Más de 1.8 millones de argentinos viven fuera de su país y México queda fuera del top 10

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está definida. España se enfrentará a Argentina, un encuentro que promete grandes emociones, pues será la despedida de Lionel Messi de la selección. Aunque nació en Rosario, Argentina, el astro emigró desde muy pequeño a Barcelona, España, donde construyó la mayor parte de su trayectoria deportiva.
La experiencia de Messi no es extraña para muchos de sus compatriotas. Aproximadamente 1.8 millones de argentinos vivían fuera del país sudamericano en 2023, de acuerdo con información proporcionada en noviembre de 2024 por Guillermo Francos, entonces jefe del Gabinete del presidente Javier Milei.
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A continuación, presentamos los principales destinos de la migración argentina, así como el comportamiento de esta población.
¿Cuáles son los países en los que viven más argentinos?
La mayoría de los argentinos en el extranjero se concentran entre Europa. Los primeros lugares son España, Estados Unidos e Italia, seguidos por países limítrofes, como Chile y Uruguay, de acuerdo con el International Migrant Stock 2024: Destination and origin del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas.
El país que rompe el patrón es Israel, pues se ubica en el top 10 de destinos de los migrantes argentinos. El país sudamericano es casa de una de las comunidades judías más grandes del mundo.
¿Cómo es la migración argentina en España?
España es el destino preferido de los argentinos para migrar fuera del país. De acuerdo con información del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, la población de argentinos en el país en 2025 ascendía a 450,883 personas. Se trata de un incremento del 50% en comparación con 2021.
“Los cambios socioeconómicos y políticos de ambos países se reflejan en la historia de la migración de argentinos a España. En los años setenta arribó a España un significativo flujo migratorio de argentinos compuesto mayoritariamente por exiliados políticos de la última dictadura militar en Argentina ”, de acuerdo con el artículo “La actual migración de argentinos a España. Un análisis de su composición e inserción laboral”, de investigadores de la Universidad de Valencia.
Entonces, se observaba una gran migración de mujeres y niños. Los destinos favoritos de estos migrantes fueron Madrid y Barcelona, pero también zonas turísticas, como las Islas Canarias.
La información del INE muestra que 127,303 argentinos llegaron a España en el periodo entre 2001 y 2010, relacionado por la crisis económica y política que estalló en el país sudamericano en diciembre de 2001, conocida como la crisis del “corralito”.
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De acuerdo con el análisis de la Universidad de Valencia, se trató de un incremento del 312% de la población argentina en el país.
“Este flujo tuvo dos velocidades: una inmigración intensa hasta 2004, durante el periodo más crítico en Argentina y en el marco de un contexto expansivo de la economía española, en el cual el número de inmigrantes aumentó 222 por ciento; y una moderada, en torno a 13 por ciento entre 2005 y 2009, cuando la situación socioeconómica había mejorado notablemente en Argentina”, señalan los estudios.
El estudio señala que en esa época se vivió un boom de migrantes argentinos con nacionalidad italiana y española. Argentina es el país con mayor número de ciudadanos españoles residentes en el extranjero con 482,176 al 2024 y también de ciudadanos italianos con un total de 884,187 personas.
El flujo migratorio más reciente, de nuevo está relacionado con los problemas económicos del país, que fue golpeado por una tasa de inflación de más del 200% durante 2023.
Barcelona, Madrid, Málaga, Valencia, Islas Baleares y Alicante son las principales ciudades españolas en las que se asentan los argentinos.
¿Y México?
Aunque no está en el top 10, México cuenta con una importante comunidad argentina. Hasta 2024, residían en México 21,195 argentinos, de acuerdo con el International Migrant Stock, por lo que ocupa el puesto 12 de principales destinos.
El Censo de Población y Vivienda 2020, registró 9,016 inmigrantes desde Argentina. De estos 48.5% son mujeres y 51.5% hombres. La misma fuente indica que Ciudad de México, Chihuahua y Quintana Roo son los principales destinos de los migrantes de este país sudamericano en México, hasta 2020.