

La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro dijeron recibir "con satisfacción" el retiro de la controvertida propuesta la noche del viernes y celebraron la "unidad" mostrada por sus integrantes "en defensa de los intereses de largo plazo del futbol y de los principios de la buena gobernanza".

Entre los integrantes de la Concacaf se encuentran las federaciones de los tres países anfitriones de la pasada Copa del Mundo 2026: Estados Unidos, México y Canadá .