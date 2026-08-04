Así opera PlayCity, el negocio más rentable de Ollamani

La fortaleza de PlayCity está en una operación que combina casinos físicos, programas de fidelización y una plataforma digital en crecimiento. La cadena cuenta con 17 casinos distribuidos en 12 estados de México, con una infraestructura de más de 5,800 máquinas de juego.

Ese modelo le ha permitido mantener resultados constantes desde la separación de Ollamani de Grupo Televisa. En 2024 , el segmento de Juegos y Sorteos generó una utilidad operativa de 674.6 millones de pesos, con un margen de 24.5%, el más alto entre las divisiones de la compañía.

Durante 2025 , mientras otros negocios de Ollamani redujeron su desempeño, PlayCity obtuvo una utilidad de 632.3 millones de pesos, equivalente a 49.1% de los ingresos totales del grupo. En el primer semestre de 2026, volvió a ser la división con mayor aportación, al registrar una utilidad operativa de 345.3 millones de pesos.

Uno de los pilares del negocio es la fidelización de clientes. Su programa de lealtad, dividido en cinco niveles, suma más de 205,000 cuentas activas, mientras que su estrategia comercial se enfoca en consumidores del segmento ABC+, con un gasto promedio por visita de alrededor de 775 pesos.

A la operación presencial se suma el canal digital mediante playcity.com, que durante 2025 incrementó 35% sus cuentas activas, una expansión que le permite participar en el crecimiento de las apuestas en línea y ampliar sus fuentes de ingresos.