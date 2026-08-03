Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Internacional

¿Qué significa la alerta naranja del volcán Puracé en Colombia?

El volcán ha registrado actividad sísmica intensa en los últimos días, por lo que el Servicio Geológico de Colombia decidió elevar el sistema de alerta.
lun 03 agosto 2026 05:13 PM
Añadir Expansión en Google
Una vista impresionante del volcán Puracé cubierto de nieve, rodeado de colinas verdes en Popayán, Cauca, Colombia. La majestuosa belleza de la naturaleza.
De acuerdo con el SGC, del domingo al lunes se ha registrado una disminución de la actividad sísmica y en las emisiones de ceniza a la atmósfera. (FOTO: Jhampier Giron/Getty Images)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aumentó el sábado de amarillo a naranja la alerta para el volcán Puracé, ante una mayor probabilidad de que erupcione y afecte a comunidades indígenas y campesinos a su alrededor.

De acuerdo con los datos del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, desde el pasado 20 de julio de 2026 se ha registrado un aumento en la actividad del volcán.

Durante este periodo se han presentado columnas de gas y ceniza de hasta 3,400 metros sobre la cima del volcán Puracé, alcanzando temperaturas estimadas de alrededor de 140 °C.

Publicidad

Además, los sistemas de monitoreo han registrado el incremento en las emisiones de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera con valores estimados de flujo de hasta 4200 toneladas por día. Esto, acompañado de un incremento en los valores de dióxido de carbono (CO2) medidos en el suelo con una concentración de 688 ppm (partes por millón).

Estos parámetros, con excepción de la deformación del suelo que se mantiene lenta y constante desde 2022, representan los valores máximos detectados en el volcán desde que inició su monitoreo en 1993, de acuerdo con el SGC.

Lee

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué volvió a ser tema tras los terremotos en Venezuela?
Ciencia y Salud

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué volvió a ser tema tras los sismos en Venezuela?

"Invitamos a las comunidades a que no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que en cualquier momento pueden ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza que podrían poner en riesgo sus vidas”, dijo Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, quien pidió también a las personas que se mantengan informadas por canales oficiales.

¿Qué significa la alerta naranja?

El SGC cuenta con un semáforo con cuatro estados de alerta volcánica. En el primero, el verde, el volcán se encuentra en reposo. En la alerta amarilla, el volcán muestra cambios en los parámetros mostrados.

En la alerta naranja, activa en el momento, el volcán muestra cambios importantes en los parámetros monitoreados. En este estado, la posibilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor, sin que esto signifique que vaya a ocurrir.

El último estado es la alerta cuando el volcán está en erupción.

¿Dónde se localiza el volcán Puracé y a qué comunidades afectaría?

El volcán Puracé se localiza a 27 km al suroriente de Popayán, en el departamento del Cauca, y es uno de los quince volcanes que conforman la Cadena Volcánica Los Coconucos (CVLC).

De acuerdo con el mapa de amenaza volcánica del volcán Puracé, elaborado por el SGC en 2014, en el área de influencia de esta estructura geológica habitan, principalmente, comunidades indígenas y campesinas.

Publicidad

Los municipios en amenaza en caso de que se dé una erupción considerable son Puracé, Popayán y Sotará, ubicados en el departamento del Cauca. También pueden ser afectados el Resguardo Indígena de Puracé, Kokonuko y Paletará, el reasentamiento indígena de Juan Tama de la etnia Páez (pueblo Nasa) y el asentamiento del pueblo misak, territorios indígenas pertenecientes a la etnia o pueblo kokonuko.

En estas poblaciones podrían darse fenómenos volcánicos como flujos piroclásticos, para el caso de Puracé, y lahares o flujos de lodo, para la población de Paletará y Popayán.

¿Cuándo fue la última erupción del volcán Puracé?

Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977, y desde 1827 se han descrito al menos 14 menores más que han causado daños materiales y pérdida de vidas. Por esta razón, es considerado uno de los volcanes más activos de Colombia.

Desde 2021 el volcán Puracé presenta cambios paulatinos en su actividad.

¿Cómo se encuentra el volcán Puracé actualmente?

De acuerdo con el SGC, del domingo al lunes se ha registrado una disminución de la actividad sísmica y en las emisiones de ceniza a la atmósfera.

Sin embargo, el monitoreo de los gases muestra que los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂) continúan por encima del promedio conocido para este volcán y que persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo, de acuerdo con el organismo.

Publicidad

Tags

volcanes Colombia

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad