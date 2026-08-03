Más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, ¿dónde están los demás?

Si se suman las personas nacidas en México con las de ascendencia mexicana nacidas en Estados Unidos o en otros lugares (que en conjunto conforman la diáspora), se estima que 40.5 millones de residentes en Estados Unidos tienen sus raíces o su herencia en México, según el análisis realizado por el MPI a partir de los datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

El número de residentes en Estados Unidos con raíces en México fue mayor que el de cualquier otro país, excepto Alemania.

La organización indica que la disminución de la población mexicana en Estados Unidos puede reforzarse en los próximos años, debido al endurecimiento de la política migratoria estadounidense, sobre todo durante el gobierno del presidente Donald Trump.

¿Dónde viven los migrantes mexicanos en EU?

Los principales estados de residencia de los mexicanos en Estados Unidos eran California y Texas, que acogían al 35% y al 22% de todos los inmigrantes mexicanos del país, respectivamente, en el periodo entre 2020 y 2024. Otros estados destacados eran Illinois (6%), Arizona (5%) y Florida (2%).

En conjunto, estos cinco principales estados acogían al 70% de todos los mexicanos que residían en Estados Unidos.

Durante el mismo periodo, cerca del 35%por ciento de los inmigrantes mexicanos vivían en una de estas cinco ciudades: las áreas metropolitanas de Los Ángeles, Chicago, Houston, Dallas y Riverside.

Casi una cuarta parte de todos los residentes del área metropolitana de McAllen-Edinburg-Mission, en Texas, procedían de México, al igual que el 12% de los residentes del área metropolitana de Riverside, en California, y el 11% de las personas que vivían en Los Ángeles.

¿Qué estudiaron y qué hacen?

El promedio de edad de los inmigrantes mexicanos era de 47 años en 2024, lo que equivalía a la de la población nacida en el extranjero, pero era superior a la de los nacidos en Estados Unidos, que es de 37 años.

Los inmigrantes mexicanos presentan índices de nivel educativo relativamente bajos en comparación tanto con el conjunto de la población extranjera como con la nacida en Estados Unidos. En 2024, solo el 10% de los inmigrantes mexicanos adultos (de 25 años o más) poseía una licenciatura o un título superior, frente al 36% del total de inmigrantes y al 37% de la población nativa.

Casi la mitad de los inmigrantes mexicanos, un 49%, no contaba con un certificado de secundaria, de acuerdo con el MPI.