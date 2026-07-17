Más de 1.8 millones de argentinos viven fuera de su país y México queda fuera del top 10

A continuación, presentamos los principales destinos de la migración argentina, así como el comportamiento de esta población.

¿Cuáles son los países en los que viven más argentinos?

La mayoría de los argentinos en el extranjero se concentran entre Europa. Los primeros lugares son España, Estados Unidos e Italia, seguidos por países limítrofes, como Chile y Uruguay, de acuerdo con el International Migrant Stock 2024: Destination and origin del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de Naciones Unidas.

El país que rompe el patrón es Israel, pues se ubica en el top 10 de destinos de los migrantes argentinos. El país sudamericano es casa de una de las comunidades judías más grandes del mundo.

¿Cómo es la migración argentina en España?

España es el destino preferido de los argentinos para migrar fuera del país. De acuerdo con información del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE) de España, la población de argentinos en el país en 2025 ascendía a 450,883 personas. Se trata de un incremento del 50% en comparación con 2021.

“Los cambios socioeconómicos y políticos de ambos países se reflejan en la historia de la migración de argentinos a España. En los años setenta arribó a España un significativo flujo migratorio de argentinos compuesto mayoritariamente por exiliados políticos de la última dictadura militar en Argentina ”, de acuerdo con el artículo “La actual migración de argentinos a España. Un análisis de su composición e inserción laboral”, de investigadores de la Universidad de Valencia.

Entonces, se observaba una gran migración de mujeres y niños. Los destinos favoritos de estos migrantes fueron Madrid y Barcelona, pero también zonas turísticas, como las Islas Canarias.

La dictadura cívico militar de Argentina (1976-1983) obligó a miles de argentinos a exiliarse. (FOTO: Keystone/Getty Images)

La información del INE muestra que 127,303 argentinos llegaron a España en el periodo entre 2001 y 2010, relacionado por la crisis económica y política que estalló en el país sudamericano en diciembre de 2001, conocida como la crisis del “corralito”.