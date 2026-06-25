¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué volvió a ser tema tras los terremotos en Venezuela?

¿Es un sistema conectado de volcanes?
Una creencia común sugiere que todos los volcanes del cinturón están conectados y que una erupción puede activar otra al otro lado del Pacífico. Esta idea ha sido desmentida por múltiples geólogos.
Loÿc Vanderkluysen, afirma que "no existe conexión directa entre los volcanes de Japón y los de Chile". Cada volcán tiene su propio origen, su historia individual y proceso internos distintos.
Por esa razón, el cinturón de fuego no debe entenderse como una estructura única ni como una cadena de volcanes enlazados entre si. Erik Klemetti, de la Universidad Denison en Ohio , explicó que es más útil verlo como "una coincidencia geográfica", donde varios procesos tectónicos similares ocurren por separado.
Incluso dentro de la misma franja, los volcanes difieren en cómo almacenan magma, cuánto tardan en entrar en erupción y qué tan violentas son sus explosiones. Eso hace que los estudios se enfoquen en casos concretos y no un módelo general para todos.
Por qué es importante estudiarlo
Desde 1960, más de dos tercios de las erupciones volcánicas registradas en el planeta ocurrieron dentro del cinturón de fuego. Para científicos como Robert Butler, de la Universidad de Aberdeen, esto convierte a la región en un "laboratorio natural" para el estudio del vulcanismo explosivo.
Live Science detalla que los sismos también son abjeto de análisis. A partir de ellos, los sismólogos buscan atender cómo se acumula la tensión en las zonas de subducción y cómo podía liberarse en eventos futuros.
Marc-Antoine Longpré, del CUNY Graduate Center, advierte que cerca de 800 millones de personas viven a menos de 100 kilómetros de un volcán activo. Esto convierte a culauqier evento de gran magnitud en una posible emergencia con consecuencias globales.
Vanderkluysen agrega que los datos recolectados permiten distinguir entre eventos frecuentes de baja intensidad y aquellos que, aunque raros, pueden ser devastadores. Estos estudios permiten mejorar las herramientas de predicción y los sistemas de alerta temprana.
La investigación también puede revelar detalles sobre cómo se almacena el magma, cuánto tiempo tarda en calentarse y qué señales indican que una erupción está por ocurrir.