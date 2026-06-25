¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico y por qué volvió a ser tema tras los terremotos en Venezuela?

¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico?

El cinturón de fuego es una franja geológica en forma de herradura que rodea casi todo el Océano Pacífico, Allí se ubican alrededor de 450 volcanes activos, lo que representa aproximadamente el 75% de todos los volcanes del planeta, según Ocean Exploration.

La extensión total del cinturón abarca unos 40,250 kilómetros, desde el extremo sur de América del Sur, pasando por la costa oeste de América del Norte, atravesando el estrecho de Bering, y descendiendo por Japón hasta llegar a Nueva Zelanda.

De acuerdo con Live Science, esta zona también concentra cerca del 90% de los sismos medidos en el mundo, y más del 80% de los terremotos con magnitud mayor a 8.0 han ocurrido allí. Se trata de un entorno de actividad constante tanto en la superficie como en el fondo marino.

Aunque se le llama cinturón, no forma un anillo completo. por eso, geólogos como Loÿc Vanderkluysen, de la Universidad de Drexel en Filadelfia , han señalado que e, nombre es impreciso. Algunas zonas como Perú o el centro de Chile no presentan actividad volcánica visible, a pesar de estar dentro del trazo general de la franja tectónica.

¿Por qué ocurren tantos terremotos y erupciones en esa zona?

Dentro de la misma franja, los volcanes difieren en cómo almacenan magma, cuánto tardan en entrar en erupción y qué tan violentas son sus explosiones. Eso hace que los estudios se enfoquen en casos concretos y no un módelo general para todos. (Portra/Getty Images)

La causa principal de esta actividad sísmica y volcánica es la subducción. Este proceso ocurre cuando una placa tectónica oceánica se desliza por debajo de otra, forzándola a hundirse en el manto terrestre. Esa fricción y presión funde la roca, crea magma y genera erupciones volcánicas cuando el magma asciende.

Jeffrey Karson, profesor emérito de tectónica en la Universidad de Syracuse, explicó que cuando un placa se introduce bajo otra, se produce mucha fricción, lo que origina los terremotos más intensos del planeta.

Delos 55,000 kilómetros de límites de placas de subducción que existen en la tierra, el 90% se encuentran en el Pacífico. Esto convierte al cinturón de fuego en una zona donde los sismos y volcanes conviven en múltiples niveles geológicos.