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Concacaf pide "revisión integral" del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA

Entre los integrantes de la Concacaf se encuentran las federaciones de los tres países anfitriones de la pasada Copa del Mundo 2026: Estados Unidos, México y Canadá.
sáb 01 agosto 2026 11:19 AM
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El plan de Gianni Infantino presentó el proyecto FIFA Forward el cual causó revuelo desde el principio con una fuerte oposición de diferentes actores del mundo del futbol. (Foto: AFP)

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) solicitó una "revisión integral" del liderazgo de Gianni Infantino en la FIFA, pese a que el órgano rector del balompié retiró el controvertido plan para abrir las competiciones internacionales a inversores privados.

La Concacaf fue una de las confederaciones junto a la poderosa UEFA, de Europa, que se opusieron a la iniciativa de Infantino de crear una sociedad —la Fifa Forward Enterprise (FFE)— abierta a capital privado y encargada de gestionar las actividades comerciales y de eventos de la FIFA, incluido el Mundial.

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"Una propuesta de esta magnitud no llega a esa etapa por accidente. Es el reflejo de un liderazgo que ha dejado de poner al futbol en primer lugar. Este reciente acto unilateral y flagrante de deficiente gobernanza y liderazgo responde a un patrón de errores y conductas similares", indicó la Concacaf en un comunicado.

"Ha llegado el momento de llevar a cabo una revisión integral de este liderazgo", agregó la entidad, sin mencionar directamente el nombre del presidente de la FIFA.

La Concacaf y sus 41 asociaciones miembro dijeron recibir "con satisfacción" el retiro de la controvertida propuesta la noche del viernes y celebraron la "unidad" mostrada por sus integrantes "en defensa de los intereses de largo plazo del futbol y de los principios de la buena gobernanza".

Entre los integrantes de la Concacaf se encuentran las federaciones de los tres países anfitriones de la pasada Copa del Mundo 2026: Estados Unidos, México y Canadá .

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"La FIFA no es una empresa privada. Es una institución que ejerce la custodia del futbol y de sus miembros. Quienes son designados para servirla asumen un deber fiduciario, un deber de servicio por encima del poder. Cuando ese deber no se cumple, la rendición de cuentas no puede ser opcional", añadió la entidad en la nota.

El plan de Infantino fue presentado sorpresivamente el martes y se encontró desde el principio con una fuerte oposición de diferentes actores del mundo de la pelota.

"Los acontecimientos de los últimos días han dejado al descubierto una realidad que ya no puede ignorarse: el futuro de la Copa Mundial de la FIFA, el activo más importante del futbol mundial, fue impulsado al margen de todos los marcos de gobernanza establecidos, sin transparencia, consulta ni debido proceso", sostuvo la Concacaf.

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Tras el retiro del plan, la UEFA aseguró que Infantino, que busca la reelección en 2027, había "perdido la confianza" del organismo, así como de "numerosos otros miembros de la familia del futbol".

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 FIFA

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