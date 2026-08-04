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Ni el América ni el Estadio Azteca: el negocio más rentable de Azcárraga en Ollamani está en los casinos

Los casinos aportan los márgenes de ganancia más altos de Ollamani y han resistido mejor las presiones financieras que el futbol y el negocio editorial.
mar 04 agosto 2026 03:56 PM
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Emilio Azcárraga Jean ya no dirige Televisa, pero hoy controla tres empresas enormes y millonarias
PlayCity se consolidó como el negocio más rentable de Grupo Ollamani, por encima del Club América y el Estadio Banorte. (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Grupo Ollamani, la empresa presidida por Emilio Azcárraga Jean que controla activos tan relevantes como el Club América y el Estadio Banorte (Estadio Azteca), tiene en los casinos su negocio más rentable.

Aunque el futbol concentra la mayor atención del público, es la división de juegos y sorteos la que genera los márgenes de ganancia más altos y un desempeño financiero más estable. A diferencia del negocio deportivo, cuyos resultados dependen de factores como el rendimiento en la cancha y fuertes inversiones, los casinos han mantenido una rentabilidad más consistente.

Al frente de esa operación está PlayCity, la cadena que se ha consolidado como el principal generador de ganancias de Grupo Ollamani, por encima de sus negocios más emblemáticos.

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Así opera PlayCity, el negocio más rentable de Ollamani

La fortaleza de PlayCity está en una operación que combina casinos físicos, programas de fidelización y una plataforma digital en crecimiento. La cadena cuenta con 17 casinos distribuidos en 12 estados de México, con una infraestructura de más de 5,800 máquinas de juego.

Ese modelo le ha permitido mantener resultados constantes desde la separación de Ollamani de Grupo Televisa. En 2024 , el segmento de Juegos y Sorteos generó una utilidad operativa de 674.6 millones de pesos, con un margen de 24.5%, el más alto entre las divisiones de la compañía.

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Durante 2025 , mientras otros negocios de Ollamani redujeron su desempeño, PlayCity obtuvo una utilidad de 632.3 millones de pesos, equivalente a 49.1% de los ingresos totales del grupo. En el primer semestre de 2026, volvió a ser la división con mayor aportación, al registrar una utilidad operativa de 345.3 millones de pesos.

Uno de los pilares del negocio es la fidelización de clientes. Su programa de lealtad, dividido en cinco niveles, suma más de 205,000 cuentas activas, mientras que su estrategia comercial se enfoca en consumidores del segmento ABC+, con un gasto promedio por visita de alrededor de 775 pesos.

A la operación presencial se suma el canal digital mediante playcity.com, que durante 2025 incrementó 35% sus cuentas activas, una expansión que le permite participar en el crecimiento de las apuestas en línea y ampliar sus fuentes de ingresos.

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En 2025, PlayCity generó 632.3 millones de pesos de utilidad operativa y aportó 49.1% de los ingresos del grupo. (Foto: iStock)

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La rentabilidad del América y el Estadio Banorte

El futbol sigue siendo el negocio más emblemático de Ollamani, pero sus resultados financieros han sido menos estables que los de PlayCity debido a la magnitud de sus inversiones y costos operativos.

En 2024, el segmento que agrupa al Club América y el Estadio Banorte generó un margen operativo de 21.4%, ligeramente por debajo del 24.5% registrado por Juegos y Sorteos. Aunque ambos negocios tuvieron niveles de ingresos similares, la diferencia estuvo en la capacidad de convertir esas ventas en utilidades.

Durante 2025, la rentabilidad del futbol se redujo de forma importante: la utilidad operativa cayó hasta 43.8 millones de pesos, frente a los 632.3 millones de pesos que generó PlayCity en el mismo periodo.

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La presión aumentó en 2026 por la remodelación del Estadio Banorte rumbo al Mundial. En el primer semestre del año, el segmento reportó una pérdida neta de 545.1 millones de pesos debido a los costos asociados con las llamadas “Operaciones FIFA”, que incluyen las obligaciones y actividades relacionadas con el torneo internacional.

El inmueble, sin embargo, representa una apuesta de largo plazo para Ollamani. La modernización busca elevar el valor del estadio y fortalecer sus ingresos futuros mediante nuevos espacios, experiencias para aficionados y eventos de mayor escala.

Así, mientras el Club América conserva un peso estratégico por su marca y capacidad de atraer audiencias, sus resultados dependen de ciclos deportivos e inversiones extraordinarias que hacen que su rentabilidad sea más variable frente al negocio de casinos.

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El segmento de futbol redujo su utilidad operativa a 43.8 millones de pesos en 2025. (Foto: Cuartoscuro )

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¿Qué es Grupo Ollamani?

Grupo Ollamani es una empresa mexicana dedicada a los negocios de entretenimiento, deportes y juegos, que comenzó a operar de forma independiente en 2024 tras su escisión de Grupo Televisa. La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y concentra los activos que durante décadas formaron parte del negocio de entretenimiento de la televisora.

Su operación se divide en tres grandes segmentos: Futbol, que integra al Club América y el Estadio Banorte; Juegos y Sorteos, encabezado por la cadena de casinos PlayCity; y Editorial, donde agrupa publicaciones y negocios de medios impresos.

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