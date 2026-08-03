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Más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, ¿dónde están los demás?

La comunidad de origen mexicano alcanza 40.5 millones de personas en territorio estadounidense, mientras que Canadá, España y otros destinos concentran las mayores poblaciones fuera de Norteamérica.
lun 03 agosto 2026 05:55 AM
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Los visitantes compran en Olvera Street, una calle peatonal histórica y un mercado mexicano el 5 de mayo de 2025 en Los Ángeles, California. La herencia mexicana se celebra en Los Ángeles el Cinco de Mayo con eventos que marcan la victoria de México sobre el Segundo Imperio Francés en la Batalla de Puebla en 1862.
Si se suman las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos o en otros lugares, se estima que 40.5 millones de residentes en Estados Unidos tienen sus raíces o su herencia en México. (FOTO: Justin Sullivan/Getty Images)

Los migrantes mexicanos en Estados Unidos son el mayor grupo de personas nacidas en el extranjero que habitan en el país norteamericano, pues son casi una quinta parte de su población inmigrante.

En los últimos 40 años, el tamaño de la población nacida en México se ha quintuplicado, pasando de 2.2 millones en 1980 a unos 11.1 millones estimados en 2024. Sin embargo, la cifra ha disminuido ligeramente desde el máximo de más de 11.7 millones, alcanzado en 2007, de acuerdo con un recuento del Instituto de Política Migratoria (MPI).

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Si se suman las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos o en otros lugares (que en conjunto conforman la diáspora), se estima que 40.5 millones de residentes en Estados Unidos tienen sus raíces o su herencia en México, según el análisis realizado por el MPI a partir de los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El número de residentes en Estados Unidos con raíces en México fue mayor que el de cualquier otro país, excepto Alemania.

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La organización indica que la disminución de la población mexicana en Estados Unidos puede reforzarse en los próximos años, debido al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, sobre todo durante el gobierno del presidente Donald Trump.

¿Dónde viven los migrantes mexicanos en EU?

Los principales estados de residencia de los mexicanos en Estados Unidos eran California y Texas, que acogían al 35% y al 22% de todos los inmigrantes mexicanos del país, respectivamente, en el periodo entre 2020 y 2024. Otros estados destacados eran Illinois (6%), Arizona (5%) y Florida (2%).

En conjunto, estos cinco principales estados acogían al 70% de todos los mexicanos que residían en Estados Unidos.

Durante el mismo periodo, cerca del 35%por ciento de los inmigrantes mexicanos vivían en una de estas cinco ciudades: las áreas metropolitanas de Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y Riverside.

Casi una cuarta parte de todos los residentes del área metropolitana de McAllen-Edinburg-Mission, en Texas, procedían de México, al igual que el 12% de los residentes del área metropolitana de Riverside, en California, y el 11% de las personas que vivían en Los Ángeles.

¿Qué estudiaron y qué hacen?

El promedio de edad de los inmigrantes mexicanos era de 47 años en 2024, lo que equivalía a la de la población nacida en el extranjero, pero era superior a la de los nacidos en Estados Unidos, que es de 37 años.

Los inmigrantes mexicanos presentan índices de nivel educativo relativamente bajos en comparación tanto con el conjunto de la población extranjera como con la nacida en Estados Unidos. En 2024, solo el 10% de los inmigrantes mexicanos adultos (de 25 años o más) poseía una licenciatura o un título superior, frente al 36% del total de inmigrantes y al 37% de la población nativa.

Casi la mitad de los inmigrantes mexicanos, un 49%, no contaba con un certificado de secundaria, de acuerdo con el MPI.

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Durante el curso académico 2024-25, unos 15,700 estudiantes mexicanos estaban matriculados en instituciones de educación superior de Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Educación Internacional. Son apenas el 1% de los casi 1.2 millones de estudiantes internacionales, pero constituyen la segunda población estudiantil más numerosa de Latinoamérica, por detrás de brasil (17,300 estudiantes).

Los inmigrantes mexicanos trabajaban principalmente en ocupaciones del sector de servicios (26%), seguidas de las relacionadas con los recursos naturales, la construcción y el mantenimiento.

¿Cómo llegaron a EU y cuál es su estatus legal?

En 2024, alrededor del 34% de los inmigrantes mexicanos eran ciudadanos estadounidenses, frente al 51% del total de inmigrantes. Alrededor del 77% de los mexicanos llegaron a Estados Unidos antes de 2010, lo que convierte a esta población en una población establecida desde hace mucho tiempo.

El MIP estima que, a mediados de 2023, había unos 5.5 millones de inmigrantes no autorizados procedentes de México, lo que representaba el 40% del total de 13.7 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos. México es el principal país de origen de los inmigrantes no autorizados.

En diciembre de 2025, unos 402,900 mexicanos eran beneficiarios del programa DACA, que ofrece protección temporal contra la deportación y permiso de trabajo a los inmigrantes indocumentados que llegaron de niños y cumplían los criterios educativos y otros requisitos de elegibilidad del programa. Representaban el 81% de los beneficiarios activos del programa en diciembre de 2025.

¿En qué otros países viven los mexicanos?

A nivel mundial, aproximadamente 11.6 millones de mexicanos residían fuera de su país de nacimiento, según estimaciones de mediados de 2024 de la División de Población de las Naciones Unidas.

Después de Estados Unidos, las mayores concentraciones se encontraban en los siguientes países:

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