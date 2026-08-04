La erupción del Volcán de Fuego de Guatemala provoca la evacuación de 500 personas

Cerca de 1.6 millones de personas viven en el área comprendida por Sacatepéquez,

Chimaltenango y Escuintla, en el centro sur del país, donde no se han reportado víctimas por el momento.

"Ya nos acostumbramos a tener el volcán siempre activo, pero ahora sí fue demasiado", declaró a la AFP Sonia Vásquez, de 50 años, habitante del poblado El Porvenir, quien pasó la noche en un albergue.

Al menos 500 pobladores de El Porvenir y Las Lajitas fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango, al este del volcán, zona de menor riesgo, según cifras preliminares de los Bomberos Voluntarios.

Al menos 500 pobladores de El Porvenir y Las Lajitas fueron llevados en autobuses a un salón comunal del centro urbano del municipio de San Juan Alotenango. (FOTO: JOHAN ORDONEZ/AFP)

Sin embargo, la caída de ceniza solo afecta por ahora a unos cinco municipios.

El aeropuerto internacional de Ciudad de Guatemala se mantiene operativo y fue reabierta una carretera que conduce a Antigua, principal destino turístico del país.

Alejandro García, otro habitante de El Porvenir, relató a la AFP que el volcán amaneció el lunes muy activo y "en la noche dieron la voz de alerta que había que evacuar".

"Salimos corriendo con miedo" al ver la lava descendiendo por las laderas, declaró a la AFP.

Camas improvisadas fueron colocadas en el salón de San Juan Alotenango. Muchos salieron de sus viviendas con un poco de ropa y alimentos.

Suspenden clases por caída de cenizas

La secretaria ejecutiva de Conred, Claudinne Ogaldes, pidió a las familias en la zona de riesgo trasladarse voluntariamente a los albergues.

"Encontrarán atención, acompañamiento y condiciones seguras mientras continua la actividad volcánica", añadió en X.

Desde la noche del lunes, la Conred mantenía la alerta anaranjada a nivel nacional, previa a la roja, para que todas las instituciones estatales estuvieran preparadas.

El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) señaló este martes que persiste el peligro de deslaves de material ardiente en los flancos sur del volcán.

El Ministerio de Educación suspendió las clases en comunidades de los tres municipios cercanos al coloso.