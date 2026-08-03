¿Qué significa la alerta naranja del volcán Puracé en Colombia?

Además, los sistemas de monitoreo han registrado el incremento en las emisiones de dióxido de azufre (SO2) a la atmósfera con valores estimados de flujo de hasta 4200 toneladas por día. Esto, acompañado de un incremento en los valores de dióxido de carbono (CO2) medidos en el suelo con una concentración de 688 ppm (partes por millón).

Estos parámetros, con excepción de la deformación del suelo que se mantiene lenta y constante desde 2022, representan los valores máximos detectados en el volcán desde que inició su monitoreo en 1993, de acuerdo con el SGC.

"Invitamos a las comunidades a que no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que en cualquier momento pueden ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza que podrían poner en riesgo sus vidas”, dijo Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC, quien pidió también a las personas que se mantengan informadas por canales oficiales.

¿Qué significa la alerta naranja?

El SGC cuenta con un semáforo con cuatro estados de alerta volcánica. En el primero, el verde, el volcán se encuentra en reposo. En la alerta amarilla, el volcán muestra cambios en los parámetros mostrados.

En la alerta naranja, activa en el momento, el volcán muestra cambios importantes en los parámetros monitoreados. En este estado, la posibilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor, sin que esto signifique que vaya a ocurrir.

El último estado es la alerta cuando el volcán está en erupción.

¿Dónde se localiza el volcán Puracé y a qué comunidades afectaría?

El volcán Puracé se localiza a 27 km al suroriente de Popayán, en el departamento del Cauca, y es uno de los quince volcanes que conforman la Cadena Volcánica Los Coconucos (CVLC).

De acuerdo con el mapa de amenaza volcánica del volcán Puracé, elaborado por el SGC en 2014, en el área de influencia de esta estructura geológica habitan, principalmente, comunidades indígenas y campesinas.