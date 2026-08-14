La diferencia entre sobrevivir y crecer en una pyme mexicana está en la previsión y estrategia

Por lo anterior, los años de experiencia me han enseñado que la conversación debería centrarse menos en el costo inmediato de una cobertura y más en las consecuencias financieras que puede generar una interrupción operativa. Para muchas PyMEs, el verdadero desafío aparece cuando deben calcular cuánto tiempo podrían mantenerse activas después de un incendio, una inundación, un robo o una demanda. En ese ejercicio suelen surgir costos que rara vez se contemplan al inicio: meses sin operación, pérdida de clientes, retrasos con proveedores o afectaciones reputacionales difíciles de revertir.

En numerosas empresas pequeñas persiste la idea de que una cobertura básica es suficiente para enfrentar cualquier eventualidad. El problema aparece cuando ocurre un siniestro y la dimensión de las pérdidas supera por completo lo previsto. Deducibles elevados, exclusiones contractuales, infraseguros o afectaciones indirectas terminan evidenciando una realidad frecuente en el entorno empresarial mexicano: la distancia entre tener una póliza y contar con una estratégia de prevención y protección verdaderamente alineada con la operación del negocio.

Es así como la continuidad operativa se ha convertido en un tema cada vez más presente en las conversaciones empresariales, al igual que lo que los expertos llaman el identificar la perdida máxima probable, que no es otra cosa que la evaluación de riesgos, lo que en palabras podríamos resumir en la suma de lo que pagas por tu seguro, más lo que te cuesta prevenir accidentes, más lo que terminas pagando de tu bolsillo cuando ocurre un problema.

De igual manera, los años de experiencia me han enseñado que es más recomendable reducir la improvisación y para lograrlo se debe entender que la estabilidad de una PyME depende también de su capacidad para anticipar vulnerabilidades debido a que las amenazas que afectan a las empresas evolucionan con rapidez, y las estrategias de prevención requieren hacerlo al mismo ritmo. Por esa razón se debe revisar procesos internos, reconocer dependencias críticas dentro de la operación y actualizar constantemente los mecanismos de protección conforme cambian las necesidades del negocio, revisando las coberturas y la operación de forma mensual.

La dependencia tecnológica, la presión sobre las cadenas de suministro y el incremento de fenómenos climáticos han modificado el nivel de exposición de las empresas. Situaciones como apagones prolongados, fallas digitales, inundaciones o interrupciones logísticas dejaron de ser incidentes aislados para convertirse en variables que forman parte de la realidad empresarial. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, una sola hora sin electricidad puede representar pérdidas de hasta 200 millones de dólares para el sector industrial.

A pesar de ello, buena parte de las decisiones relacionadas con prevención continúan tomándose después de que ocurre un problema. El estudio más reciente de Pirani sobre riesgos corporativos en Latinoamérica identifica la falta de cultura preventiva como uno de los principales retos para las organizaciones de la región. Más allá de la estadística, el dato refleja una práctica común: atender la vulnerabilidad empresarial únicamente cuando las consecuencias ya tienen un impacto financiero tangible.

También obliga a ampliar la definición de patrimonio empresarial debido a que, en una PyME, el valor más importante rara vez se limita a maquinaria, mobiliario o inventario, y por el contrario, es la confianza de los clientes, la permanencia de la operación, la reputación construida durante años o la experiencia acumulada por los equipos de trabajo, los que suelen representar activos mucho más difíciles de recuperar después de una crisis.

En México necesitamos incorporar una conversación más amplia sobre prevención financiera y continuidad operativa dentro del ecosistema empresarial. Mientras la protección patrimonial siga analizándose únicamente desde el gasto inmediato, muchas empresas continuarán operando con márgenes de vulnerabilidad que podrían comprometer su permanencia ante cualquier contingencia relevante.

Al final, la permanencia de una empresa no depende únicamente de su capacidad de crecimiento, sino también de su capacidad de resistencia.

